„Nu am apucat să-i zic” Mesaj pentru Mirel Rădoi, de la un jucător de la Universitatea Craiova

David Matei (19 ani), tânărul mijlocaș de la Universitatea Craiova, a avut cuvinte de laudă la adresa fostului său antrenor, Mirel Rădoi (44 de ani).

Cei doi au colaborat la formația din Bănie timp de 6 luni.

David Matei a fost transferat de U Craiova în luna mai a acestui an, de la CSA Steaua, și a avut ocazia să fie antrenat de Mirel Rădoi, unul dintre idolii lui.

Tehnicianul s-a despărțit de olteni în urmă cu aproape două luni, în locul lui fiind instalat Filipe Coelho.

David Matei, despre Mirel Rădoi: „Am învățat foarte multe de la el”

La final de an, tânărul mijlocaș a ținut să-i mulțumească lui Mirel Rădoi pentru că și l-a dorit cu insistență la U Craiova și pentru tot ce a învățat de la antrenor în cele 6 luni de colaborare.

„ Vreau să-i mulțumesc în primul rând pentru că el m-a adus aici la Craiova, el a avut încredere în mine . A fost o colaborare foarte frumoasă, i-am mulțumit pe această cale când a plecat.

Culmea, am găsit acum acasă un tricou cu el de când eram mic. Nu am apucat să îi zic, dar sunt foarte fericit că am reușit să câștig cu dumnealui.

Clar a fost o onoare. A fost unul dintre cei mai mari fotbaliști români și pot spune că am am învățat foarte multe de la dumnealui”, a declarat David Matei pentru fanatik.ro.

10 meciuri și un gol a reușit David Matei sub comanda lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a fost antrenorul Craiovei în perioada ianuarie - noiembrie 2025. A stat pe banca oltenilor în 44 de partide. A mai fost tehnicianul echipei în perioada august - decembrie 2022.

În cariera de antrenor, Rădoi le-a mai pregătit pe Al Tai, Al Bataeh, Al Jazira, dar și naționala României.

În acest sezon, sub comanda lui Rădoi și Coelho, David Matei a jucat 15 meciuri pentru Craiova și a marcat 3 goluri: 2 în campionat (cu Csikszereda) și unul în Cupa României (cu Sănătatea Cluj).

Golurile înscrise de Matei (min. 18, 33) în campionat au fost reușite chiar în ultima etapă din acest an, în duelul cu Csikszereda, câștigat categoric de Craiova cu scorul de 5-0.

Echipa pregătită de Filipe Coelho a încheiat anul 2025 pe primul loc în Liga 1, cu 40 de puncte obținute după 21 de meciuri jucate.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

