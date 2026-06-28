Cine va câștiga Mondialul? Toate favoritele au trecut de grupe. Cum arată traseul lor până în finală. Franța, misiune infernală!
Staruri la CM 2026 (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionatul Mondial

Cine va câștiga Mondialul? Toate favoritele au trecut de grupe. Cum arată traseul lor până în finală. Franța, misiune infernală!

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 22:17
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 22:44
  • Toate favoritele au trecut de grupele CM 2026. Pe hârtie, unele au parte de un traseu mai facil decât celelalte.
  • Cine credeți că va câștiga Mondialul? Vă puteți exprima opinia la finalul acestui articol.
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Turneul final din SUA, Canada și Mexic intră duminică în faza decisivă. Primul meci din șaisprezecimi va fi Canada - Africa de Sud, duminică seară de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Franța lui Mbappe, o adevărată sperietoare

Linia ofensivă a Franței este formată din numeroase superstaruri. Nu e doar Kylian Mbappe, care se luptă de la distanță cu Lionel Messi pentru titlul de golgheter all-time al Mondialelor.

Didier Deschamps se poate baza și pe Ousmane Dembele, Desire Doue sau Michael Olise. Stă bine și în plan defensiv, încasând doar două goluri în primele trei meciuri disputate la Mondial.

Câștigătoare a Grupei I după 3 victorii categorice, selecționata „cocoșului galic” va da în 16-imi peste Suedia, locul 3 din Grupa F.

Dacă favoritele își vor respecta statutul, Franța va avea un traseu infernal spre finală: Germania în optimi, Țările de Jos în sferturi și Spania în semifinale.

10-2
a fost golaverajul Franței în grupa I: 3-1 cu Senegal, 3-0 cu Irak și 4-1 cu Norvegia

Titlul #6 pentru Brazilia?

Selecționata lui Carlo Ancelotti a început Mondialul cu mari speranțe. După remiza obținută cu greu în fața naționalei din Maroc (1-1), Brazilia a bifat două victorii clare cu Haiti și Scoția (ambele cu 3-0), momentele în care defensiva i-a fost pusă la încercare fiind rare.

Va avea o misiune dificilă în faza eliminatorie, urmând să întâlnească echipe imprevizibile precum Japonia (16-imi) sau Norvegia (optimi).

Lucrurile se vor complica și mai tare începând cu sferturile, unde ar urma să-i iasă în cale Anglia. Cel mai dificil test, chiar înainte de marea finală: derby-ul cu Argentina.

Neymar (Foto: IMAGO) Neymar (Foto: IMAGO)
Neymar (Foto: IMAGO)

Poate Spania să facă din nou „dubla” EURO - Mondial?

Campioană europeană en-titre, Spania lui Lamine Yamal a tremurat la debutul la Mondial, fiind ținută în șah de surprinzătoarea echipă din Capul Verde (0-0). Și-a revenit la timp, învingând Arabia Saudită (4-0) și Uruguay (1-0).

Ibericii vor da în 16-imi peste Austria, echipă care a obținut dramatic calificarea, în minutul 90+6. Dacă se vor impune, ar putea avea parte în optimi de un derby cu vecinii din Portugalia, iar în sferturi și semifinale ar urma să dea peste Belgia, respectiv Franța.

2012
este anul în care Spania a cucerit singurul său trofeu mondial. A venit după triumful de la EURO 2010

„Is it coming home?”

Anglia așteaptă de 60 de ani un nou titlu mondial, iar selecționata lui Thomas Tuchel le dă speranțe fanilor.

După un spectacol ofensiv în fața Croației (4-2), au urmat o remiză surprinzătoare cu Ghana (0-0) și o victorie muncită în fața echipei din Panama (2-0).

Anglia va întâlni RD Congo în 16-imi, iar apoi va da peste câștigătoarea duelului dintre Mexic și Ecuador. Pentru a ajunge în finală va trebui să treacă de Brazilia în sferturi și de Argentina în semifinale.

Harry Kane (Foto: IMAGO) Harry Kane (Foto: IMAGO)
Harry Kane (Foto: IMAGO)

Cristiano Ronaldo, trofeul suprem la final de carieră?

Portugalia este una dintre echipele care au ținut cel mai mult de minge în faza grupelor (peste 60% posesie), însă acest lucru nu a adus și rezultatele dorite.

Cristiano Ronaldo a strălucit doar în meciul cu Uzbekistan (5-0), când a bifat o „dublă”. A dezamăgit în fața echipei din RD Congo (1-1) și nu a reușit să facă diferența în partida cu Columbia (0-0).

Locul 2 în Grupa K, echipa lui Roberto Martinez va întâlni în 16-imi Croația, o echipă care a impresionat la ultimele ediții ale Campionatului Mondial. Ulterior, traseul spre finală va fi din ce în ce mai dificil: Spania, Belgia și Franța.

Cristiano Ronaldo (Foto: IMAGO) Cristiano Ronaldo (Foto: IMAGO)
Cristiano Ronaldo (Foto: IMAGO)

Va reuși Messi să ducă Argentina spre al doilea titlu consecutiv?

Trei meciuri, trei victorii. Messi a marcat de fiecare dată și e golgheterul turneului final, cu 6 reușite.

Campioană mondială în 2022, Argentina pare să aibă un parcurs fără mari obstacole în drumul spre ultimul act al competiției.

După revelația Capul Verde, ar urma să mai întâlnească Egiptul lui Salah și Columbia lui Luis Diaz. Marea rivală, Brazilia, i-ar ieși în cale abia în semifinale.

Lionel Messi (Foto: IMAGO) Lionel Messi (Foto: IMAGO)
Lionel Messi (Foto: IMAGO)

Vine Germania de nicăieri și câștigă totul?

Germania a început turneul cu un 7-1 care a amintit de performanța din 2014, când devenea campioană a lumii după ce surclasa Brazilia în semifinale.

Acum, nefericita adversară nu a avut un nume la fel de greu, fiind vorba de micuța Curacao. A urmat o victorie în fața Coastei de Fildeș (2-1) și nu a mai forțat în meciul cu Ecuador (1-2).

Echipa lui Julian Nagelsmann va da în 16-imi peste Paraguay, însă misiunea se va complica ulterior: ar urma să dea piept cu Franța, Maroc/Țările de Jos și Spania.

Mențiuni speciale: Maroc și Țările de Jos

Locul 4 la Mondialul din Qatar, naționala din Maroc a demonstrat și la acest turneu că nu mai poate fi catalogată drept o surpriză.

A acumulat 7 puncte în grupa Braziliei și va juca împotriva Țărilor de Jos în 16-imi. Selecționata lui Ronald Koeman a înscris 10 goluri în grupa F și e capabilă să pună probleme oricărui adversar.

Câștigătoarea acestui duel va da în „optimi” peste Canada sau Africa de Sud. Drumul spre finală se anunță a fi unul infernal: Franța în sferturi și Spania în semifinale.

Traseul favoritelor din 16-imi până în finala CM 2026

  • FRANȚA: Suedia, Germania, Maroc/Țările de Jos, Spania
  • BRAZILIA: Japonia, Norvegia, Anglia, Argentina
  • SPANIA: Austria, Portugalia, Belgia, Franța
  • ANGLIA: RD Congo, Ecuador, Brazilia, Argentina
  • PORTUGALIA: Croația, Spania, Belgia, Franța
  • ARGENTINA: Capul Verde, Egipt, Columbia, Brazilia
  • GERMANIA: Paraguay, Franța, Maroc/Țările de Jos, Spania
  • MAROC / ȚĂRILE DE JOS: Canada, Franța, Spania

Cine va câștiga Mondialul?

Franța %
Brazilia %
Spania %
Anglia %
Portugalia %
Argentina %

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