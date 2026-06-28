Tensiuni la CM 2026 VIDEO. Doi jucători, la un pas de a se lua la bătaie înainte de meciul Panama - Anglia

Cecilio Waterman (35 de ani) și Jose Luis Rodriguez (28 de ani) au fost implicați într-un conflict la antrenamentul naționalei din Panama, înaintea partidei cu Anglia, scor 0-2.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Au fost momente tensionate la antrenamentul de vineri al naționalei conduse de Thomas Christiansen.

VIDEO. Cecilio Waterman și Jose Luis Rodriguez, aproape de bătaie la antrenamentul naționalei din Panama

Atacantul Cecilio Waterman și mijlocașul Jose Luis Rodriguez au avut un schimb de replici intens, iar lucrurile au fost a un pas de a degenera.

Waterman l-a împins pe coechipierul său, continuând să-i reproșeze ceva, fiind calmat cu greu de ceilalți jucători.

Cecilio Waterman e José Luis Rodríguez precisaram ser separados por companheiros após discussão durante o treino do Panamá



Assista à Copa do Mundo FIFA pela CazéTV, no #DisneyPlus, sem custo adicional#ESPN2026 #FIFAWorldCup #Panamá #Inglaterra pic.twitter.com/3J1GR1WD9R — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 26, 2026

„Aceasta este o situație normală. Mi-ar fi plăcut să văd asta mai des la antrenamente. Asta înseamnă că echipa este în viață, că sunt dispuși să depună un efort bun pentru a fi în primul 11 ​​pentru meciul de mâine (n.r. - sâmbătă).

Așadar, din nou, dacă se va mai întâmpla asta, este un semn bun că sunt plin de viață”, a declarat selecționerul Thomas Christiansen, citat de marca.com.

În duelul cu Anglia, Rodriguez a început titular, fiind schimbat în minutul 71, în timp ce Waterman a fost rezervă neutilizată.

Calificată pentru a doua oară la un turneu final de Cupă Mondială, Panama a fost și de această dată eliminată din faza grupelor, așa cum s-a întâmplat și la ediția din 2018.

Selecționata antrenată de Thomas Christiansen și-a încheiat aventura cu 3 înfrângeri: (0-1 cu Ghana), (0-1 cu Croația) și (0-2 cu Anglia), fiind singura națională din cele 48 de participante la turneul final care nu a reușit să marcheze.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport