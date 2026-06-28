Ofsaid de câțiva centimetri FOTO. Meme-uri virale după golul anulat al Columbiei cu Portugalia » Poziția incredibilă a lui Sanchez

Columbia - Portugalia 0-0. Davinson Sanchez (30 de ani), fundașul sud-americanilor, a înscris golul victoriei în prelungirile partidei de la CM 2026, dar reușita sa a fost anulată pentru un ofsaid minuscul.

Această fază le-a stârnit creativitatea internauților, care s-au amuzant pe seama jucătorului lui Galatasaray.

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Columbia și Portugalia s-au întâlnit în ultimul meci al grupei K și, în ciuda rezultatului de egalitate, ambele echipei s-au calificat în șaisprezecimi.

FOTO. Golul lui Davinson Sanchez, anulat pentru un ofsaid minuscul

În minutul 90+2 al partidei, Columbia o domina pe Portugalia și avea speranțe că va marca golul care i-ar fi asigurat a treia victorie în grupa de la CM 2026.

Și sud-americanii au reușit să înscrie! Intrat în minutul 76, mijlocașul Juan Quintero a centrat de pe partea stângă.

Acolo s-a aflat Davinson Sanchez, care a împins mingea în plasă în urma unei lovituri cu capul și a declanșat bucuria pe stadion.

Cu toate acestea, arbitrul Alireza Faghani a anulat golul pentru o poziție de ofsaid pe care doar VAR-ul ar fi putut s-o vadă. Concret, doar vârful ghetei columbianului se afla în afara jocului, astfel că reușita lui Sanchez n-a fost validată.

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Columbia și Portugalia s-au calificat în următoarea fază a CM 2026.

Sud-americanii vor da în șaisprezecimi peste Ghana (4 iulie, ora 04:30), în timp ce naționala lui Cristiano Ronaldo va juca cu Croația (3 iulie, ora 02:00).

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. COLUMBIA 3 7 2. PORTUGALIA 3 5 3. RD CONGO 3 4 4. Uzbekistan 3 0

Fanii au fost creativi după golul anulat al lui Sanchez

Deși a existat o mare dezamăgire în tabăra Columbiei după ce reușita lui Davinson Sanchez a fost anulată pentru un ofsaid aproape inexistent, unii fani au profitat de ocazie și s-au amuzat pe seama fotbalistului.

Vârful ghetei fundașului a fost subiectul central al glumelor. Aceștia au postat pe internet videoclipuri cu persoane care purtau pantofi cu vârful alungit:

Alții l-au editat pe Sanchez cu ajutorul Inteligenței Artificiale și i-au supradimensionat picioarele.

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