Ofsaid de câțiva centimetri FOTO. Meme-uri virale după golul anulat al Columbiei cu Portugalia » Poziția incredibilă a lui Sanchez +10 foto
Campionatul Mondial

Ofsaid de câțiva centimetri FOTO. Meme-uri virale după golul anulat al Columbiei cu Portugalia » Poziția incredibilă a lui Sanchez

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 16:50
  • Columbia - Portugalia 0-0. Davinson Sanchez (30 de ani), fundașul sud-americanilor, a înscris golul victoriei în prelungirile partidei de la CM 2026, dar reușita sa a fost anulată pentru un ofsaid minuscul.
  • Această fază le-a stârnit creativitatea internauților, care s-au amuzant pe seama jucătorului lui Galatasaray.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Columbia și Portugalia s-au întâlnit în ultimul meci al grupei K și, în ciuda rezultatului de egalitate, ambele echipei s-au calificat în șaisprezecimi.

Popovici, mesaj în italiană pentru fani  VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber
Citește și
Popovici, mesaj în italiană pentru fani VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber
Citește mai mult
Popovici, mesaj în italiană pentru fani  VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber

FOTO. Golul lui Davinson Sanchez, anulat pentru un ofsaid minuscul

În minutul 90+2 al partidei, Columbia o domina pe Portugalia și avea speranțe că va marca golul care i-ar fi asigurat a treia victorie în grupa de la CM 2026.

Și sud-americanii au reușit să înscrie! Intrat în minutul 76, mijlocașul Juan Quintero a centrat de pe partea stângă.

Acolo s-a aflat Davinson Sanchez, care a împins mingea în plasă în urma unei lovituri cu capul și a declanșat bucuria pe stadion.

Cu toate acestea, arbitrul Alireza Faghani a anulat golul pentru o poziție de ofsaid pe care doar VAR-ul ar fi putut s-o vadă. Concret, doar vârful ghetei columbianului se afla în afara jocului, astfel că reușita lui Sanchez n-a fost validată.

Golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: record.pt
Golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: record.pt

Galerie foto (10 imagini)

Golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@ArchivoVAR Golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: record.pt Golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@ArchivoVAR Golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: captură FIFA.com Golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@ArchivoVAR
+10 Foto
labels.photo-gallery

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Columbia și Portugalia s-au calificat în următoarea fază a CM 2026.

Sud-americanii vor da în șaisprezecimi peste Ghana (4 iulie, ora 04:30), în timp ce naționala lui Cristiano Ronaldo va juca cu Croația (3 iulie, ora 02:00).

Clasament Grupa K

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. COLUMBIA37
2. PORTUGALIA35
3. RD CONGO34
4. Uzbekistan30

Fanii au fost creativi după golul anulat al lui Sanchez

Deși a existat o mare dezamăgire în tabăra Columbiei după ce reușita lui Davinson Sanchez a fost anulată pentru un ofsaid aproape inexistent, unii fani au profitat de ocazie și s-au amuzat pe seama fotbalistului.

Vârful ghetei fundașului a fost subiectul central al glumelor. Aceștia au postat pe internet videoclipuri cu persoane care purtau pantofi cu vârful alungit:

Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@BlueCFM_
Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@BlueCFM_

Galerie foto (6 imagini)

Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@ToqueSports Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@MartinoliCuri Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@BlueCFM_ Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@JeffFcb14 Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@JeffFcb14
+6 Foto
labels.photo-gallery

Alții l-au editat pe Sanchez cu ajutorul Inteligenței Artificiale și i-au supradimensionat picioarele.

Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@ToqueSports
Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@ToqueSports

Galerie foto (6 imagini)

Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@ToqueSports Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@MartinoliCuri Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@BlueCFM_ Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@JeffFcb14 Meme-uri după golul anulat al lui Davinson Sanchez în meciul cu Portugalia. Foto: X/@JeffFcb14
+6 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Popovici, mesaj în italiană pentru fani  VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber
Înot
16:10
Popovici, mesaj în italiană pentru fani VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber
Citește mai mult
Popovici, mesaj în italiană pentru fani  VIDEO. Ce a transmis înotătorul român, după ce s-a calificat în finala probei de 200m liber
Salariu uriaș pentru Lucescu Antrenorul român, aproape să semneze: va încasa o avere
Campionate
14:25
Salariu uriaș pentru Lucescu Antrenorul român, aproape să semneze: va încasa o avere
Citește mai mult
Salariu uriaș pentru Lucescu Antrenorul român, aproape să semneze: va încasa o avere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
portugalia columbia cm 2026 meme ofsaid davinson sanchez
Știrile zilei din sport
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Campionatul Mondial
29.06
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Citește mai mult
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Superliga
29.06
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Citește mai mult
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Superliga
29.06
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!
Citește mai mult
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Campionatul Mondial
29.06
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Citește mai mult
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:22
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
22:30
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
23:51
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
23:41
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei: „Va fi cea mai grea perioadă”
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei : „Va fi cea mai grea perioadă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Top stiri
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Campionatul Mondial
29.06
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Citește mai mult
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Special
29.06
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Citește mai mult
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Înot
29.06
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Citește mai mult
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
B365
26.06
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
Citește mai mult
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share