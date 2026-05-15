Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii

alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 18:33
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 18:57
  • Finala Cupei Mondiale FIFA 2026 va intra în istorie nu doar prin ce se va întâmpla pe teren, ci și printr-un moment fără precedent: pentru prima dată, meciul decisiv al turneului va include un show la pauză în stilul Super Bowl.
  • Organizatorii au confirmat că Madonna, Shakira și BTS vor urca pe scenă în timpul finalei programate pe 19 iulie 2026, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Evenimentul este organizat de Global Citizen, în colaborare cu Chris Martin, solistul trupei Coldplay, iar spectacolul va avea o durată de aproximativ 11 minute. â

Anunțul oficial a fost făcut printr-un videoclip în care apar Chris Martin, Elmo și Cookie Monster din Sesame Street, alături de personaje celebre din The Muppets, precum Kermit și Miss Piggy. În clip, personajele iau legătura cu membrii BTS prin FaceTime, într-un moment care a atras imediat atenția fanilor.

Shakira scrie istorie la CM 2026

Pentru Shakira, participarea la finala Cupei Mondiale nu e o noutate. Artista columbiană a lansat recent „Dai Dai”, piesa oficială a Cupei Mondiale 2026, realizată împreună cu Burna Boy.

Este al doilea cântec oficial al competiției pentru Shakira, după succesul global „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul Cupei Mondiale din 2010 desfășurate în Africa de Sud.

Madonna pregătește un nou album

Madonna va avea și ea o vară intensă din punct de vedere muzical. Regina muzicii pop urmează să lanseze pe 3 iulie albumul „Confessions II”, continuarea materialului discografic „Confessions on a Dance Floor” din 2005.

Participarea la show-ul de pauză al finalei Cupei Mondiale marchează încă un moment important în cariera artistei, după ce aceasta a fost cap de afiș și la Super Bowl-ul din 2012, scrie billboard.com.

BTS, revenire spectaculoasă

Trupa sud-coreeană BTS traversează una dintre cele mai importante perioade din cariera sa după revenirea oficială din acest an.

Grupul a lansat pe 20 martie albumul „ARIRANG”, primul proiect muzical după perioada de pauză în care membrii și-au îndeplinit serviciul militar obligatoriu.

Albumul a debutat direct pe primul loc în Billboard 200 și a rămas acolo timp de trei săptămâni consecutive, performanță care a stabilit un nou record pentru formație.

Show-ul de la pauza finalei CM 2026, scop caritabil

Show-ul de pauză din finala Cupei Mondiale 2026 nu va avea doar rol de divertisment. Evenimentul este parte a unei inițiative caritabile dedicate FIFA Global Citizen Education Fund, un program care urmărește să strângă 100 de milioane de dolari pentru a extinde accesul copiilor din întreaga lume la educație și fotbal.

Până în prezent, fondul a acumulat deja peste 30 de milioane de dolari, inclusiv prin donații generate de fiecare bilet vândut pentru meciurile Cupei Mondiale.

Ceremonii spectaculoase și la deschiderea turneului CM 2026

FIFA a anunțat recent și artiștii care vor participa la ceremoniile de deschidere ale Cupei Mondiale 2026, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic.

Katy Perry va fi cap de afiș la ceremonia de deschidere din Los Angeles, înaintea meciului dintre naționala SUA și Paraguay.

În program mai apar nume importante precum Future, Tyla, LISA și Anitta.

