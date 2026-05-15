DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”

Camelia Voinea, 56 de ani, apare în dosarul trimis de ANS către DNA și DIICOT legat de plățile ilicite pe care aceasta le-a încasat de la clubul CS Farul Constanța.

Sursele GOLAZO.ro, din interiorul ANS, au dezvăluit cum s-a ajuns în această situație.

Camelia Voinea a fost suspendată temporar de Federația Română de Gimnastică, iar surse GOLAZO.ro din interiorul FRG au spus ce a cerut mama Sabrinei Voinea. Toate detaliile, în rândurile care urmează.

Surse GOLAZO.ro din interiorul Agenției Naționale pentru Sport susțin că dosarul plăților ilicite făcute de către clubul CS Farul Constanța către Camelia Voinea va ajunge pe masa DNA (n.r. Direcția Națională Anticorupție) și DIICOT (n.r. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism).

Informația a fost prezentată în exclusivitate de GOLAZO.ro, într-un interviu realizat, în urmă cu două săptămâni, cu președintele clubului CS Farul Constanța, Aurelian Arghir. Acesta, la momentul respectiv, spunea că nu are informații despre o asemenea derulare a cazului.

Camelia Voinea, reclamată la DNA

Contactat telefonic și astăzi, Aurelian Arghir a declarat că nu a fost informat de către ANS despre faptul că dosarul va ajunge pe masa celor de la DNA și DIICOT.

Nu am primit nimic de la ANS până am plecat de la birou. Tot de la dumneavoastră am auzit prima dată că ar putea să ajungă dosarul la DNA, iar acum tot de la dvs. aud prima dată că ANS e obligat, conform legii, să trimită dosarul la instituțiile statului. Vă dați seama că nu a fost intenția noastră să încălcăm vreun regulament sau vreo lege. V-am spus și în interviul anterior, așa am preluat actele de la conducerea trecută. Nu știu ce se va întâmpla cu acest caz și mi se pare anormal să discutăm așa, la nivel doar de ipoteză. Aurelian Arghir, președinte CS Farul Constanța

Cum s-a ajuns aici?

Din ianuarie 2024 până în noiembrie 2025, Camelia Voinea a figurat ca angajată a CS Farul Constanța, numai că nu a prestat nicio oră la acest club, pregătind-o pe Sabrina Voinea la CSM Constanța, cu care avea un contract de activitate sportivă.

În urma dezvăluirilor din presa, președintele ANS, Bogdan Matei, a trimis Corpul de Control al ANS pentru a investiga problema. În urma investigațiilor, s-a descoperit că antrenoarea Camelia Voinea a încasat, ilicit, suma de 153.031 ron.

ANS a dorit să recupereze prejudiciul de la CS Farul Constanța, care ține de Agenție, iar președintele Arghir s-a îndreptat către Camelia Voinea pentru ca aceasta să returneze banii. Numai că antrenoarea și mama Sabrinei Voinea a refuzat și, mai mult, a dat în judecată clubul.

Doamna Voinea ne-a acționat în judecată. Contestă măsurile luate de Agenția Națională pentru Sport și de clubul Farul Constanța, de recuperare a sumei datorate. Aurelian Arghir, președintele SC Farul Constanța

Surse din interiorul ANS au declarat pentru GOLAZO.ro că acum se așteaptă dreptate de la instituțiile statului.

„Doamna Voinea are dreptul să dea în judecată clubului CS Farul Constanța, care-i cere returnarea banilor, iar noi suntem obligați de lege să informăm DNA și DIICOT atunci când apare o ilegalitate de acest gen.

Se putea ocoli această situația dacă doamna accepta soluția returnarii banilor. Nu a făcut-o, nicio problemă, dar atunci se merge mai departe cu dosarul. Așa că acum aceste instituții ale statului se vor ocupa de acest caz. Noi am trimis către DNA și DIICOT tot ce cuprindea raportul făcut de Corpul de Control al președintelui Matei”.

Camelia Voinea, suspendată, temporar, de FRG

Camelia Voinea a mai primit astăzi o veste proastă. Antrenoarea Sabrinei Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnastică, ca urmare a dovezilor de abuz fizic, psihic și verbal prezentate în premieră de GOLAZO.ro.

Patru foste gimnaste au povestit, la sfârșitul anului 2025 și începutului lui 2026, la ce au fost supuse de Camelia Voinea. Tot GOLAZO.ro a publicat și dovezile video în care mama Sabrinei Voinea își agresa verbal și psihic fata.

În comunicatul FRG se arată: „În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului.

Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării. A fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică”.

Ce spun sursele GOLAZO.ro din interiorul Federației Române de Gimnastică despre această decizie?

„Doamna Voinea a cerut o expertiză a clipurilor apărute la voi (n.r. GOLAZO.ro), iar Comisia de Disciplină îți dai seama că nu are uneltele necesare pentru a stabili dacă acestea sunt autentice sau nu.

Nu Comisia de Disciplină a luat decizia suspendării temporare. S-a trimis cazul către Comitetul Executiv al FRG și de acolo, în urma votului, au decis să îl trimită organelor competente ale statului”.

Dar de ce abia acum s-a întrunit Comisia de Disciplină, la mai bine de 3 luni de la publicarea mărturiilor, imaginilor, din cazul Cameliei Voinea? Sursele GOLAZO.ro susțin că ar putea fi vorba de o imixtiune a forului Gymnastics Ethic Foundation.

„Ei au avut cazul, cu toate mărturiile fetelor, cu datele din presă, pe masă. Înțeleg că a sosit o scrisoare pe masa domnului Suciu în care se cerea acțiune.

În caz contrar, se putea vorbi despre o dezafiliere, în cel mai rău caz, a FRG de la Federația Internațională de Gimnastică (n.r. FIG). Așa că această suspendare temporară poate fi doar de «ochii lumii». Însă din moment ce au intrat pe fir instituțiile statului, e mai greu de dat înapoi”.

Camelia Voinea nu a putut fi contactată, nici în urma apelurilor telefonice, nici a mesajelor, până la ora publicării acestui articol pentru a afla punctul ei de vedere.

CSM Constanța, scut în fața Cameliei Voinea

Clubul la care e angajată mama Sabrinei Voinea, acolo unde președinte e Mihai Ochiuleț, a remis publicității un comunicat de presă prin care atrage atenția că suspendarea temporară a Cameliei Voinea e „un abuz grosolan”.

Mihai Ochiuleț, președintele CSM Constanța, alături de Sabrina Voinea (stânga) și Camelia Voinea. Foto: Facebook

„Suspendarea Cameliei Voinea este un abuz grosolan! Clubul Sportiv Municipal Constanța a luat act de Hotărârea Comitetului Executiv nr. 26 din 15.05.2026 prin care s-a dispus suspendarea campioanei noastre, Camelia Voinea, „de la toate acțiunile organizate de FRG, până la soluționarea cercetărilor ce se vor efectua în cauză de către autoritățile competente.

Clubul condamnă cu fermitate această hotărâre pe care o consideră un abuz de drept fără precedent, luată cu o iresponsabilitate ce poate avea implicații catastrofale asupra gimnasticii românești în competițiile naționale și internaționale”.

