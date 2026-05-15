DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Camelia Vvoinea. Foto: IMAGO. Colaj: GOLAZO.ro
Special

DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 17:56
  • Camelia Voinea, 56 de ani, apare în dosarul trimis de ANS către DNA și DIICOT legat de plățile ilicite pe care aceasta le-a încasat de la clubul CS Farul Constanța.
  • Sursele GOLAZO.ro, din interiorul ANS, au dezvăluit cum s-a ajuns în această situație.
  • Camelia Voinea a fost suspendată temporar de Federația Română de Gimnastică, iar surse GOLAZO.ro din interiorul FRG au spus ce a cerut mama Sabrinei Voinea. Toate detaliile, în rândurile care urmează.

Surse GOLAZO.ro din interiorul Agenției Naționale pentru Sport susțin că dosarul plăților ilicite făcute de către clubul CS Farul Constanța către Camelia Voinea va ajunge pe masa DNA (n.r. Direcția Națională Anticorupție) și DIICOT (n.r. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism).

Informația a fost prezentată în exclusivitate de GOLAZO.ro, într-un interviu realizat, în urmă cu două săptămâni, cu președintele clubului CS Farul Constanța, Aurelian Arghir. Acesta, la momentul respectiv, spunea că nu are informații despre o asemenea derulare a cazului.

Camelia Voinea, reclamată la DNA

Contactat telefonic și astăzi, Aurelian Arghir a declarat că nu a fost informat de către ANS despre faptul că dosarul va ajunge pe masa celor de la DNA și DIICOT.

Nu am primit nimic de la ANS până am plecat de la birou. Tot de la dumneavoastră am auzit prima dată că ar putea să ajungă dosarul la DNA, iar acum tot de la dvs. aud prima dată că ANS e obligat, conform legii, să trimită dosarul la instituțiile statului. Vă dați seama că nu a fost intenția noastră să încălcăm vreun regulament sau vreo lege. V-am spus și în interviul anterior, așa am preluat actele de la conducerea trecută. Nu știu ce se va întâmpla cu acest caz și mi se pare anormal să discutăm așa, la nivel doar de ipoteză. Aurelian Arghir, președinte CS Farul Constanța

Cum s-a ajuns aici?

Din ianuarie 2024 până în noiembrie 2025, Camelia Voinea a figurat ca angajată a CS Farul Constanța, numai că nu a prestat nicio oră la acest club, pregătind-o pe Sabrina Voinea la CSM Constanța, cu care avea un contract de activitate sportivă.

În urma dezvăluirilor din presa, președintele ANS, Bogdan Matei, a trimis Corpul de Control al ANS pentru a investiga problema. În urma investigațiilor, s-a descoperit că antrenoarea Camelia Voinea a încasat, ilicit, suma de 153.031 ron.

ANS a dorit să recupereze prejudiciul de la CS Farul Constanța, care ține de Agenție, iar președintele Arghir s-a îndreptat către Camelia Voinea pentru ca aceasta să returneze banii. Numai că antrenoarea și mama Sabrinei Voinea a refuzat și, mai mult, a dat în judecată clubul.

Doamna Voinea ne-a acționat în judecată. Contestă măsurile luate de Agenția Națională pentru Sport și de clubul Farul Constanța, de recuperare a sumei datorate. Aurelian Arghir, președintele SC Farul Constanța

Surse din interiorul ANS au declarat pentru GOLAZO.ro că acum se așteaptă dreptate de la instituțiile statului.

„Doamna Voinea are dreptul să dea în judecată clubului CS Farul Constanța, care-i cere returnarea banilor, iar noi suntem obligați de lege să informăm DNA și DIICOT atunci când apare o ilegalitate de acest gen.

Se putea ocoli această situația dacă doamna accepta soluția returnarii banilor. Nu a făcut-o, nicio problemă, dar atunci se merge mai departe cu dosarul. Așa că acum aceste instituții ale statului se vor ocupa de acest caz. Noi am trimis către DNA și DIICOT tot ce cuprindea raportul făcut de Corpul de Control al președintelui Matei”.

Camelia Voinea, suspendată, temporar, de FRG

Camelia Voinea a mai primit astăzi o veste proastă. Antrenoarea Sabrinei Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnastică, ca urmare a dovezilor de abuz fizic, psihic și verbal prezentate în premieră de GOLAZO.ro.

Patru foste gimnaste au povestit, la sfârșitul anului 2025 și începutului lui 2026, la ce au fost supuse de Camelia Voinea. Tot GOLAZO.ro a publicat și dovezile video în care mama Sabrinei Voinea își agresa verbal și psihic fata.

„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește și
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

În comunicatul FRG se arată: „În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului.

Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării. A fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică”.

Ce spun sursele GOLAZO.ro din interiorul Federației Române de Gimnastică despre această decizie?

„Doamna Voinea a cerut o expertiză a clipurilor apărute la voi (n.r. GOLAZO.ro), iar Comisia de Disciplină îți dai seama că nu are uneltele necesare pentru a stabili dacă acestea sunt autentice sau nu.

Nu Comisia de Disciplină a luat decizia suspendării temporare. S-a trimis cazul către Comitetul Executiv al FRG și de acolo, în urma votului, au decis să îl trimită organelor competente ale statului”.

Dar de ce abia acum s-a întrunit Comisia de Disciplină, la mai bine de 3 luni de la publicarea mărturiilor, imaginilor, din cazul Cameliei Voinea? Sursele GOLAZO.ro susțin că ar putea fi vorba de o imixtiune a forului Gymnastics Ethic Foundation.

„Ei au avut cazul, cu toate mărturiile fetelor, cu datele din presă, pe masă. Înțeleg că a sosit o scrisoare pe masa domnului Suciu în care se cerea acțiune.

În caz contrar, se putea vorbi despre o dezafiliere, în cel mai rău caz, a FRG de la Federația Internațională de Gimnastică (n.r. FIG). Așa că această suspendare temporară poate fi doar de «ochii lumii». Însă din moment ce au intrat pe fir instituțiile statului, e mai greu de dat înapoi”.

Camelia Voinea nu a putut fi contactată, nici în urma apelurilor telefonice, nici a mesajelor, până la ora publicării acestui articol pentru a afla punctul ei de vedere.

CSM Constanța, scut în fața Cameliei Voinea

Clubul la care e angajată mama Sabrinei Voinea, acolo unde președinte e Mihai Ochiuleț, a remis publicității un comunicat de presă prin care atrage atenția că suspendarea temporară a Cameliei Voinea e „un abuz grosolan”.

Mihai Ochiuleț, președintele CSM Constanța, alături de Sabrina Voinea (stânga) și Camelia Voinea. Foto: Facebook Mihai Ochiuleț, președintele CSM Constanța, alături de Sabrina Voinea (stânga) și Camelia Voinea. Foto: Facebook
Mihai Ochiuleț, președintele CSM Constanța, alături de Sabrina Voinea (stânga) și Camelia Voinea. Foto: Facebook

„Suspendarea Cameliei Voinea este un abuz grosolan! Clubul Sportiv Municipal Constanța a luat act de Hotărârea Comitetului Executiv nr. 26 din 15.05.2026 prin care s-a dispus suspendarea campioanei noastre, Camelia Voinea, „de la toate acțiunile organizate de FRG, până la soluționarea cercetărilor ce se vor efectua în cauză de către autoritățile competente.

Clubul condamnă cu fermitate această hotărâre pe care o consideră un abuz de drept fără precedent, luată cu o iresponsabilitate ce poate avea implicații catastrofale asupra gimnasticii românești în competițiile naționale și internaționale”.

Citește și

„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
Special
11:01
„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
Citește mai mult
„Mi-a zis că mă omoară!” FOTO: O nouă mărturie cutremurătoare a uneia dintre gimnastele care au lucrat cu Camelia Voinea: „Acestea sunt pozele”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Special
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Citește mai mult
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
Aquapark-ul lui Robert Negoiță, un nou contract de 43 de milioane de lei din bani publici. În lucru de opt ani, cu o întârziere de șase ani, costă aproape dublu decât estimat 
dna agentia nationala pentru sport camelia voinea sabrina voinea bogdan matei aurelian arghir
Știrile zilei din sport
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Baschet
15.05
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea 90 de ani
Citește mai mult
A murit Dumitru Lecca Fostul selecționer și antrenor al echipei Steaua avea  90 de ani
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Campionatul Mondial
15.05
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Citește mai mult
Fără precedent în istoria Mondialului Madonna, Shakira și BTS, primul show la pauză din istoria finalei CM + Ce alte surprize au pregătit organizatorii
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Liga 3
15.05
Caz unic în fotbalul românesc Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
Citește mai mult
Caz unic în fotbalul românesc   Are fractură de peroneu, dar a pledat pentru reducerea suspendării agresorului: „Au fost corecți”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Special
15.05
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Citește mai mult
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
„Opinia mea nu prea a contat” Costel Gâlcă, dezlănțuit contra conducerii la flash-interviu: „Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cu U Craiova, ultimul meu meci”
23:58
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
„Lipsă de experiență, de personalitate” Explicațiile lui Pașcanu, după ce Rapid a ratat Europa: „După meciul cu U Cluj s-a destrămat tot”
23:50
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
„În prima repriză nu am existat” Bogdan Andone, despre faza controversată cu Pîrvu și Koljic în prim-plan: „Jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control”
23:09
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
„Un sezon ratat” Marian Aioani și-a găsit cu greu cuvintele, după FC Argeș - Rapid 2-2: „Primul gol l-am luat prea ușor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Gimnastica
15.05
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
Citește mai mult
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Diverse
15.05
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
Citește mai mult
David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Campionate
15.05
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian, după realizarea eventului cu Inter
Citește mai mult
„Cea mai importantă lecție dată de Chivu” Tehnicianul român, elogiat în The Guardian , după realizarea eventului cu Inter
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
B365
15.05
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul
Citește mai mult
Detaliul de groază din cauza căruia Bucureștiul nu ar putea găzdui Eurovision-ul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 32 rapid 25 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share