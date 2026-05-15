David Beckham a dat lovitura Starul englez a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie » Ce avere a strâns alături de Victoria

Sir David Beckham (51 de ani), legendarul fotbalist englez, a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie.

Sunday Times Rich List a publicat lista celor mai bogate familii și persoane din Marea Britanie în 2026, iar printre vedete se numără și Sir David Beckham.

Cu o avere estimată la 1,185 de miliarde de lire sterline, echivalentul a 1,360 miliarde de euro , alături de soția sa, Victoria, fostul căpitan al Angliei a devenit primul sportiv miliardar din Marea Britanie, potrivit bbc.com.

Romeo Beckham alături de iubita lui, Harper Beckham, Victoria Beckham, David Beckham, Cruz Beckham și iubita lui/ Foto: Instagram

David și Victoria se situează pe locul al doilea între sportivii de performanță, fiind depășiți de familia fostului șef din Formula 1, Bernie Ecclestone, a cărei avere este estimată la două miliarde de lire sterline.

Retras în anul 2013, Beckham este în prezent co-proprietar al clubului Salford City, alături de fostul coleg Gary Neville, și co-proprietar al echipei Inter Miami din Statele Unite.

De asemenea, este ambasador pentru mai multe branduri sportive și de modă printre care se numără Adidas sau Hugo Boss.

La rândul ei, Victoria, și-a construit averea în principal prin brandul de modă care îi poartă numele, după ce și-a câștigat faima ca membră a formației Spice Girls

Contribuția lui David Beckham în fotbal

Format la academia lui Manchester United, Beckham a debutat în 1992 și a jucat 11 ani la echipa mare, unde a cucerit mai multe trofee:

Șase campionate ale Angliei (1996-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003)

Un trofeu Champions League (1998-1999)

Două Cupe FA (1999, 1996)

Patru Supercupe ale Angliei (1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998

În 2003, s-a transferat la Real Madrid pentru 37 de milioane de euro, apoi a evoluat pentru LA Galaxy, AC Milan și Paris Saint-Germain, unde și-a încheiat cariera în 2013.

Alte trofee cucerite de David Beckham ca jucător:

Campionatul Spaniei: 2006-2007

Supercupa Spaniei: 2003-2004

Campionatul Franței: 2012-2013

Cupa MLS: 2010-2011, 2011-2012

