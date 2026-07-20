Zero dolari pentru show Justin Bieber, Shakira, Madonna și BTS au urcat pe scenă în finala CM 2026, dar n-au fost plătiți » Din ce motiv

Justin Bieber, Shakira, Madonna și BTS au fost protagoniștii primului show organizat vreodată în pauza unei finale de Cupă Mondială.

Totuși, marile nume aduse de FIFA pe scena de la MetLife Stadium nu au fost plătiți. Din ce motiv, mai jos.

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Momentul artistic a avut loc în pauza finalei dintre Spania și Argentina și a fost coordonat de Chris Martin, solistul Coldplay. Alături de cei patru artiști au mai apărut Burna Boy, dirijorul Gustavo Dudamel, Coldplay, corul PS22 și personaje din The Muppets.

Justin Bieber, Shakira, Madonna și BTS au urcat pe scenă în finala CM 2026, dar nu au fost plătiți

FIFA a introdus în 2026, în premieră, un spectacol în pauza finalei Cupei Mondiale, după modelul celui folosit de ani buni la Super Bowl.

Artiștii nu au fost plătiți pentru participarea la spectacolul din pauza finalei.

FIFA a anunțat încă dinaintea finalei că întregul show va susține FIFA Global Citizen Education Fund.

Fondul are ca obiectiv strângerea a 100 de milioane de dolari pentru proiecte care să îmbunătățească accesul copiilor la educație și la activități sportive.

FIFA a anunțat că va redirecționa către această cauză câte un dolar pentru fiecare bilet vândut la Cupa Mondială 2026.

În fotbal, spectacolele muzicale de asemenea amploare au fost organizate în general înaintea meciurilor. Finala Ligii Campionilor, de exemplu, are în mod tradițional un moment artistic care precede partida.

26 de minute au durat show-ul muzical organizat în premieră la pauza unei finale de Cupă Mondială, dar și montarea și demontarea scenei și pregătirea gazonului

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