Mult show, puțin fotbal Statistică dezastruoasă după prima repriză a finalei CM 2026. Shakira și Madonna au făcut ce Yamal și Messi n-au putut: au oferit spectacol

Prima repriză a finalei Spania - Argentina nu a oferit prea mult fotbal. La finalul primelor 45 de minute disputate pe Metlife Stadium, experții au prezentat o statistică neașteptată.

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Statisticienii de la OPTA anunță că meciul Spania - Argentina a înregistrat cel mai mic număr de șuturi trimise spre poartă din ultimii 60 de ani în primele 45 de minute ale unei finale de Cupă Mondială.

Argentina, zero șuturi în prima repriză!

Totodată, OPTA spune că este pentru prima dată din 1966 până în prezent când Argentina nu trage niciun șut spre poartă în prima repriză a unui meci jucat de sud-americani la un turneu final de Campionat Mondial.

3 - The three shots so far in #ESPARG are the fewest on record (since 1966) in the first half of a FIFA World Cup final, while it's also the first time since 1966 Argentina haven't had a single shot in the first half of any World Cup match.



Circumspect. pic.twitter.com/ieeM2JyeKO — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

3 șuturi spre poartă a tras Spania în prima repriză. Unul dintre ele a fost pe poarta apărată de Unai Simon. În dreptul Argentinei este cifra 0

Conform Opta, Messi a atins o singură dată mingea în primul sfert de oră.

1 - Lionel Messi recorded just one touch in the opening 15 minutes of this FIFA World Cup Final - the kick-off.



One. pic.twitter.com/qen8el9GpB — OptaJohan (@OptaJohan) July 19, 2026

După prima repriză disputată la New York/New Jersey, spectatorii prezenți pe stadion au fost răsfățați cu un show spectaculos la care au participat Madonna, Shakira, BTS și Justin Bieber.

Trump, moment bizar la finala CM

Donald Trump (80 de ani), președintele SUA, a fost surprins în loja oficială alături de Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, în timp ce atingea și mângâia trofeul Cupei Mondiale.

Aflat în loja oficială, Donald Trump a fost surprins de camerele TV în timp ce primește trofeul Cupei Mondiale și începe să-l mângâie. În acel moment, Gianni Infantino a început să râdă.

Trump și Infantino urmăresc împreună finala, iar președintele american urmează să participe și la ceremonia de premiere de după meci.

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