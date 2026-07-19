Mult show, puțin fotbal Statistică dezastruoasă după prima repriză a finalei CM 2026. Shakira și Madonna au făcut ce Yamal și Messi n-au putut: au oferit spectacol +17 foto
Messi și Yamal au fost surclasați de Shakira și Madonna FOTO Imago
Campionatul Mondial

Mult show, puțin fotbal Statistică dezastruoasă după prima repriză a finalei CM 2026. Shakira și Madonna au făcut ce Yamal și Messi n-au putut: au oferit spectacol

alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 23:43
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 23:43
  • Prima repriză a finalei Spania - Argentina nu a oferit prea mult fotbal. La finalul primelor 45 de minute disputate pe Metlife Stadium, experții au prezentat o statistică neașteptată.
  • Meciul este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.
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Statisticienii de la OPTA anunță că meciul Spania - Argentina a înregistrat cel mai mic număr de șuturi trimise spre poartă din ultimii 60 de ani în primele 45 de minute ale unei finale de Cupă Mondială.

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Argentina, zero șuturi în prima repriză!

Totodată, OPTA spune că este pentru prima dată din 1966 până în prezent când Argentina nu trage niciun șut spre poartă în prima repriză a unui meci jucat de sud-americani la un turneu final de Campionat Mondial.

3
șuturi spre poartă a tras Spania în prima repriză. Unul dintre ele a fost pe poarta apărată de Unai Simon. În dreptul Argentinei este cifra 0

Conform Opta, Messi a atins o singură dată mingea în primul sfert de oră.

După prima repriză disputată la New York/New Jersey, spectatorii prezenți pe stadion au fost răsfățați cu un show spectaculos la care au participat Madonna, Shakira, BTS și Justin Bieber.

Galerie foto (17 imagini)

Halftime show la finala CM 2026. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Halftime show la finala CM 2026. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Halftime show la finala CM 2026. Foto - captură Antena 1 (3).jpg Halftime show la finala CM 2026. Foto - captură Antena 1 (4).jpg Halftime show la finala CM 2026. Foto - captură Antena 1 (5).jpg
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Trump, moment bizar la finala CM

Donald Trump (80 de ani), președintele SUA, a fost surprins în loja oficială alături de Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, în timp ce atingea și mângâia trofeul Cupei Mondiale.

Aflat în loja oficială, Donald Trump a fost surprins de camerele TV în timp ce primește trofeul Cupei Mondiale și începe să-l mângâie. În acel moment, Gianni Infantino a început să râdă.

Trump și Infantino urmăresc împreună finala, iar președintele american urmează să participe și la ceremonia de premiere de după meci.

Galerie foto (6 imagini)

Cupa Mondială a ajuns în loja lui Donald Trump FOTO Captură video Antena 1 Cupa Mondială a ajuns în loja lui Donald Trump FOTO Captură video Antena 1 Cupa Mondială a ajuns în loja lui Donald Trump FOTO Captură video Antena 1 Cupa Mondială a ajuns în loja lui Donald Trump FOTO Captură video Antena 1 Cupa Mondială a ajuns în loja lui Donald Trump FOTO Captură video Antena 1
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