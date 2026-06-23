Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”

Postările făcute de Inter Milano pe rețelele sociale au stârnit un val de polemici între fanii români ai campioanei Italiei.

Antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) este protagonistul imaginilor, însă altceva i-a deranjat pe suporteri. Nu pe toți!

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Chivu a reușit să cucerească eventul în primul sezon petrecut pe banca lui Inter. A devenit un idol al fanilor de pe „Meazza” și nu numai.

Românii s-au luat la ceartă pe internet, după ce Inter a folosit manele în clipurile cu Cristi Chivu

În timpul sezonului încheiat triumfător de Inter, maneaua „Made in Romania”, virală în Europa, a devenit un adevărat imn al echipei, răsunând în difuzoare după fiecare succes al nerazzurrilor.

Observând câți români au început să o susțină pe Inter datorită lui Cristi Chivu, cei care se ocupă de administrarea paginilor clubului de pe rețelele sociale au început să publice tot mai frecvent materiale dedicate acestora, descrierile postărilor fiind scrise în limba română.

„Petrecerea nu se oprește niciodată! 🏆 Urmărește-ne pentru mai mult conținut din România”, este mesajul scris de Inter pe platformele Facebook, Instagram, TikTok și X, alături de clipuri care îl au în prim-plan pe Chivu.

Coloana sonoră este asigurată de diferiți interpreți de manele. Pe lângă Ionuț Cercel, Inter a folosit melodii cântate de Costel Biju sau Babasha.

Detaliul nu a scăpat neobservat de fanii români ai lui Inter. Unii s-au declarat deranjați de asocierea făcută de campioana Italiei între România și manele. Ceilalți le-au răspuns cu mesaje la fel de acide.

PĂRERI CONTRA MANELE

„România nu înseamnă manele, nu mai postați astfel de țigănii”

„De ce sunt videoclipurile cu manele?”

„Dar care e faza cu «malenele» astea?”

„Sunt curios ce parere are Chivu despre clipurile astea cu muzică 🙃?”

„Ne bucurăm pentru Chivu, 🥇, dar puteți schimba muzica în viitor”

„Cine face clipurile pentru România? E vreun cocalar, sigur”

„Ce treabă au manelele cu Chivu și cu România?! Sigur e vreun gherțoi la comunicare…”

PĂRERI PRO MANELE

„Ofensaților, gata, vă deranjează manelele… lumea vă arată luna și voi vă uitați la deget”

„Atâtea comentarii de parcă voi când mergeți la o petrecere ascultați numai Michael Jackson”

„Administratorul paginii are gusturi muzicale bune”

„Am văzut un clip similar, dar pe Facebook și cu altă manea! Se dădea cu hate! Aici (n.r. - pe TikTok) e bucurie nene… îmi place pe aici”

„Inter ascultă Costel Biju înainte de GTA 6” (meme folosit pentru a exprima surprinderea cu privire la faptul că un eveniment improbabil s-a petrecut înainte ca GTA 6 să fie lansat. Precedentul joc din seria Grand Theft Auto a apărut în 2013. Lansarea celui nou este programată în noiembrie 2026, după mai multe amânări)

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