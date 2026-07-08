„Oblemenco”, pregătit de meciuri VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile

Gazonul și infrastructura suprafeței de joc de pe stadionul „Ion Oblemenco”, din Craiova, au fost complet schimbate. Proiectul a fost finalizat în doar 40 de zile.

Oltenii se pregătesc de prima manșă a „dublei” cu ML Vitebsk, din turul 1 preliminar din Liga Campionilor. Meciul se va juca astăzi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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La finalul lunii mai, Lia Olguța Vasilescu (51 de ani), primarul municipiului Craiova, anunțase că gazonul de pe stadionul „Ion Oblemenco” va fi schimbat.

Lucrările s-au finalizat luni, 6 iulie.

VIDEO. Gazonul de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost complet schimbat

Compania Sports Fields Romania, cea care s-a ocupat de lucrările de modernizare, a anunțat în urmă cu două zile că s-au finalizat lucrările pentru suprafața de joc a arenei.

Noul teren este construit pe o infrastructură de ultimă generație, care permite gazonului să se recupereze mai rapid după meciuri sau condiții meteo dificile.

Sistemul folosit pentru noile lucrări are la bază tehnologia Permavoid, o soluție geocelulară care este folosită pe cele mai noi arene și baze din sportul internațional.

Această tehnologie funcționează ca un strat tehnic, folosit la drenaj, retenție controlată a apei și circulația aerului sub suprafața de joc.

Tehnologia Permavoid sau altele similare sunt folosite inclusiv în pregătirea suprafețelor de joc pentru Campionatul Mondial de anul acesta, găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Ce alte facilități mai are noua suprafață de joc de pe „Ion Oblemenco”:

sistem de aerare subterană

sistem de încălzire cu agent termic

irigarea automatizată

U Craiova se pregătește de Liga Campionilor

Craiova revine în Liga Campionilor după mai bine de trei decenii și are parte de un debut facil în fața lui Vitebsk.

Campioana Belarusului nu poate juca în Europa pe teren propriu, după ce a ajutat Rusia la invadarea Ucrainei și își dispută meciurile de acasă în Ungaria, la Mozokovesd.

Returul partidei cu ML Vitebsk se joacă pe 15 iulie, cu începere de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Dacă va trece de Vitebsk, Craiova va da în turul 2 peste învingătoarea dintre Levski Sofia (Bulgaria) și Borac Banja Luka (Bosnia), scor 1-1 în tur.

Dacă este eliminată, va retrograda direct în turul 2 din Conference League, unde va înfrunta pierzătoarea dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Sutjeska (Muntenegru).

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