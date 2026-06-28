Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta” +55 foto
Ștefan Opriș FOTO FB Dinamo
Superliga

Dinamo, anunț oficial Fotbalistul a semnat și a fost prezentat: „Noul nostru fundaș dreapta”

alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 10:30
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 10:34
  • Dinamo l-a transferat pe fundașul dreapta Ștefan Opriș, 19 ani, un jucător pe care-l consideră de mare perspectivă
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Roș-albii îi mai au ca variante pentru banda dreaptă pe Maxime Sivis și David Irimia. Jordan Ikoko, soluție de rezervă sezonul trecut, a părăsit echipa la finalul campionatului anterior.

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Dinamo l-a prezentat pe Ștefan Opriș

„Bine ai venit, Ștefan Opriș!

Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer pentru echipa noastră!

Tânărul Ștefan Opriș este ultimul sosit în lotul condus de Nuno Campos și s-a alăturat echipei în cantonamentul din Kielce.

Noul nostru fundaș dreapta a evoluat în sezonul trecut la Poli Iași, formație pentru care a bifat un număr de 26 de meciuri la nivelul ligii secunde, timp în care a oferit un total de 3 pase decisive.

În vârstă de 19 ani, Ștefan a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani, până la 30.06.2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă două sezoane competiționale, până la 30.06.2031.

Îi dorim mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb și roșu!”, au scris „câinii” pe Facebook.

Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (33).jpg
Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (33).jpg

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (1).jpg Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (2).jpg Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (3).jpg Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (4).jpg Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (5).jpg
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