Un meci la Mondial, cât un stadion în România!  O singură partidă de la CM valorează, din drepturile TV, mai mult decât veniturile FCSB din cel mai bun an
Campionatul Mondial

Un meci la Mondial, cât un stadion în România! O singură partidă de la CM valorează, din drepturile TV, mai mult decât veniturile FCSB din cel mai bun an

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 13:56
  • Campionatul Mondial a produs, exclusiv din cedarea drepturilor TV, peste 3,6 miliarde miliarde de dolari. Cum arată sumele pentru fiecare continent, în rândurile de mai jos.
  • Fiecare meci dintre cele 104 are o valoare, doar din drepturile TV, de circa 35 de milioane de dolari, aproape cât a costat construcția stadionului Arcul de Triumf, din centrul Bucureștiului.
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FIFA a vândut pe ultima sută de metri drepturile TV pentru Campionatul Mondial în China, pe o sumă sub ceea ce targetase inițial, însă chiar și așa raportarea pe care a făcut-o zilele trecute forul condus de Infantino arată venituri colosale.

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Un meci la Mondial, cât un stadion în România!

Exclusiv din drepturile TV ale meciurilor, suma e de peste 3,65 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă în jur de 3,1 miliarde euro.

Deși turneul e în America de Nord și Mexic, nu din aceste zone au fost produși cei mai mulți bani. Europa continuă să fie principalul partener pentru FIFA la acest capitol.

Bătrânul continent a ajuns la 1,4 miliarde de dolari, dublu cât Asia și cu 40% peste banii oferiți de televiziunile și platformele online din SUA, Canada și Mexic.

Africa continuă să rămână la un nivel scăzut în continuare, a plătit doar 200 de milioane, în ciuda faptului că față de Mondialul precedent, din Qatar 2022, numărul echipelor s-a dublat: a avut 10, dintre care 9 au accesat faza 16-imilor.

Cât a plătit fiecare continent pentru drepturile TV la acest CM

  • Europa: 1,4 miliarde dolari
  • America Centrală și de Nord: un miliard
  • Asia: 700.000.000
  • America de Sud: 360.000.000
  • Africa: 200.000.000

Nivelul atins de FIFA nu doar că e fără precedent, dar ajunge să stabilească recorduri colosale. Suma totală obținută de forul mondial, raportată la toate meciurile care se vor disputa la această ediție, face ca fiecare meci să valoreze 30 de milioane de euro. Iar volumul de partide e imens, 104 jocuri.

Cum a evoluat volumul de meciuri la Mondiale în ultimii 60 de ani

PERIOADA NR. MECIURI
1966-197032
1974-197838
1982-199452
1998-200264
2026-?104

Un singur joc de la Mondial are un randament apropiat cu investiția pe care statul român, de exemplu, a făcut-o în construcția unui stadion.

Arena Arcul de Triumf, din centrul Bucureștiului, ridicat în urmă cu 5 ani, a costat în jur de 34-35 de milioane de euro.

Raportat la bugetele echipelor din Liga 1, niciun club din România nu atinge venituri totale, în cei mai buni ani, care să se apropie de valoarea pe care o are un meci de la CM din perspectiva drepturilor TV.

FCSB, de exemplu, în 2025, care a fost cel mai bun an din ultimul deceniu, a avut încasări de puțin peste 28 de milioane de euro.

În schimb, în comparație cu drepturile TV din Liga 1, un meci de la Mondial e practic echivalentul sumei cu care se acoperă întreaga valoare a campionatului intern pe un an, în jur de 31 de milioane de euro.

Drepturile TV în Liga 1 pe un sezon acoperă 323 de meciuri: 240 în sezonul regular, 75 în play-off și play-out, la care se adaugă 6 în barajele de Conference și cele de menținere-promovare.

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