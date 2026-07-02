Bayern Munchen a oficializat transferul lui Ismael Saibari (25 de ani), atacantul marocan care strălucește la Campionatul Mondial.

Fost coleg cu Dennis Man (27 de ani) la PSV, jucătorul născut în Spania a semnat un contract valabil până în vara lui 2031 cu campioana Germaniei.

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Bayern Munchen n-a mai așteptat finalul Campionatului Mondial și a plătit 55.000.000 de euro pentru transferul lui Ismael Saibari de la PSV.

Ismael Saibari a semnat cu Bayern Munchen

„FC Bayern l-a transferat pe Ismael Saibari (25 de ani) de la PSV Eindhoven. Atacantul se află în prezent alături de naționala Marocului la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

El se va alătura echipei din Munchen după încheierea turneului. Saibari a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2031 și va purta tricoul cu numărul 34 la FC Bayern”, a notat campioana Germaniei pe site-ul oficial.

Imediat după anunțul oficial, marocanul a oferit și o primă reacție:

„Când ești copil, visezi să semnezi un contract cu un club precum Bayern. Toată lumea știe că este unul dintre cele mai mari cluburi din lume.

Bayern se luptă în fiecare an pentru cele mai importante trofee, precum Liga Campionilor, iar eu vreau să câștig cât mai multe trofee aici.

Stilul de joc al lui Bayern mi se potrivește, aici pot să-mi exprim propriul fotbal, iar eu voi munci din greu în fiecare zi pentru a ajuta echipa.

Antrenorul Vincent Kompany a avut un rol esențial în decizia mea și abia aștept să lucrez cu el”, a declarat Saibari pentru sursa citată.

Saibari visează să pună mână pe trofeul Ligii Campionilor cu Bayern, de 6 ori campioană a Europei. FOTO: fcbayern.com

Saibari strălucește la Campionatul Mondial

Stagiunea trecută a fost una dintre cele mai bune din cariera lui Saibari.

Atacantul marocan a înscris 19 goluri și a oferit 9 pase decisive, contribuind din plin la câștigarea titlului de campioană de către PSV, formație la care a fost coleg cu Dennis Man.

Saibari și Dennis Man, după un gol marcat de PSV/ Foto: IMAGO

Acum, Saibari strălucește la Campionatul Mondial, alături de naționala Marocului.

Atacantul a înscris în toate meciurile din faza grupelor (1-1 cu Brazilia, 1-0 cu Scoția și 4-2 cu Haiti), iar în 16-imi a transformat penalty-ul decisiv în duelul cu Olanda, calificând reprezentativa africană în optimile turneului final.

Pentru un loc în sferturi, Maroc dă piept cu Canada, într-o partidă care se va disputa sâmbătă, începând cu ora 20:00 (ora României).

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