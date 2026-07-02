Colegul lui Man a semnat cu Bayern Campioana Germaniei a oficializat transferul  noului star de la CM 2026. A plătit o sumă fabuloasă
Ismael Saibari a semnat cu Bayern Munchen/ Foto: fcbayern.com
Campionate

Colegul lui Man a semnat cu Bayern Campioana Germaniei a oficializat transferul noului star de la CM 2026. A plătit o sumă fabuloasă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 12:07
  • Bayern Munchen a oficializat transferul lui Ismael Saibari (25 de ani), atacantul marocan care strălucește la Campionatul Mondial.
  • Fost coleg cu Dennis Man (27 de ani) la PSV, jucătorul născut în Spania a semnat un contract valabil până în vara lui 2031 cu campioana Germaniei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bayern Munchen n-a mai așteptat finalul Campionatului Mondial și a plătit 55.000.000 de euro pentru transferul lui Ismael Saibari de la PSV.

Revoltă după meciul de la CM 2026 A anunțat că nu mai vine la națională până când staff-ul tehnic nu va fi concediat. Ce s-a întâmplat
Citește și
Revoltă după meciul de la CM 2026 A anunțat că nu mai vine la națională până când staff-ul tehnic nu va fi concediat. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Revoltă după meciul de la CM 2026 A anunțat că nu mai vine la națională până când staff-ul tehnic nu va fi concediat. Ce s-a întâmplat

Ismael Saibari a semnat cu Bayern Munchen

„FC Bayern l-a transferat pe Ismael Saibari (25 de ani) de la PSV Eindhoven. Atacantul se află în prezent alături de naționala Marocului la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

El se va alătura echipei din Munchen după încheierea turneului. Saibari a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2031 și va purta tricoul cu numărul 34 la FC Bayern”, a notat campioana Germaniei pe site-ul oficial.

Imediat după anunțul oficial, marocanul a oferit și o primă reacție:

„Când ești copil, visezi să semnezi un contract cu un club precum Bayern. Toată lumea știe că este unul dintre cele mai mari cluburi din lume.

Bayern se luptă în fiecare an pentru cele mai importante trofee, precum Liga Campionilor, iar eu vreau să câștig cât mai multe trofee aici.

Stilul de joc al lui Bayern mi se potrivește, aici pot să-mi exprim propriul fotbal, iar eu voi munci din greu în fiecare zi pentru a ajuta echipa.

Antrenorul Vincent Kompany a avut un rol esențial în decizia mea și abia aștept să lucrez cu el”, a declarat Saibari pentru sursa citată.

Saibari visează să pună mână pe trofeul Ligii Campionilor cu Bayern, de 6 ori campioană a Europei. FOTO: fcbayern.com Saibari visează să pună mână pe trofeul Ligii Campionilor cu Bayern, de 6 ori campioană a Europei. FOTO: fcbayern.com
Saibari visează să pună mână pe trofeul Ligii Campionilor cu Bayern, de 6 ori campioană a Europei. FOTO: fcbayern.com

Saibari strălucește la Campionatul Mondial

Stagiunea trecută a fost una dintre cele mai bune din cariera lui Saibari.

Atacantul marocan a înscris 19 goluri și a oferit 9 pase decisive, contribuind din plin la câștigarea titlului de campioană de către PSV, formație la care a fost coleg cu Dennis Man.

Saibari și Dennis Man, după un gol marcat de PSV/ Foto: IMAGO Saibari și Dennis Man, după un gol marcat de PSV/ Foto: IMAGO
Saibari și Dennis Man, după un gol marcat de PSV/ Foto: IMAGO

Acum, Saibari strălucește la Campionatul Mondial, alături de naționala Marocului.

Atacantul a înscris în toate meciurile din faza grupelor (1-1 cu Brazilia, 1-0 cu Scoția și 4-2 cu Haiti), iar în 16-imi a transformat penalty-ul decisiv în duelul cu Olanda, calificând reprezentativa africană în optimile turneului final.

Pentru un loc în sferturi, Maroc dă piept cu Canada, într-o partidă care se va disputa sâmbătă, începând cu ora 20:00 (ora României).

Citește și

Revoltă după meciul de la CM 2026 A anunțat că nu mai vine la națională până când staff-ul tehnic nu va fi concediat. Ce s-a întâmplat
Campionatul Mondial
11:09
Revoltă după meciul de la CM 2026 A anunțat că nu mai vine la națională până când staff-ul tehnic nu va fi concediat. Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Revoltă după meciul de la CM 2026 A anunțat că nu mai vine la națională până când staff-ul tehnic nu va fi concediat. Ce s-a întâmplat
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Campionate
10:30
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Citește mai mult
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
bayern munchen transfer PSV dennis man cm 2026 Ismael Saibari
Știrile zilei din sport
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Campionatul Mondial
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Citește mai mult
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Campionatul Mondial
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Citește mai mult
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Special
02.07
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Citește mai mult
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
03:27
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Top stiri
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Campionatul Mondial
02.07
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Citește mai mult
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Tenis
02.07
Cîrstea avansează la Wimbledon Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Citește mai mult
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
Baschet
02.07
România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet
Citește mai mult
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
B365
02.07
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
Citește mai mult
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 21 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share