Când fotbalul bate tenisul Cum a ajuns Cupa Mondială  să fure show-ul chiar și la Wimbledon. Ce s-a întâmplat când a început RD Congo - Anglia
În multe momente, fotbalul a bătut tenisul la dramatism
Tenis

Când fotbalul bate tenisul Cum a ajuns Cupa Mondială să fure show-ul chiar și la Wimbledon. Ce s-a întâmplat când a început RD Congo - Anglia

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 12:09
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 12:09
  • Tribunele de la All England Club au avut un al doilea „teren”: ecranul telefonului.
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Wimbledon este, probabil, singurul colț din Regatul Unit unde fotbalul este tratat drept un intrus vulgar.

Însă într-o țară paralizată complet de meciul dramatic din șaisprezecimile Cupei Mondiale, unde Anglia a tremurat serios în fața Republicii Democrate Congo (scor final 2-1), la All England Club s-a întâmplat ceva nemaivăzut.

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Tradiția puritană a tenisului pe iarbă a fost pur și simplu măturată de realitate: fanii au transformat arenele sacre într-o mare de ecrane de telefon și căști wireless ascunse discret.

Dictatura organizatorilor vs. febra fotbalului: „Nu punem fotbal pe niciun ecran!”

Directorul executiv de la Wimbledon, Sally Bolton, a fost categorică în declarații: fotbalul nu are ce căuta pe niciunul dintre sutele de televizoare din complexul londonez.

Pentru a bloca complet microbismul, organizatorii au mers până într-atât încât au înlocuit ferestrele transparente din anumite zone cu geamuri mate, ca nu cumva fanii de pe alei să poată trage cu ochiul la televizoarele personalului sau ale jurnaliștilor!

„Dacă oamenii au telefoane, nu îi putem împiedica să se uite la fotbal. Dar pe ecranele noastre nu se va vedea Cupa Mondială. De asemenea, descurajăm ferm utilizarea telefoanelor în Loja Regală”, a avertizat Bolton.

Exodul de la ora 16:00: s-au golit tribunele la meciurile de top

Iarba londoneză a simțit imediat efectul Mondialului din America de Nord. În jurul orei 16:00, ora locală, cu puțin timp înainte de fluierul de start al meciului de la Atlanta, Anglia - RD Congo, s-a produs un fenomen rar întâlnit la un turneu de 500 de milioane de lire sterline: cozile uriașe pentru bilete au dispărut brusc, iar pe Terenul Central au apărut sute de scaune goale.

În timp ce Barbora Krejcikova și Mirra Andreeva se luptau dramatic în runda a doua, jumătate din publicul din tribune stătea cu spatele la fileu, privind în jos, spre ecranele telefoanelor!

Zeci de fani purtau o singură cască audio ascunsă sub șepci sau pălării de soare, tresărind la ocaziile Angliei, în timp ce pe teren se juca un punct de break. Zone întregi au rămas fără spectatori în repriza a doua, fanii preferând să părăsească complexul pentru a prinde meciul într-un pub din apropiere.

În anumite momente, din tribune s-au auzit exclamații și aplauze care nu aveau nicio legătură cu schimburile de mingi, ci cu fazele importante petrecute la mii de kilometri distanță, pe stadioanele Campionatului Mondial.

Până și fostul mare jucător Tim Henman a recunoscut cu umor că va avea un al doilea ecran pornit pe fotbal chiar în cabina de comentariu de la BBC.

Novak Djokovic: „Oamenii se uită la noi, dar urmăresc naționala”

Chiar și marii campioni au simțit că nu mai sunt în centrul atenției. După ce l-a învins pe Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a fost întrebat la conferința de presă despre atmosfera bizară din tribune.

„Se simte o vibrație diferită. Oamenii se uită la meciul tău, dar simultan își verifică telefoanele să vadă ce face echipa națională. E normal, e febra Cupei Mondiale.

Și noi, jucătorii, facem la fel. Evident, e mai plăcut când ești în fața televizorului decât pe teren, când știi că nu toată lumea e concentrată la tenisul tău, dar acceptăm situația”, a declarat Djokovic.

Wimbledon rămâne un bastion al eleganței, al căpșunilor cu frișcă și al hainelor albe. Însă, așa cum au demonstrat ultimele 24 de ore, chiar și cel mai exclusivist turneu din lume trebuie să se încline atunci când religia numită fotbal își cere drepturile.

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