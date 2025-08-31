Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea și trofeul de la Cleveland.
Tenis

Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 11:01
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 57 WTA) a lansat un apel public, cerând să îi fie returnat un trofeu.
  • Jucătoarea de tenis susține că a fost victima unui furt în New York, chiar în camera de hotel.

Trofeul care i-ar fi fost furat a fost câștigat la turneul Tennis in the Land din Cleveland, în urmă cu o săptămână.

Sorana Cîrstea a fost jefuită: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”

„Cine a furat trofeul meu de la Cleveland din camera 314 a hotelului The Fifty Sonesta din New York, vă rog să îl înapoieze.

Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală! Aș aprecia enorm acest gest. Mulțumesc. Sorana!”, a notat sportiva pe rețelele de socializare.

Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!"

Trofeul cu aspect de diamant este primul titlu al Soranei Cîrstea pe teren dur la simplu după 17 ani (ultimul fusese la Tashkent, în 2008), conform wtatennis.com.

Sorana a pornit din calificări, de pe locul 112 WTA, și nu a pierdut niciun set în tot turneul, nici măcar în finală.

În sferturi, a eliminat-o pe Liudmila Samsonova (care se afla pe locul 19 mondial).

Rezultatele obținute de Sorana Cîrstea la turneul Tennis in the Land:

  • Finală: Sorana Cîrstea – Ann Li 6-2, 6-4 (23 august)
  • Semifinală: Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova 6-1, 7-5 (23 august)
  • Sferturi de finală: Sorana Cîrstea – Liudmila Samsonova 6-4, 6-1 (22 august)
  • Optimi de finală: Sorana Cîrstea – Jil Teichmann 6-1, 6-1 (20 august)
  • Turul 1: Sorana Cîrstea – Moyuka Uchijima 6-4, 6-1 (18 august)
  • Calificări: Sorana Cîrstea – Rebeka Masarova 6-2, 6-2 (17 august)
  • Calificări: Sorana Cîrstea – Anna Frey 6-1, 6-0 (16 august)

„A fost o săptămână minunată. Încă de la primul meci din calificări am simțit energia, m-am simțit binevenită și mi-a plăcut foarte mult orașul și atmosfera.

Cred că s-a văzut pe teren cât de relaxată eram și cât de mult m-am bucurat. Am vrut să rămân aici cât mai mult timp și sunt foarte fericită că am reușit”,a declarat Cîrstea, după finală, conform sursei citate.

Sorana Cîrstea încă se afla în S.U.A. deoarece a participat la US Open, de unde a fost eliminată atât la simplu cât și la dublu.

La simplu, s-a oprit în turul al doilea la US Open 2025, fiind învinsă de cehoaica Karolína Muchová, favorită 11, după un meci de trei seturi: 7-6(0), 6-7(3), 4-6.

În proba de dublu, alături de partenera sa Anna Kalinskaya, Cîrstea a fost învinsă în primul tur de perechea McCartney Kessler / Peyton Stearns, scor 7‑5, 5‑4

