Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă? +13 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 17:05
  • La această ediție a Campionatului Mondial au fost executate, până acum, 60 de penalty-uri. Doar 39 dintre acestea au fost transformate, adică un procent de 65%.
  • În momentul executării, tot mai mulți fotbaliști aleg să încetinească înainte de a lovi mingea. De ce s-a popularizat această metodă, în rândurile de mai jos.
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La fel a procedat și Kylian Mbappe în meciul cu Maroc (2-0) din sferturile CM 2026. Atacantul francez a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 28.

Înainte să șuteze, Mbappe s-a oprit, în speranța că-l va păcăli pe Yassine Bounou, dar portarul marocan a ghicit colțul și a apărat șutul starului francez.

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Elanurile sacadate de la Mondial, o metodă eficientă?

Această tehnică de executare a penalty-urilor a fost popularizată de Pele și apoi a fost preluată de generații întregi de fotbaliști.

Care a fost ideea inițială? Jucătorii voiau ca portarul să nu mai fie concentrat și să ofere indicii despre colțul unde urmau să plonjeze.

După introducerea VAR, această tehnică le oferă un avantaj suplimentar executanților. Portarilor le este foarte greu să rămână cu picioarele pe linia porții dacă nu știu exact momentul în care executantul va lovi mingea.

La această ediție a Campionatului Mondial au fost executate 60 de lovituri de la 11 metri, însă numai 39 dintre acestea au fost transformate, adică 65%, conform espn.co.uk.

Este cel mai scăzut procentaj la un Campionat Mondial din 1938 și până în prezent. Unii specialiști pun acest lucru pe seama accentului tot mai mare pus pe analiza datelor, care le oferă portarilor informații mai precise despre direcția preferată de executanți.

În afară de Mbappe, și Lionel Messi, Harry Kane sau Bruno Guimaraes au ratat penalty-uri după ce și-au întrerupt elanurile înainte să șuteze.

FOTO. Ratarea lui Timber în meciul Olanda - Maroc, scor 1-1 și 2-3 la loviturile de departajare

După eliminarea suferită de Olanda în șaisprezecimi, doi foști jucători olandezi au criticat strategia folosită de națională la loviturile de departajare, împotriva Marocului.

Timber, pe lângă poartă. Ratare Olanda
Timber, pe lângă poartă. Ratare Olanda

Galerie foto (13 imagini)

Koopmeiners, șut la colț, 1-0 Olanda. Fotografii: capturi video El Aynaoui, bară transversală. Ratare Maroc Kluivert, bară. Ratare Olanda Verbruggen a blocat mingea lui Rahimi, apoi a lovit-o cu călcâiul și s-a dus în plasă. Gol Maroc, 1-1 Verbruggen a blocat mingea lui Rahimi, apoi a lovit-o cu călcâiul și s-a dus în plasă. Gol Maroc, 1-1
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În total, la CM 2026, 14 dintre cele 22 de penalty-uri executate de jucători în acest mod au fost transformate, adică o rată de succes de 64%.

Metoda a fost aproape la fel de eficientă ca executarea normală a penalty-urilor: 25 dintre cele 38 de lovituri de la 11 metri au fost transformate (66%).

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