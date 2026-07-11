FIFA a lansat o nouă inițiativă comercială: vinde bucăți din gazonul pe care se va disputa finala CM 2026, la prețuri care pornesc de la 450 de dolari și ajung la peste 3.000 de dolari!

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Inițiativa se înscrie într-o strategie mai amplă prin care FIFA încearcă să monetizeze aproape fiecare element asociat de la Campionatul Mondial.

Pe lângă tricouri, mingi oficiale, produse dedicate orașelor-gazdă și alte articole de colecție, forul mondial propune acum fanilor posibilitatea de a deține o bucată din terenul pe care va fi decisă noua campioană mondială

Suvenir de lux de la Mondial. Cât costă o bucată de gazon și câți bani poate încasa FIFA

Federația internațională și partenerii săi comerciali ar putea încasa aproximativ 11,2 milioane de dolari doar din această colecție de suveniruri.

Microbiștii pot comanda un suvenir aparte: o bucată din gazonul de pe MetLife Stadium din New York, locul în care se va juca finala Campionatului Mondial din SUA.

Produsele sunt disponibile prin magazinul oficial FIFA și sunt realizate de compania britanică Keep Stub, licențiat oficial al competiției.

Fiecare piesă conține un fragment autentic din gazonul folosit la finala programată pe 19 iulie pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, arena care găzduiește ultimul act al CM 2026.

Colecția este împărțită în patru ediții, fiecare limitată la 2.026 de exemplare, o trimitere la anul competiției.

Varianta de bază, „Foundation Edition”, costă 450 de dolari și include un mic fragment de gazon conservat în rășină acrilică, prezentat într-o cutie gravată cu însemnele Campionatului Mondial, scrie lequipe.fr.

Versiunile premium ajung la aproximativ 900, 1.200 și 3.000 de dolari și oferă elemente suplimentare de colecție, precum un bilet metalic placat cu aur, o replică miniaturală a mingii oficiale a finalei sau un trofeu din cristal.

Toate produsele sunt însoțite de un certificat de autenticitate în format digital și de un material video care atestă proveniența gazonului.

Gazon făcut special pentru CM 2026

FIFA a precizat că suprafața de joc este gazon natural, cultivat timp de mai multe luni la Carolina Green Turf Farm, în statul Carolina de Nord, după un program de cercetare desfășurat pe parcursul a aproape 5 ani.

Gazonul a fost transportat cu zeci de camioane și montat în două zile pe stadionul din New Jersey, în condițiile în care arena este utilizată în mod obișnuit pentru meciuri de NFL și dispune de gazon sintetic.

Pentru Mondial, FIFA a impus instalarea unei suprafețe naturale hibride, identice cu cele folosite la celelalte stadioane ale turneului.

Nu toată lumea a fost mulțumită de calitatea gazonului însă. După primele meciuri disputate pe stadionul din New Jersey, mai mulți fotbaliști, printre care brazilianul Vinicius, au criticat calitatea terenului, descriindu-l drept „uscat” și „lent”, subliniind că a influențat viteza jocului și circulația mingii.

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