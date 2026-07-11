Decizie de ultimă oră la U Cluj Ce au făcut „șepcile roșii” înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din Supercupa României
foto: Sport Pictures
Cupa Romaniei

Decizie de ultimă oră la U Cluj Ce au făcut „șepcile roșii” înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din Supercupa României

alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 15:59
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 15:59
  • Cu o zi înaintea Supercupei României, Universitatea Cluj și-a modificat programul oficial de la Craiova.
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Ardelenii au renunțat la antrenamentul prevăzut pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Decizie de ultimă oră la U Cluj, înainte de Supercupa României

Schimbarea a fost anunțată, sâmbătă, de Federația Română de Fotbal, printr-un comunicat transmis reprezentanților mass-media.

„Universitatea Cluj și-a anulat antrenamentul programat în această seară pe stadionul «Ion Oblemenco».

În locul acestuia va avea loc o plimbare pe gazon a jucătorilor, după conferința de presă, care rămâne la aceeași oră (17:00)”.

Astfel, elevii lui Cristiano Bergodi nu vor mai susține ședința oficială de pregătire pe arena din Bănie, ci vor efectua doar tradiționala recunoaștere a suprafeței de joc.

Până în acest moment, nici Universitatea Cluj și nici FRF nu au precizat motivele care au dus la modificarea programului.

Supercupa deschide noul sezon al fotbalului românesc

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se vor înfrunta duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în primul meci cu trofeu pe masă din sezonul 2026-2027.

Universitatea Craiova a ajuns în Supercupă după ce a reușit eventul, în timp ce Universitatea Cluj participă din postura de vicecampioană a Superligii.

Pentru clujeni ar fi prima Supercupă din palmare și, alături de Cupa cucerită în 1965 ar fi al doilea trofeu major pe care-l câștigă!

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a mai cucerit trofeul o singură dată, în finala 2021 pe care a disputat-o prin câștigarea Cupei României. A fost atunci 0-0 și triumf cu 4-2 la penalty-uri în fața celor de la CFR Cluj.

Doar 12 cluburi au Supercupa României în palmares, scrie frf.ro. Universitatea Cluj ar putea să devină clubul numărul 13, întregind lista laureatelor all-time, în timp ce Universitatea Craiova, cu două trofee, ar egala Dinamo, Astra Giurgiu și Sepsi OSK Sf. Gheorghe pe treapta a doua a podiumului istoric.

Meciul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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