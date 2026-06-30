„Mi se face rău la stomac” Elevii lui Koeman, luați la țintă după eliminare: „El a executat 1.423 de penalty-uri! Nu l-am văzut niciodată făcând așa ceva”

Pierre van Hooijdonk (56 de ani), fost atacant olandez, a criticat strategia folosită de naționala Olandei în finalul meciului cu Maroc, scor 1-1 și 2-3 la loviturile de departajare.

Ibrahim Afellay (40 de ani), fost jucător al Barcelonei, a vorbit și el despre prestația reprezentativei țării sale.

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Olanda a părăsit Campionatul Mondial în șaisprezecimi, după un meci în care a fost dominată de Maroc. Europenii au deschis scorul, dar au fost egalați în minutul 90+1 și au pierdut la penalty-uri.

Pierre van Hooijdonk: „Lucrurile astea îmi fac rău la stomac”

Kluivert, Timber și Summerville nu au reușit să-l învingă pe Bounou de la punctul cu var. Primii doi l-au enervat pe Van Hooijdonk: au alergat spre balon, dar s-au oprit chiar înainte de a executa.

„Nu poți antrena presiunea, dar avem un selecționer care a executat 1.423 de penalty-uri în cariera sa de jucător. Le-a transformat pe toate și nu l-am văzut niciodată făcând ceva nebunesc.

Pune mingea jos, alergă și șutează! Mă așteptam ca antrenorul naționalei să fi spus: «Băieți, oricine execută o lovitură de pedeapsă are voie să o rateze, dar trebuie să bateți normal» . Toate aceste lucruri idioate îmi fac rău la stomac.

Naționala din Maroc era cu două clase mai bună. Înainte, ni s-a părut un adversar bun. Dar când vezi că ceea ce ai pregătit nu funcționează, trebuie să inventezi altceva”, a spus van Hooijdonk, potrivit vi.nl.

Ibrahim Afellay: „E un miracol că am ajuns la penalty-uri ”

Nici Afellay nu s-a abținut și a criticat strategia olandezilor. El a vorbit și despre presiunea care a fost pe umerii jucătorilor în momentul executării loviturilor de departajare.

„Iată din nou fenomenul familiar: presiunea. Din păcate, asta nu poți antrena. Să fim sinceri, este un miracol că Olanda a ajuns măcar la loviturile de departajare”, a spus fostul mijlocaș ofensiv trecut pe la PSV, Barcelona, Schalke 04, Olympiacos și Stoke City.

Marocul are o echipă bună, dar nu este Franța. Au abordat meciul ca și cum ar fi jucat împotriva Franței. Trebuie să te adaptezi, e normal să faci asta, dar când joci cu cinci fundași... Ai fi putut juca mai ofensiv, mai dinamic. Putea juca cu doi atacanți pe post de fundași laterali Pierre van Hooijdonk, fost atacant olandez

Maroc va juca în „optimi” împotriva Canadei. Meciul va avea loc sâmbătă, de la 20:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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