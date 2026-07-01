El a construit din umbră RD Congo Omul care a bătut la uși, a convins familii și a adus acasă fotbaliști care voiau să joace pentru Anglia. Acum vor înfrunta Albionul
Gabriel Zakuani, pe vremea când juca în Anglia / IMAGO
Campionatul Mondial

El a construit din umbră RD Congo Omul care a bătut la uși, a convins familii și a adus acasă fotbaliști care voiau să joace pentru Anglia. Acum vor înfrunta Albionul

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 11:37
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 11:37
  • Gabriel Zakuani, fost fundaș cu aproape 500 de meciuri în fotbalul englez, a devenit arhitectul celei mai neașteptate povești de la Mondialul din 2026
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Pentru mulți microbiști, numele lui Gabriel Zakuani nu spune mare lucru. În Anglia este însă un personaj respectat.

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A jucat aproape două decenii în fotbalul englez, a adunat 483 de meciuri oficiale, a evoluat pentru cluburi precum Leyton Orient, Fulham, Stoke City, Peterborough United, Northampton Town sau Gillingham și a îmbrăcat de 29 de ori tricoul naționalei RD Congo.

Astăzi, la 40 de ani, rolul său este cu totul altul. Recrutează pentru țara lui. Iar dacă RD Congo a ajuns pentru prima dată după 52 de ani la un Campionat Mondial și joacă în această seară împotriva Angliei în șaisprezecimile competiției, de la ora 19:00, o parte importantă din merit îi aparține fostului fundaș născut la Kinshasa și crescut în nordul Londrei.

RD Congo nu se mai calificase la turneul final al CM din 1974, când a concurat sub numele de Zair.

Bază de date cu adolescenți congolezi din toată Europa

Totul a început aproape întâmplător. După retragere, Zakuani a început să țină evidența tinerilor fotbaliști de origine congoleză care apăreau prin academiile din Anglia. Apoi și din Belgia. Și din Franța. Și din Elveția.

Între timp, ceea ce a început ca o pasiune a devenit un departament de scouting. „La început aflam că există un băiat congolez la un anumit club și mergeam să-l văd. Acum am o bază de date cu jucători de origine congoleză, începând de la categoria Under 15”, povestește fostul fundaș.

Doar șase jucători s-au născut în RD Congo

Astăzi, activitatea sa este permanentă. Urmărește meciuri, discută cu familiile jucătorilor, vorbește cu agenți, întocmește rapoarte și încearcă să-i convingă că viitorul lor internațional poate fi în tricoul RD Congo.

Poate cea mai surprinzătoare statistică a actualei naționale este aceasta: din lotul prezent la Cupa Mondială, doar șase fotbaliști sunt născuți în RD Congo.

11 s-au născut în Franța, 5 în Belgia, 2 în Elveția, 2 în Anglia! Este imaginea unei țări care și-a găsit forța în diaspora. Iar Zakuani a fost omul care a unit aceste destine.

FOTO Imago FOTO Imago
FOTO Imago

Patru ani de muncă pentru un singur „Da”

Cele mai mari succese ale sale au fost convingerea foștilor fundași ai lui Manchester United, Aaron Wan-Bissaka și Axel Tuanzebe, să-și schimbe direcția, după ce ambii au nutrit ambiții de a reprezenta Anglia.

Dintre ei, cel mai dificil dosar s-a numit Wan-Bissaka. Fost internațional de tineret al Angliei, crescut la Crystal Palace și ajuns ulterior în Premier League, fundașul visa la convocarea în prima reprezentativă engleză.

Dar Zakuani nu a renunțat. A discutat cu agentul. A discutat cu jucătorul. Iar într-o zi, împreună cu selecționerul Sebastien Desabre, a făcut un gest disperat. Au mers direct la casa părinților lui Wan-Bissaka.

Le-au explicat familiei proiectul, calificarea la Mondial, rolul important pe care fundașul l-ar putea avea și faptul că nu ar fi doar încă un nume într-un lot numeros, ci unul dintre liderii unei generații istorice.

Nu doar fotbaliștii trebuiau convinși, ci mai ales părinții

Răspunsul nu a fost imediat. Convingerea lui Wan-Bissaka a durat aproape patru ani, perioadă în care Zakuani a rămas în contact permanent cu familia!

În multe cazuri, adevărata negociere nu avea loc cu jucătorii. Ci cu părinții. Mulți aveau rezerve legate de infrastructura din Africa, de organizarea federației sau de poveștile mai vechi privind primele și condițiile de pregătire.

Zakuani spune că una dintre cele mai grele misiuni a fost să le demonstreze că imaginea RD Congo nu mai corespunde realității. Unii fotbaliști au fost invitați în cantonamente doar pentru a vedea cu ochii lor condițiile oferite de națională. Abia după aceea acceptau convocările!

Echipa de start a RD Congo în meciul din grupe cu Uzbekistan FOTO Imago Echipa de start a RD Congo în meciul din grupe cu Uzbekistan FOTO Imago
Echipa de start a RD Congo în meciul din grupe cu Uzbekistan FOTO Imago

„De ce să aștepți ani de zile degeaba?”

Nu toate poveștile au fost însă complicate. Belgianul Noah Sadiki, unul dintre marile talente ale generației sale, a fost cucerit aproape instantaneu. Trecuse prin toate selecționatele de juniori ale Belgiei, dar simțea că legătura cu țara părinților este prea puternică pentru a fi ignorată.

Care e argumentul pe care Zakuani îl folosește frecvent? Le spune jucătorilor că pot continua să spere ani întregi la o convocare în Franța, Belgia sau Anglia sau pot deveni liderii unei generații care schimbă istoria fotbalului congolez.

Totul seamănă cu propria poveste

Povestea lui Gabriel Zakuani este, de fapt, și povestea multor congolezi. S-a născut la Kinshasa, iar copil fiind s-a mutat împreună cu familia la Londra.

A crescut în Anglia, a fost format de academia lui Leyton Orient și și-a construit întreaga carieră în fotbalul englez. Astăzi, Gabriel face drumul invers. În loc să plece din Congo spre Europa, îi convinge pe copiii diasporei să se întoarcă, măcar simbolic, acasă.

Dacă obținem un rezultat bun, acesta va fi cel mai mare eveniment din istoria sportivă a RD Congo. Gabriel Zakuani

Pentru congolezi, meciul cu Anglia de diseară depășește fotbalul. Zakuani spune că duelul din optimile Mondialului este mai important chiar decât celebrul „Rumble in the Jungle”, gala de box dintre Muhammad Ali și George Foreman, organizată la Kinshasa în 1974.

În această seară, când Anglia va intra pe teren ca favorită, în fața ei nu va sta doar o națională africană. Va sta rezultatul unei munci tăcute, întinse pe aproape un deceniu, în care un fost fundaș din ligile inferioare ale Angliei a demonstrat că dorința și sentimentele pot să primeze în fața unei naționale poleite.

1.31 e cota
oferită de bookmakeri Angliei să câștige. 5.3 primești la egal și 11.0 pentru o victorie-bombă a congolezilor

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