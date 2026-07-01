Darius Olaru (28 de ani) a debutat pentru Royale Union Saint-Gilloise în amicalul cu Diegem Sport (liga 4 din Belgia).

în amicalul cu (liga 4 din Belgia). Mijlocașul român s-a remarcat în meciul câștigat cu 7-0.

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După 6 sezoane petrecute la FCSB, Darius Olaru a fost cumpărat de Royale Union Saint-Gilloise în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

Darius Olaru, două pase de gol la debutul pentru Royale Union Saint-Gilloise

Mijlocașul a fost titular în amicalul cu Diegem Sport, făcându-și astfel debutul la noua sa echipă. Românul a jucat cu numărul 28 pe tricou.

Fostul căpitan de la FCSB a evoluat 45 de minute, însă i-au fost suficiente pentru a oferi două pase de gol, ambele identice: centrare din corner de pe partea dreaptă de atac a vicecampioanei Belgiei.

La pauză, tabela arăta 4-0 pentru Royale Union Saint-Gilloise, prilej numai bun pentru antrenorul David Hubert de a rula tot lotul.

„Golurile împotriva echipei Diegem Sport (liga a 4-a belgiană) au fost marcate de Sylla, Khalaili, Pavlic, Guillerme, Biondic, Patris și Zorgane. Jucătorii de la Union conduceau deja cu 0–4 la pauză.

Noile achiziții Chibani, Olaru, Kricfalusi, Hurtevent și Havenaar au evoluat și ele în meci”, au scris belgienii pe site-ul oficial.

7️⃣ goals to start the pre-season. See you tomorrow! 🟡🔵 pic.twitter.com/km5PUQLBfL — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 30, 2026

Olaru, față în față cu FCSB

Pentru vicecampioana Belgiei urmează duelul cu FCSB, fosta echipă a lui Darius Olaru. Duelul se va disputa duminică, de la ora 14:00.

Pe lângă partida cu roș-albaștrii, Union Saint-Gilloise mai are programate alte două meciuri amicale:

11 iulie - Aarhus (campioana Danemarcei)

24 iulie - Patro Eisden (Liga 2 Belgia)

Primul meci oficial al echipei antrenate de David Hubert este programat pe 31 iulie împotriva celor de la Club Brugge în Supercupa Belgiei.

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