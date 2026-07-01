Olaru, spectacol la debut FOTO+VIDEO.   A impresionat la primul meci pentru Union Saint-Gilloise. Urmează meciul cu FCSB +4 foto
Darius Olaru, debut excelent în tricoul celor de la Royale Union Saint-Gilloise/ Foto: IMAGO
Stranieri

Olaru, spectacol la debut FOTO+VIDEO. A impresionat la primul meci pentru Union Saint-Gilloise. Urmează meciul cu FCSB

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 10:15
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 10:45
  • Darius Olaru (28 de ani) a debutat pentru Royale Union Saint-Gilloise în amicalul cu Diegem Sport (liga 4 din Belgia).
  • Mijlocașul român s-a remarcat în meciul câștigat cu 7-0.
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După 6 sezoane petrecute la FCSB, Darius Olaru a fost cumpărat de Royale Union Saint-Gilloise în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

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Darius Olaru, două pase de gol la debutul pentru Royale Union Saint-Gilloise

Mijlocașul a fost titular în amicalul cu Diegem Sport, făcându-și astfel debutul la noua sa echipă. Românul a jucat cu numărul 28 pe tricou.

Fostul căpitan de la FCSB a evoluat 45 de minute, însă i-au fost suficiente pentru a oferi două pase de gol, ambele identice: centrare din corner de pe partea dreaptă de atac a vicecampioanei Belgiei.

La pauză, tabela arăta 4-0 pentru Royale Union Saint-Gilloise, prilej numai bun pentru antrenorul David Hubert de a rula tot lotul.

Galerie foto (4 imagini)

Darius Olaru a debutat la Union Saint-Gilloise FOTO Imago Darius Olaru a debutat la Union Saint-Gilloise FOTO Imago Darius Olaru a debutat la Union Saint-Gilloise FOTO Imago Darius Olaru a debutat la Union Saint-Gilloise FOTO Imago
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„Golurile împotriva echipei Diegem Sport (liga a 4-a belgiană) au fost marcate de Sylla, Khalaili, Pavlic, Guillerme, Biondic, Patris și Zorgane. Jucătorii de la Union conduceau deja cu 0–4 la pauză.

Noile achiziții Chibani, Olaru, Kricfalusi, Hurtevent și Havenaar au evoluat și ele în meci”, au scris belgienii pe site-ul oficial.

Olaru, față în față cu FCSB

Pentru vicecampioana Belgiei urmează duelul cu FCSB, fosta echipă a lui Darius Olaru. Duelul se va disputa duminică, de la ora 14:00.

Pe lângă partida cu roș-albaștrii, Union Saint-Gilloise mai are programate alte două meciuri amicale:

  • 11 iulie - Aarhus (campioana Danemarcei)
  • 24 iulie - Patro Eisden (Liga 2 Belgia)

Primul meci oficial al echipei antrenate de David Hubert este programat pe 31 iulie împotriva celor de la Club Brugge în Supercupa Belgiei.

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