„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF +10 foto
Adrian Teodorescu (stânga), alături de președintele FRF, Răzvan Burleanu
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„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 09:21
  • Un caz sensibil din fotbalul feminin românesc este investigat de organele penale și analizat de comisiile FRF.
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Adrian Teodorescu, președinte și antrenor al clubului de fotbal feminin ACS Prahova Ploiești, este acuzat de o fostă jucătoare minoră a clubului de hărțuire sexuală, hărțuire și amenințare, fapte care fac obiectul unui dosar penal aflat în instrumentare.

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Președintele ACS Prahova Ploiești, Adrian Teodorescu, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală

În paralel cu ancheta penală, familia sportivei a solicitat în instanță emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Teodorescu, susținând că adolescenta a fost supusă unor comportamente neadecvate în perioada în care acesta îi era antrenor și președinte de club.

Potrivit documentelor aflate la dosar, minora, fostă componentă a echipei U17, a reclamat că Adrian Teodorescu i-a trimis în repetate rânduri mesaje precum „te iubesc” și „love you”, s-a interesat constant de viața ei privată, i-a adresat injurii și a refuzat să îi restituie legitimația sportivă, împiedicând astfel transferul la un alt club.

Familia sportivei a mai susținut că aceasta ar fi fost urmărită și hărțuită, solicitând emiterea unui ordin de protecție valabil 12 luni.

Totodată, s-a cerut obligarea lui Adrian Teodorescu să păstreze o distanță minimă de 100 de metri atât față de minoră, cât și față de tatăl acesteia.

Instanța: limbaj nepotrivit, dar fără un pericol iminent

Prin hotărârea definitivă pronunțată la 16 iunie 2026, Tribunalul Prahova a respins apelul formulat de junioară și a menținut soluția Judecătoriei Câmpina, care respinsese cererea de ordin de protecție.

Instanța a apreciat că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege privind existența unui pericol actual și iminent.

Judecătorii au reținut că mesajele de tip „te iubesc” și „love you” au un caracter nepotrivit în contextul relației antrenor-sportivă și al vârstei minorei, însă acestea datează din perioada martie - septembrie 2024 și nu justifică, la momentul formulării cererii, emiterea unui ordin de protecție.

Se poate observa faptul că reclamanta apelantă a dorit să uzeze de procedura ordinului de protecție la un interval de timp relativ mare de la data producerii incidentului, incident care a constat în folosirea unui limbaj nepotrivit al intimatului faţă de aceasta, fără a fi folosită o exprimare amenințătoare care să creeze victimei o stare de temere, de natură a justifica emiterea unui ordin de protecţie. Tribunalul Prahova

Junioara a plecat de la Prahova Ploiești din ianuarie 2026

Instanța a mai arătat că ultimul contact dintre cei doi ar fi avut loc în ianuarie 2026, iar ulterior comunicarea a încetat.

În aceeași perioadă, jucătoarea, reprezentată de tatăl său, a solicitat la CNSL (Camera Națională de Soluționare a Litigiilor) încetarea legitimării la ACS Prahova Ploiești, iar din acel moment nu mai face parte din programul echipei.

Ruptura a intervenit în contextul unui scandal privind suspiciuni grave de fals în înscrisuri la ACS Prahova Ploiești, în urma căruia FRF l-a suspendat pe Adrian Teodorescu pentru șase meciuri.

Decizie definitivă privind ordinul de protecție

Totodată, tribunalul a subliniat că simpla existență a unui dosar penal nu reprezintă, prin ea însăși, dovada unui pericol cert, actual și iminent pentru minoră care să justifice emiterea unui ordin de protecție.

Hotărârea Tribunalului este definitivă și privește exclusiv cererea de emitere a ordinului de protecție.

Ea nu stabilește vinovăția sau nevinovăția lui Adrian Teodorescu în legătură cu acuzațiile formulate, acestea urmând să fie analizate în cadrul dosarului penal aflat în curs.

De altfel, instanța de fond a apreciat că părțile își pot soluționa litigiile pe alte căi juridice.

„Problemele au început în decembrie 2025”

Potrivit declarațiilor făcute în fața Judecătoriei Câmpina de tatăl jucătoarei, care a reprezentat-o legal în proces, problemele au început în decembrie 2025, când Adrian Teodorescu, în calitate de antrenor, a avut un comportament agresiv verbal față de sportive, folosind injurii și amenințări.

Acesta a susținut că, ulterior, fiica sa a început să primească mesaje de hărțuire, că antrenorul i-a monitorizat activitatea din afara terenului și a trimis fotografii și informații despre minoră către profesori și conducerea liceului la care aceasta învață.

Părintele junioarei a afirmat că fata a fost urmărită pe stradă de Adrian Teodorescu și că situația i-a provocat o puternică traumă psihică.

Reprezentantul legal a mai declarat în fața instanței că fiica sa i-a mărturisit existența unor mesaje cu conotație afectivă, precum „te iubesc” și „love you”, abia după ce a angajat un avocat.

Plângere penală și dosar la Comisia de Disciplină a FRF

În urma acestor susțineri a fost formulată o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Avocatul jucătoarei minore a arătat în instanță că împotriva lui Adrian Teodorescu există un dosar penal în care sunt efectuate cercetări și că, în paralel, pe rolul Federației Române de Fotbal se află și un dosar disciplinar.

În replică, ACS Prahova Ploiești a cerut Comisiei de Disciplină a FRF suspendarea junioarei din activitatea fotbalistică, întrucât nu s-a mai prezentat la antrenamente și meciuri.

La rândul său, reprezentanta Ministerului Public a apreciat în fața instanței că mesajele depuse la dosar și contextul prezentat relevă o posibilă formă de violență psihologică și a solicitat admiterea cererii de ordin de protecție, însă pentru o perioadă de patru luni, nu de un an, cât ceruse familia sportivei.

Judecătoria Câmpina a avut la dispoziție înscrisuri și înregistrări audio-video

Judecătoria Câmpina a respins însă cererea, apreciind că, deși mesajele de tip „te iubesc” și „love you” sunt nepotrivite în contextul relației antrenor-sportivă și al vârstei minorei, acestea au fost transmise cu aproximativ doi ani înainte de depunerea cererii.

Sub aspectul probatoriului, instanța a avut la dispoziție înscrisuri și înregistrări audio-video, pe care le-a analizat în cadrul dosarului.

Instanța a reținut că probele administrate nu demonstrează existența unui pericol grav, actual și iminent, care să justifice emiterea unui ordin de protecție.

Apărarea lui Adrian Teodorescu

În apărare, Adrian Teodorescu a susținut că nu a mai avut contact cu minora de la începutul anului 2026 și că orice interacțiune a încetat la solicitarea familiei acesteia.

Totodată, acesta a respins acuzațiile, afirmând că activitatea sa în cadrul clubului a respectat regulamentele sportive și că eventualele conflicte țin de contextul disciplinar și sportiv.

Teodorescu a menționat că junioara a intrat într-un conflict cu reprezentanții clubului din cauza vieții extrasportive.

De asemenea, președintele ACS Prahova Ploiești a susținut în fața judecătorilor că tatăl minorei a inventat probe pentru a-l acuza.

În sprijinul acestei susțineri, Teodorescu a arătat că părintele sportivei a fost prezent în mod constant la antrenamente și meciuri, a condus autovehiculul clubului, a fost cazat în aceeași locație cu sportivele și a figurat în rapoartele oficiale de joc în calitate de antrenor al portarilor.

Cine este Adrian Teodorescu

Numele lui Adrian Mihai Teodorescu este cunoscut de ani buni în fotbalul românesc.

A activat la mai multe cluburi, iar în ultimii ani a fost implicat în dezvoltarea fotbalului feminin prin ACS Prahova Ploiești. De-a lungul carierei, însă, a fost implicat în numeroase conflicte disciplinare și litigii.

În 2008, Federația Română de Fotbal l-a declarat prima persoană „persona non grata” din fotbalul românesc, în urma unui scandal privind tentativa de influențare a unor jucători înaintea unui meci din Liga a II-a. Măsura a fost revocată doi ani mai târziu.

Teodorescu a fost protagonist și la alegerile pentru președinția FRF din martie 2026. El apare în grupul de susținători ai lui Răzvan Burleanu care au sărit, pur și simplu, pe contracandidatul Ilie Drăgan, pentru a-l reduce la tăcere în cadrul Adunării Generale.

Adrian Teodorescu (stânga) a sărit în sprijinul federalilor pentru a-l intimida pe Ilie Drăgan / Captură video: Golazo.ro
Adrian Teodorescu (stânga) a sărit în sprijinul federalilor pentru a-l intimida pe Ilie Drăgan / Captură video: Golazo.ro

Galerie foto (10 imagini)

Ilie Drăgan a fost supravegheat de secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu (în spate, cu mana la gură) / Captură video: Golazo.ro Ilie Drăgan a fost șicanat de Laurențiu Candrea, sub privirile federalului Gabriel Bodescu / Captură video: Golazo.ro Ilie Drăgan a fost șicanat de Laurențiu Candrea, sub privirile federalului Gabriel Bodescu / Captură video: Golazo.ro Ilie Drăgan a fost șicanat de Laurențiu Candrea, sub privirile federalului Gabriel Bodescu / Captură video: Golazo.ro Ilie Drăgan (dreapta) a fost șicanat de Laurențiu Candrea, sub privirile federalului Gabriel Bodescu / Captură video: Golazo.ro
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