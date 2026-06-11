Sponsorii Mondialului De la Japonia, benzi desenate și costume de baie, în 1986, la China, petrol, bănci și companii aeriene în această vară

Ce ne spune comparația: firmele care au fost sponsorii CM de acum 40 de ani, din Mexic, și cele de la actualul turneu final.

Europa și-a pierdut supremația, acum SUA și Asia domină această piață. O singură firmă a fost și atunci și va fi și acum partener comercial: Coca-Cola.

Japonia avea 4 sponsori ai CM în 1986, azi nu mai e prezentă cu nicio companie. În schimb, China nu a existat în Mexic '86, dar azi e al doilea mare jucător, după SUA.

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Campionatul Mondialul din această vară nu va propune doar prima ediție extinsă, cu 48 de echipe și cu peste 100 de meciuri, ci și competiția sportivă care va bate toate recordurile în materie de cifre financiare.

Andrei Vochin, fost jurnalist și actual consilier al șefului FRF, Răzvan Burleanu, a prezentat, într-un editorial pentru Fanatik, câteva date ale CM.

Ar putea genera, conform FIFA, peste 80 de miliarde de dolari, la nivel de economie globală. PIB-ul României pe anul 2025 a fost de 422 de miliarde de dolari. Practic, Mondialul s-ar apropia să bifeze circa 20% din ceea ce produce toată România într-un an de zile!

Mondialul din SUA, Mexic și Canada va deveni și cel mai profitabil din istorie, cu venituri care trec de 13 miliarde de dolari, pentru perioada 2023-2026, în care sunt incluse drepturile TV, biletele, dar și banii din acordurile comerciale cu sponsorii.

Apropo de sponsori. Cum a evoluat și ce s-a schimbat în ultimii 40 de ani, în partenerii comerciali pe care FIFA i-a avut și îi are pentru Campionatul Mondial? 4 decenii e un interval imens de timp.

În 1986 s-a jucat turneul final tot peste Atlantic, în Mexic. La acel moment, Google, Amazon, Facebook, Nvidia și Instagram nu existau. Astăzi, toate aceste companii sunt în top 10 cele mai valoroase branduri din întreaga lume.

Acum 40 de ani, au participat jumătate dintre naționalele care vor fi în 2026, iar volumul meciurilor a fost și el 50% din ce ne așteaptă în următoarele 5 săptămâni și jumătate.

Totul s-a schimbat, Africa și Asia au de 5 ori mai multe echipe prezente la Mondial decât în 1986, iar această competiție e așteptată să depășească pragul de 5 miliarde de persoane, la nivel global, atrase de Mondial pe toate platformele posibile: TV și online.

Finala va fi urmărită live de peste 1,5 miliarde de oameni!

Față de Mexic 1986, lista partenerilor comerciali ai FIFA și ai CM de acum are două companii în plus, ca volum. De la 15 acum 4 decenii, la 16 în prezent. Distribuția, pe țări, continente și pe domeniul în care activează acestea, e una care s-a schimbat substanțial.

Campionatul Mondial Mexic 1986

A fost un Mondial dominat ca sponsori de numele unor societăți din Europa. 40% dintre partenerii FIFA, deși era un turneu final peste Ocean, veneau de pe bătrânul continent:

Germania - 2 companii

Italia - 2

Olanda - 1

Cehia - 1

SUA era prezentă cu 5 firme, în vreme ce Japonia aproape că ținea pasul cu americanii: avea 4 nume mari la vremea respectivă (Canon, Fujifilm, Seiko și JVC).

Repartizarea pe continente a sponsorilor CM 1986

Europa - 40%

SUA - 33%

Asia - 27%

În privința domeniului în care activau firmele care s-au asociat la acel moment: de la benzile desenate Sport Billy, de la țigările Camel și mașinile Opel până la costumele de baie Arena, ceasurile Seiko și echipamentele foto.

LISTA CELOR 15 SPONSORI CM 1986

FIRMA ȚARA OBIECT DE ACTIVITATE Arena Italia costume de baie Bata Cehia încălțăminte Budweiser SUA bere Camel SUA țigări Canon Japonia echipament foto Cinzano Italia băutură alcoolică Coca-Coca SUA băutură răcoritoare Fujifilm Japonia echipament foto Gillette SUA produse pentru bărbierit JVC Japonia electronice Schaeffler Germania rulmenți Opel Germania mașini Phillips Olanda electronice Seiko Japonia ceasuri Sport Billy SUA benzi desenate

Campionatul Mondial SUA, MEXIC, CANADA 2026

Lista firmelor, exclusiv ca parteneri FIFA sau sponsori ai turneului final, conține 17 nume. Cu două peste turneul de acum 4 decenii.

Europa și-a pierdut dominația. A scăzut la sub 25% prezență și e prezentă prin nemții de la Adidas, britanicii de la Unilever, belgienii de Ab InBev și slovenii de la Gorenje.

SUA continuă să fie țara care e numărul 1. Are aproape jumătate dintre sponsori, însă mare schimbare e rocada Japonia - China.

Niponii nu se mai regăsesc printre sponsorii Mondialului, în vreme ce China, care era zero în 1986, e astăzi cât e la un loc Europa.

Repartizarea pe continente a sponsorilor CM 2026

SUA - 41%

Asia - 35,5%

Europa - 23,5%

Lumea s-a schimbat, domeniile de activitate ale firmelor care își fac acum publicitate la CM sunt total schimbate față de 1986. Au apărut companii aeriene, de petrol, dar și unele care desfășoară activități bancare sau de servicii cu cardul.

LISTA CELOR 17 SPONSORI CM 2026

FIRMA ȚARA OBIECT DE ACTIVITATE Adidas Germania echipament sportiv Aramco Arabia Saudită petrol Coca-Cola SUA băutură răcoritoare Hyundai Coreea de Sud auto Lenovo China electronice IT Qatar Airways Qatar companie aeriană Visa SUA servicii plată cu cardul AB InBev Belgia bere America Airlines SUA companie aeriană Bank of America SUA bancă Gorenje Slovenia electrocasnice mari Frito Lay SUA snack food Hisense China electronice și electrocasnice McDonald’s SUA fast food Mengniu Dairy China înghețată și produse lactate Unilever Marea Britanie bunuri de larg consum Verizon SUA telecomunicații

* în afara acestora, CM mai are și alte parteneriate, unele exclusiv în relația cu fanii sau pentru anumite țări sau state din interiorul Americii, unde se vor disputa meciurile

Două companii din top 10 branduri mondiale sunt la acest turneu final

Această ediție va cuprinde și două firme care și-au făcut loc în cel mai recent top al celor mai valoroase branduri din lume, realizat de Kantar Group pentru anul 2025.

E vorba despre McDonald’s (poziția 8 în acest clasament) și Visa (10).

Primele 7 locuri sunt ocupate de Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, Facebook și Instagram, iar pe 9 se află Oracle.

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