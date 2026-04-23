„Război" în SUA înainte de CM 2026 Aliatul lui Trump a amenințat că blochează banii destinați asigurării siguranței publice la turneul final! Din ce motiv
Publicat: 23.04.2026, ora 12:51
  • Autoritățile locale din Houston au renunțat la planurile de a întrerupe cooperarea cu autoritățile federale de imigrare după ce guvernatorul statului Texas a amenințat că va bloca fonduri destinate în principal asigurării securității la meciurile disputate în cadrul CM 2026.
  • Campionatul Mondial din această vară, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Autoritățile locale din Houston au modificat, miercuri, o ordonanță care suspenda cooperarea cu autoritățile federale de imigrare, după ce Greg Abbott, guvernatorul statului Texas, a amenințat că va bloca 114 milioane de dolari din fondurile destinate siguranței publice la cele șapte meciuri care se vor disputa pe NRG Stadium din Houston.

Amenințări cu blocarea fondurilor destinate meciurilor de la CM 2026

Ordonanța adoptată luna aceasta interzicea Poliției din cel mai mare oraș din Texas și al patrulea ca populație din Statele Unite să rețină persoanele vizate de mandate de expulzare.

Consiliul municipal din Houston a adoptat amendamentul cu 13 voturi pentru și 4 împotrivă, au anunțat reprezentanții primarului John Whitmire, adăugând că acesta va proteja fondurile de stat în valoare de 114 milioane de dolari și va consolida drepturile cetățenilor împotriva reținerilor nejustificate, scrie Reuters.

Modificarea de miercuri a eliminat o interdicție explicită privind practica de a acorda agenților federali de la Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) 30 de minute pentru a ridica persoanele pe numele cărora au fost emise mandate de expulzare.

Aprobarea amendamentului a fost „un pas în direcția corectă”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernatorului republican Greg Abbott pentru ziarul Texas Tribune.

Amendamentul a eliminat și descrierea mandatelor ICE ca fiind „neexaminate de un magistrat sau judecător neutru și nefiind un motiv probabil pentru arestare”, a adăugat ziarul.

Grupurile pentru drepturile civile au condamnat amendamentul.

„Consiliul municipal din Houston a cedat amenințărilor și intimidărilor guvernatorului”, a declarat Caro Rivera Nelson, avocată la Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) din Texas.

ICE a fost o figură emblematică a campaniei dure de reprimare a imigrației și de deportare dusă de administrația președintelui american Donald Trump.

Grupurile care militează pentru protecția drepturilor omului au condamnat această campanie, afirmând că a dus la încălcări ale dreptului la libera exprimare și ale dreptului la un proces echitabil și a creat un mediu nesigur, în special pentru minorități.

Stadionul NRG din Houston (72.000 de locuri) va găzdui șapte meciuri de la CM 2026:

  • Germania - Curacao, 14 iunie
  • Portugalia - RD Congo, 17 iulie
  • Olanda - Suedia, 20 iunie
  • Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie
  • Un meci din 16-imi, 29 iunie
  • Un meci din optimi, 4 iulie

