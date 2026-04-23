SUA vor să facă jocurile la CM 2026 Americanii propun înlocuirea Iranului cu Italia » Motivul pentru care Trump vrea s-o împace pe „frumoasa și tânăra" Giorgia Meloni
Donald Trump și Gianni Infantino FOTO Imago
Campionatul Mondial

alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 09:42
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 09:42
  • Un înalt reprezentant al președintelui american Donald Trump (79 de ani) a cerut conducerii FIFA să înlocuiască naționala Iranului cu Italia la CM 2026.
  • Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Planul reprezintă o încercare de a reface relațiile dintre Trump și premierul italian Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul atacurilor președintelui american la adresa Papei Leon al XIV-lea în legătură cu războiul din Iran, scrie Financial Times.

Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește și
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri

Americanii vor Italia în locul Iranului

„Confirm că le-am sugerat lui Trump și lui Infantino (n.red. - președintele FIFA) ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană și ar fi un vis să văd Azzurrii la un turneu găzduit de SUA. Cu cele patru titluri mondiale câștigate, ei au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea”, a declarat pentru Financial Times trimisul special al SUA, Paolo Zampolli, transmite Reuters.

Italia a suferit un șoc imens în martie, după ce echipa națională a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, în urma unei înfrângeri în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 1-1 (4-1 d.p.), în finala barajului de calificare pentru CM 2026.

Iranul s-a calificat la cea de-a patra ediție consecutivă de CM, dar, după începerea războiului, a solicitat FIFA să-i mute cele trei meciuri din grupă din SUA în Mexic.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat luna trecută, în timpul unei vizite la cantonamentul echipei Iranului din Turcia, că toate meciurile vor avea loc conform programului, oferind în același timp echipei ajutor pentru pregătirile pentru turneu.

„Ne pregătim și facem aranjamentele necesare pentru Cupa Mondială, dar respectăm deciziile autorităților”, a declarat, miercuri, președintele Federației Iraniene de Fotbal (FFIRI), Mehdi Taj, în timpul unui miting pro-guvernamental organizat în Teheran.

„Deocamdată, decizia este ca echipa națională să fie pe deplin pregătită pentru Cupa Mondială”, a continuat Taj.

Premierul italian Giorgia Melonia și președintele american Donald Trump FOTO Imago

De ce s-a răcit relația Trump - Meloni

Deteriorarea relațiilor dintre Roma și Washington a devenit ceva mai clară după ce Italia a refuzat Statelor Unite utilizarea unei baze din Sicilia pentru desfășurarea operațiunilor din Iran, scrie HotNews

Pe 14 aprilie, Meloni a suspendat un acord de cooperare militară cu Israelul, în încercarea de a se distanța de războiul din Orientul Mijlociu.

Totodată, Trump l-a atacat pe Papa Leon, spunând că este „slab în privința criminalității și groaznic în politica externă”. A doua zi, Meloni a calificat aceste remarci drept „inacceptabile”.

Într-un interviu acordat Corriere della Sera, Trump a reacționat, spunând că Meloni este „cea care este inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar lăsa-o să arunce Italia în aer în două minute, dacă ar putea”.

„Meloni nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de arma nucleară”, a declarat el pentru Corriere.

„Este foarte diferită de ceea ce credeam eu”, a spus președintele SUA, care cândva spunea despre prim-ministra Italiei că este o „frumoasă femeie tânără” care a cucerit Europa.

Cine decide înlocuitoarea Iranului

Decizia privind țara care ar urma să participe în cazul în care guvernul iranian își retrage echipa aparține FIFA, care, în conformitate cu articolul 6 din regulamentul Cupei Mondiale, are libertatea de a convoca orice națiune dorește pentru a ocupa locul vacant.

AFC ar urma să facă presiuni puternice pentru ca înlocuitorul să provină din Asia, naționala Emiratelor Arabe Unite, care este pregătită de românul Cosmin Olăroiu și care a pierdut barajul de calificare în fața Irakului în noiembrie 2025, fiind cea mai plauzibilă variantă.

Citește și

Un nou Duckadam! FOTO-VIDEO. Pe cine înfruntă Chivu în finala Cupei Italiei. Portarul Motta, eroul lui Lazio la penaltyuri
Campionate
09:36
Un nou Duckadam! FOTO-VIDEO. Pe cine înfruntă Chivu în finala Cupei Italiei. Portarul Motta, eroul lui Lazio la penaltyuri
Citește mai mult
Un nou Duckadam! FOTO-VIDEO. Pe cine înfruntă Chivu în finala Cupei Italiei. Portarul Motta, eroul lui Lazio la penaltyuri
Lovitură cruntă pentru Barcelona FOTO. Lamine Yamal  riscă să rateze finalul de sezon!  Primul diagnostic primit
Campionate
09:03
Lovitură cruntă pentru Barcelona FOTO. Lamine Yamal riscă să rateze finalul de sezon! Primul diagnostic primit
Citește mai mult
Lovitură cruntă pentru Barcelona FOTO. Lamine Yamal  riscă să rateze finalul de sezon!  Primul diagnostic primit

Știrile zilei din sport
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Cupa Romaniei
23.04
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Citește mai mult
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Cupa Romaniei
23.04
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Citește mai mult
Gică Hagi face scouting FOTO: Selecționerul, în tribună la Dinamo - Universitatea Craiova + Mihai Rotaru, exasperat
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Superliga
23.04
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Citește mai mult
Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Superliga
23.04
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Citește mai mult
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:56
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
Imaginile pe care nu le-ai văzut la TV FOTO: Cum s-au trăit loviturile de departajare, la Dinamo - Craiova + gestul superb al lui Coelho
00:08
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
Kopic, împietrit pe bancă Antrenorul lui Dinamo, după eliminarea dramatică din Cupă: „E greu pentru noi toți când pierdem așa”
00:13
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
„Sunt foarte îngrijorat” Coelho se gândește deja la următorul meci: „Să vedem pe cine ne mai putem baza”
23:22
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
23.04
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Special
23.04
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Citește mai mult
Radu Naum, agasat de „Poliția CNA” Consiliul Național al Audiovizualului intervine la cea mai mică scăpare pe subiectul Steaua vs FCSB: „E absurd! Nici nu mai putem respira?”
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Cupa Romaniei
23.04
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
Citește mai mult
Craiova e în finala Cupei României! A doua semifinală s-a decis tot la penalty-uri, iar oltenii vor înfrunta U Cluj în ultimul act
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
B365
22.04
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
Citește mai mult
BREAKING | Circulație întreruptă la metrou, după un incident grav pe Magistrala M4. O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

