SUA vor să facă jocurile la CM 2026 Americanii propun înlocuirea Iranului cu Italia » Motivul pentru care Trump vrea s-o împace pe „frumoasa și tânăra” Giorgia Meloni

Un înalt reprezentant al președintelui american Donald Trump (79 de ani) a cerut conducerii FIFA să înlocuiască naționala Iranului cu Italia la CM 2026.

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Planul reprezintă o încercare de a reface relațiile dintre Trump și premierul italian Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul atacurilor președintelui american la adresa Papei Leon al XIV-lea în legătură cu războiul din Iran, scrie Financial Times.

Americanii vor Italia în locul Iranului

„Confirm că le-am sugerat lui Trump și lui Infantino (n.red. - președintele FIFA) ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană și ar fi un vis să văd Azzurrii la un turneu găzduit de SUA. Cu cele patru titluri mondiale câștigate, ei au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea”, a declarat pentru Financial Times trimisul special al SUA, Paolo Zampolli, transmite Reuters.

Italia a suferit un șoc imens în martie, după ce echipa națională a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, în urma unei înfrângeri în fața Bosniei și Herțegovinei, scor 1-1 (4-1 d.p.), în finala barajului de calificare pentru CM 2026.

Iranul s-a calificat la cea de-a patra ediție consecutivă de CM, dar, după începerea războiului, a solicitat FIFA să-i mute cele trei meciuri din grupă din SUA în Mexic.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat luna trecută, în timpul unei vizite la cantonamentul echipei Iranului din Turcia, că toate meciurile vor avea loc conform programului, oferind în același timp echipei ajutor pentru pregătirile pentru turneu.

„Ne pregătim și facem aranjamentele necesare pentru Cupa Mondială, dar respectăm deciziile autorităților”, a declarat, miercuri, președintele Federației Iraniene de Fotbal (FFIRI), Mehdi Taj, în timpul unui miting pro-guvernamental organizat în Teheran.

„Deocamdată, decizia este ca echipa națională să fie pe deplin pregătită pentru Cupa Mondială”, a continuat Taj.

Premierul italian Giorgia Melonia și președintele american Donald Trump

De ce s-a răcit relația Trump - Meloni

Deteriorarea relațiilor dintre Roma și Washington a devenit ceva mai clară după ce Italia a refuzat Statelor Unite utilizarea unei baze din Sicilia pentru desfășurarea operațiunilor din Iran, scrie HotNews

Pe 14 aprilie, Meloni a suspendat un acord de cooperare militară cu Israelul, în încercarea de a se distanța de războiul din Orientul Mijlociu.

Totodată, Trump l-a atacat pe Papa Leon, spunând că este „slab în privința criminalității și groaznic în politica externă”. A doua zi, Meloni a calificat aceste remarci drept „inacceptabile”.

Într-un interviu acordat Corriere della Sera, Trump a reacționat, spunând că Meloni este „cea care este inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar lăsa-o să arunce Italia în aer în două minute, dacă ar putea”.

„Meloni nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de arma nucleară”, a declarat el pentru Corriere.

„Este foarte diferită de ceea ce credeam eu”, a spus președintele SUA, care cândva spunea despre prim-ministra Italiei că este o „frumoasă femeie tânără” care a cucerit Europa.

Cine decide înlocuitoarea Iranului

Decizia privind țara care ar urma să participe în cazul în care guvernul iranian își retrage echipa aparține FIFA, care, în conformitate cu articolul 6 din regulamentul Cupei Mondiale, are libertatea de a convoca orice națiune dorește pentru a ocupa locul vacant.

AFC ar urma să facă presiuni puternice pentru ca înlocuitorul să provină din Asia, naționala Emiratelor Arabe Unite, care este pregătită de românul Cosmin Olăroiu și care a pierdut barajul de calificare în fața Irakului în noiembrie 2025, fiind cea mai plauzibilă variantă.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport