Andrei Nicolescu, confuz Președintele lui Dinamo nu-și explică situația lui Karamoko: „E o enigmă. Ceva se întâmplă”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Mamoudou Karamoko (26 de ani), fotbalist care a ieșit accidentat la partida cu U Cluj, scor 2-1 în favoarea „câinilor”.

Ghinionul se ține scai de Mamoudou Karamoko. Jucătorul lui Dinamo a fost indisponibil în mai multe rânduri în acest sezon, din cauza unor probleme medicale care par să se repete la nesfârșit.

Andrei Nicolescu, despre situația lui Karamoko: „E o enigmă”

Președintele lui Dinamo nu înțelege nici el motivele pentru care atacantul francez se accidentează atât de des.

Reacția lui Andrei Nicolescu vine la scurt timp după ce Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a insinuat că problemele lui Karamoko sunt cauzate de viața sa extrasportivă.

„El a fost înainte de meci bine, nu am văzut parametri că e obosit, dar muscular e mai jos faţă de cum era data trecută, e o enigmă.

Poate să fie și viața extrasportivă. Ceva se întâmplă şi încercăm şi noi să ne dăm seama”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Ce a declarat Zeljko Kopic despre Karamoko

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat Karamoko în actualul sezon și a asemănat situația acestuia cu cele a lui Dennis Politic, fostul căpitan al „câinilor”, care s-a transferat la FCSB în vara anului trecut.

„Karamoko nu este disponibil şi nici Ikoko nu e apt de meci. În rest toţi jucătorii sunt sănătoşi şi pot să fie pe teren.

Am vorbit după meciul cu U Cluj, Karamoko are o istorie cu accidentările, noi am încercat să intervenim şi să-l ajutăm. Aşa a fost şi cu Dennis Politic, am încercat să intervenim.

Uneori nu poţi controla viaţa jucătorilor timp de 24 de ore. La finalul zilei e vorba despre jucător, că nu vorbim doar de talent, vorbim şi despre lucrurile din afara terenului.

La cluburile mari oamenii se uită şi la acest aspect, pentru că în momentul când ai 60-70 de meciuri pe sezon trebuie să ai grijă.

Una e să te accidentezi într-un duel, alta e să ai probleme musculare, aici intervine modul în care ai grijă de tine”, a declarat Kopic pentru sursa citată.

În actualul sezon, Mamoudou Karamoko a jucat 27 de meciuri în tricoul lui Dinamo, reușind să înscrie șase goluri și să ofere o pasă decisivă.

Cariera lui Karamoko, marcată de accidentări

Atacantul francez și-a început cariera în anul 2012, la academia celor de la FC Paris, iar 5 ani mai târziu avea să ajungă la juniorii celor de la Strasbourg.

În 2019, era transferat de Wolfsburg, formație pentru care a și debutat în Bundesliga pe 23 februarie 2020, într-o victorie, 4-0, cu Mainz.

Ulterior, a fost lovit de ghinion și s-a accidentat grav la genunchi. A avut nevoie de o intervenție chirurgicală ce i-a încheiat sezonul.

După experiența pe care a avut-o la campioana Germaniei, Karamoko a fost împrumutat la mai multe echipe pentru a-și regăsi ritmul de joc.

În 2023, Copenhaga îl transfera de la LASK Linz, pentru suma de 700.000 de euro. La primul său sezon în Danemarca a debutat în UEFA Champions League, într-o înfrângere cu Manchester City, pe Etihad, scor 0-5, în grupele principale.

Sezoanele trecute le-a petrecut sub formă de împrumut în campionatul Ungariei, unde a evoluat pentru Fehervar și Ujpest.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în meciul Dinamo - U Cluj 1-0, din etapa #22 a sezonului regulat

