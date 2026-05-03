Dosarele Epstein la Mondalul de Snooker FOTO. Moment bizar în semifinalele turneului de la Crucible. A fost dat afară din sală pentru ce a făcut în jocul decisiv
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 18:22
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 18:32
  • Un fan a fost evacuat din sala în timpul frame-ului decisiv al semifinalei Campionatului Mondial de snooker dintre Mark Allen (40 de ani) și Yize Wu (22 de ani).
  • Ce l-a determinat pe arbitru să ceară intervenția agenților de securitate, în rândurile de mai jos.

Meciul dintre Allen și Wu a fost unul captivant, cu multe răsturnări de scor, iar momentele tensionate nu au lipsit. Unul dintre ele a avut loc chiar în ultimul frame, la 16-16, când scorul încă era 0-0.

Fan evacuat de la CM Snooker după ce a strigat „să nu uitam niciodată Dosarele Epstein”

Yize Wu se afla la masă și se pregătea să execute o lovitură, moment în care un spectator a început să strige „Să nu uităm niciodată Dosarele Epstein!”.

Oficialii, jucătorii și ceilalți fani și-au îndreptat privirile spre locul incidentului, iar arbitrul Marcel Eckardt a strigat către agenții de securitate: „Vă rog, scoateți persoana asta de aici”.

Wu a părut inițial afectat de cele întâmplate, a ratat lovitura, însă a revenit la masă și a reușit să obțină calificarea în marea finală a competiției de la Teatrul Crucible, scrie metro.co.uk.

Yize Wu, după strigătul spectatorului (FOTO: captură BBC) Yize Wu, după strigătul spectatorului (FOTO: captură BBC)
Allen a avut mai multe șanse de a închide partida în favoarea sa, însă a comis erori în momente cruciale. Wu se duelează pentru trofeu cu englezul Shaun Murphy (43 de ani).

La începutul ultimului frame eram puțin nervos, iar apoi cineva a țipat din tribune. Nu am înțeles ce striga, dar m-a afectat într-un fel. Apoi, Mark a avut un avans considerabil, dar sunt foarte fericit că am reușit să întorc soarta partidei. Yize Wu, finalist CM Snooker

La începutul anului, Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de noi documente din dosarele miliardarului american Jeffrey Epstein. Acesta a fost condamnat pentru viol, pedofilie și trafic de carne vie, iar în 2019 s-a sinucis în închisoare.

„Să nu uităm niciodată” („Never forget”) este un angajament solemn de a cinsti, comemora și asimila în mod permanent evenimente istorice majore (precum Holocaustul sau atentatele din 11 septembrie 2001) sau momente personale extrem de emoționante, scrie ajc.org.

Sloganul servește ca un îndemn la acțiune pentru a preveni repetarea tragediilor, a apăra valorile morale și a ține minte lecțiile învățate sau promisiunile făcute.

