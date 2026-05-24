alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 00:25
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 00:36
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre decizia de a pleca de la echipa din Ardeal și a avut și un derapaj grosolan la adresa lui Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației din Gruia.

La conferința de presă de după meciul cu FC Argeș, scor 1-1, Daniel Pancu și-a anunțat plecarea din Gruia, iar apoi a vorbit despre negocierile pentru preluarea Rapidului.

Ulterior, fostul atacant a fost acuzat de trădare de Iuliu Mureșan.

Daniel Pancu: „La CFR nu mă mai întorc”

„Să fie clar. Decizia de a pleca de la CFR e luată de o lună. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo, clubul. Dar cu anumiți oameni nu aveam cum să mă înțeleg. N-am găsit, nu știu. Chiar dacă trebuie să trăiești zi de zi cu niște oameni și să faci anumite sacrificii, pe termen lung nu se poate.

Vă spuneam și aseară că nu poți merge la serviciu nefericit. Pentru mine, cel puțin, asta nu există. Poate alții pot face lucrul ăsta, dar eu nu pot.

Așa că, chiar dacă nu voi semna cu nicio echipă, la CFR nu mă mai întorc. Am și portița aceasta a clauzei, pe care o pot compensa cu prima de calificare în cupele europene.

Este o decizie luată de mult timp, doar că trebuia făcută civilizat. Eu le-aș spune atât dacă tot aruncă cu rahat, că se pricep la lucrul ăsta: să mă sune când cineva va mai reuși 11–12 victorii consecutive sau când cineva va face peste 40 de puncte într-un tur ori retur de campionat.

Sunt niște recorduri. Sunt antrenorul cu cea mai bună medie de puncte de când sunt acolo. Sunt niște realizări clare. Suntem cea mai bună echipă din anul 2026. Totul este de campioană cu mine acolo. Eu am avut un parcurs de campion.

CFR este practic campioană de când sunt eu acolo, la Cluj. În plus, eu nu am deranjat pe nimeni. Am spus doar adevărul. Atât.

Dacă m-aș apuca să vorbesc acum, ferească Dumnezeu… Dar chiar nu pot să mă cobor la nivelul acela”, a declarat Daniel Pancu la emisiunea „Digi Sport Special”.

Sunt condiții mult inferioare altor cluburi. Doi jucători mi-au spus că sunt din epoca de piatră, dacă vor să știe mai exact cum le consideră alți jucători care au venit din străinătate pentru a juca la CFR Cluj. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Daniel Pancu: „Eu renunț la bani”

Pancu a fost întrebat și despre negocierile cu Rapid:

„Am avut niște discuții, am niște condiții, trebuie să se mai întâmple niște lucruri. Probabil vom ajunge la o înțelegere.

Plătesc eu clauza, eu renunț la bani. Nu știu cum se întâmplă, când ajung la Rapid... Toată cariera mea! Și data trecută, când am plecat, am lăsat vreo 180.000 de euro.

Deci eu ca jucător și ca antrenor, financiar, doar în pierdere am funcționat cu Rapidul. E un dor care mă cheamă, e dorul de tine, mamă, e o melodie din asta.

Și acum sunt și condițiile, că am mai spus lucrul ăsta. Adică am antrenat Rapidul prin niște gropi, prin Regie, iar acum am impresia că ajung la Real Madrid, cel puțin din punct de vedere al infrastructurii”, a adăugat Pancu.

Daniel Pancu a ajuns la CFR Cluj în octombrie 2025
octombrie 2018 - martie 2020
este perioada în care Pancu a fost antrenor la Rapid

Daniel Pancu: „Domnul «Rahat» m-a sunat”

În momentul în care a fost întrebat dacă a primit telefoane să trimită anumiți jucători în teren, Pancu a avut un derapaj la adresa lui Iuliu Mureșan, președintele clubului.

„Au mai fost astfel de telefoane. Să vă spună cel care aruncă cu rahat. El m-a sunat! «Domnul Rahat» m-a sunat. Dacă arunci cu rahat în mine, ce să spun?

Nu mai contează. Era sărbătoarea lui Ciprian Deac, cum să umbresc eu retragerea unei legende? Mi-am ținut promisiunea față de jucători. Eu trăiesc cu jucătorii. Cea mai importantă relație e cea cu jucătorii. Nu poate să spună niciun jucător că l-am mințit eu, de când antrenez”, a mai spus Pancu.

Daniel Pancu: „Obiectivul la Rapid e play-off-ul”

„Obiectivul la Rapid e play-off-ul, ei, din ce mi-au spus, e play-off-ul. Pentru mine, e mai sus. E păcat de ce se întâmplă acolo, că n-au reușit să se califice în cupele europene.

Mai sunt niște condiții de îndeplinit. Eu închei conturile cu CFR săptămâna viitoare, apoi vom vedea cât voi sta acasă. Eu am jucat o viață la Rapid. Dacă eu nu-s obișnuit cu atmosfera asta...

De ce să fie risc? Până la urmă, e o echipă care tot încearcă de patru ani să obțină ceva și nu obține nimic. Poate obține cu mine”, a concluzionat Pancu.

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Cristian Geambașu: Obraznicii

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Radu Naum: Formula fericirii

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Radu Naum: Emoție și comoție

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

