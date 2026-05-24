Incendiu pe Arena Națională VIDEO. Incident la concertul lui Max Korzh de pe cel mai mare stadion din România. 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Concertul rapper-ului din Belarus, Max Korzh, a venit la pachet cu câteva momente de panică pe Arena Națională, după ce un incendiu a izbucnit în apropierea scenei.

Întâmplarea a avut loc înaintea începerii spectacolului, iar flacăra ar fi fost generată de aprinderea unor materiale combustibile care făceau parte din recuzita artistului, însă situația a fost gestionată rapid de pompierii ISU.

Incediu pe Arena Națională la concertul lui Max Korzh. 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

În urma incendiului, 15 persoane au avut nevoie de intervenția medicilor, însă autoritățile au confirmat că nicio persoană nu avut nevoie să fie transportată la spital.

„În urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului.

Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISUBIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfășurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor”, au transmis autoritățile, potrivit mediafax.ro.

Echipajele medicale SMURD, dar și cele pentru stingere a incendiilor au intervenit prompt, iar spectacolul s-a putut desfășura fără mari probleme sau întreruperi.

„Din totalul de peste 42.000 de bilete vândute, aproape 39.000 sunt din alte țări, precum Ucraina, Polonia, Republica Moldova. E cel mai mare număr de turiști străini aduși la un eveniment din România”, spun cei de la Emagic, organizatorii concertului.

Cine este Max Korzh

Maksim Anatolyevich Korzh (aka Max Korzh) are 37 de ani. În vremuri „politice”, s-a impus ca artist nu pentru că a dat mesaje explicit activiste. Versurile sale vorbesc despre evadare, despre lipsa speranței, despre libertate și despre oameni obișnuiți, zdrobiți de un sistem dur. Nu doar belarușii s-au recunoscut în el, ci și mulți tineri din Europa de Est, scrie HotNews.

Max Korzh s-a născut în orașul Luninets din Belarus. S-a mutat în Minsk la o vârstă fragedă, unde a fost trimis de părinții săi la o școală de muzică. La 16 ani cânta deja într-o trupă, iar prima sa piesă solo a înregistrat-o în timp ce studia la Universitatea de Stat din Belarus.

În al treilea an de facultate, a decis să renunțe la studii și să se concentreze pe cariera sa muzicală, a împrumutat 300 de dolari de la mama sa, a mers într-un studio și a înregistrat piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”), pe care a postat-o pe VKontakte în 2012, cea mai mare rețea socială din Rusia.

La scurt timp după aceea, a fost înrolat în armată. Când s-a întors din serviciul militar, a aflat că melodia devenise virală și foarte populară în Belarus. Piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”) a atras un număr mare de fani și a început să fie difuzată la radio.

În 2013, Korzh a devenit primul artist din Belarus care a susținut un concert sold out pe Minsk-Arena în fața a 13.000 de oameni.

De aici, popularitatea sa a tot crescut, iar piesele sale în limba rusă i-au adus fani din tări precum Rusia, Ucraina, Polonia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Germania, Kazahstan, Cehia etc. În mare parte, succesul său se datorează faptului că abordează în muzica sa teme foarte comune pentru noile generații din țările slave care au crescut în societăți în care libertatea a fost sau este problematică, în care viitorul a fost întotdeauna incert și plin de anxietăți.

