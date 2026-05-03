Sir Alex Ferguson, dus la spital Legendarului antrenor i s-a făcut rău înainte de Manchester United - Liverpool

alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 18:19
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 18:26
  • Sir Alex Ferguson (84 de ani), legendarul antrenor al celor de la Manchester United, a fost internat în spital, după ce i s-a făcut rău înaintea derby-ului de pe Old Trafford cu Liverpool, din etapa #35 a Premier League.

Retras din antrenorat în anul 2013, Ferguson este nelipsit de la meciurile lui Manchester United, fie ele acasă sau din deplasare.

Sir Alex Ferguson a ajuns la spital înainte de Manchester United - Liverpool

Așa s-a întâmplat și la derby-ul cu Liverpool, însă scoțianul nu a putut rămâne în tribunele arenei „Old Trafford” pentru a urmări jocul.

Cu o oră înainte de startul partidei, Sir Alex a fost transportat la spital după ce a acuzat o stare de rău, fiind internat doar ca măsură de precauție.

Este de așteptat să se recupereze în curând la domiciliu, scrie dailymail.co.uk.

Ferguson a trecut prin momente critice în 2018

Pe 5 mai 2018, Ferguson era internat de urgență, după ce suferise o hemoragie cerebrală.

Neurochirurgul Joshi George (cel care l-a ajutat pe Sir Alex să-și revină) spunea că 80% dintre cei care se prezintă la spital în starea în care s-a aflat fostul antrenor nu supraviețuiesc.

Operația a reușit, dar greul nu trecuse pentru Sir Alex. Nu putea vorbi, iar gândul că nu se va mai putea exprima vreodată nu îi dădea pace.

Din fericire pentru scoțian, după zece zile de exerciții vocea fostului manager a revenit.

Sir Alex Ferguson este cel mai de succes antrenor din istoria lui Manchester United. A condus echipa în 1.499 de meciuri, în perioada 1986–2013, și a cucerit nu mai puțin de 38 de trofee, inclusiv două Ligi ale Campionilor și 13 titluri în Anglia.

