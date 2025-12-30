Louis Munteanu, aproape de DC United Impresara atacantului se află în negocieri cu clubul american: „Îmi doresc să îi aducem bucurie” +43 foto
Louis Munteanu
Louis Munteanu, aproape de DC United Impresara atacantului se află în negocieri cu clubul american: „Îmi doresc să îi aducem bucurie”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 18:00
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 15:17
  • Louis Munteanu (23 de ani) este tot mai aproape de un transfer în MLS, la DC United.
  • Impresara fotbalistului se află deja în Statele Unite, unde negociază termenii pentru ceea ce ar putea fi mutarea finalului de an în Superligă.

Munteanu a intrat de ceva vreme în atenția clubului american, care și-a trimis antrenorul pentru a-l urmări pe atacant în Liga 1 în urmă cu o lună, însoțit chiar de Anamaria Prodan.

Louis Munteanu, tot mai aproape de un transfer la DC United

Acum, impresara atacantului de la CFR Cluj este prezentă deja la clubul din SUA, fiind în permanentă legătură cu patronul Ioan Varga, în speranța realizării cât mai rapide a transferului.

„Încă nu este gata nimic. Țin legătura cu patronul clubului, domnul Varga, non stop. Sper și îmi doresc pe final de an să îi aducem bucurie lui Louis!

Pentru fotbalul românesc, dacă se realizează, este ceva important, la fel pentru CFR.

Relația dintre patronul Varga și patronul celor de la DC este una de prietenie și respect”, a transmis Anamaria Prodan, potrivit digisport.ro.

Anamaria Prodan a postat pe Instagram imagini cu echipa din Washington. foto: captură instagram/anamariaprodanreghecampf
Anamaria Prodan a postat pe Instagram imagini cu echipa din Washington. foto: captură instagram/anamariaprodanreghecampf

Atacantul a avut parte de un start de sezon dificil, cu accidentări și scăderi de formă, reușind să înscrie trei goluri și să ofere 6 pase decisive în 21 de apariții în toate competițiile pentru CFR, comparativ cu stagiunea anterioară, când a devenit golgheter în Liga 1, cu 23 de reușite în 35 de partide.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit transfermarkt.com
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

