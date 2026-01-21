Înapoi, în Liga 1?  Fostul fotbalist de la FCSB și Craiova ar putea reveni în România după doar 5 luni

William Baeten (28 de ani), fostul jucător de la FCSB și FCU Craiova, ar urma să revină în România.

După o jumătate de sezon petrecută în Albania, la Flamurtari FC, mijlocașul belgian este aproape de o nouă aventură în fotbalul românesc.

William Baeten, înapoi în Liga 1?

Plecat de la FCSB la finalul sezonului trecut, William Baeten a semnat în vară cu Flamurtari FC, formație aflată la retrogradare în campionatul Albanez.

La echipa albaneză, Baeten a jucat 12 meciuri în prima parte a campionatului, reușind să înscrie două goluri și să ofere două pase decisive.

Cu toate acestea, belgianul nu i-a convins pe albanezi și, așa cum anunță cei de la klikoje.al, a părăsit în această iarnă echipa. Mai mult, jurnaliștii albanezi au scris despre o eventuală revenire a lui Baeten în România.

„Mijlocașul este așteptat să se întoarcă în România, unde a jucat înainte de a se transfera la Flamurtari”, au notat cei de la Klikoje.

350.000 de euro este cota lui William Baeten, conform Transfermarkt

William Baeten a jucat timp de 5 ani în România, la FCU Craiova, echipă alături de care a promovat în Liga 1, dar și la FCSB, formație cu care a câștigat campionatul.

În perioada petrecută la FCSB, Baeten a evoluat în 18 partide și a marcat un gol, în timp ce la FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, a adunat 128 de meciuri, 20 de goluri și 15 pase de gol.

