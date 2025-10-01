„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial +41 foto
Stadionul Dinamo FOTO: IMAGO
Superliga

„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 17:56
alt-text Actualizat: 01.10.2025, ora 17:56
  • Compania Națională de Investiții (CNI) a oferit detalii despre demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare”.
  • Procesul de demolare al stadionului va dura mai mult decât se anunțase inițial. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Complexul sportiv Dinamo a fost inaugurat în luna octombrie a anului 1951. La 73 de ani distanță, bătrânul stadion este pe punctul de a fi demolat, în locul său urmând a se construi o arenă ultramodernă, la standarde europene.

Noul stadion din „Ștefan cel Mare” ar urma să aibă o capacitate de 25.000 mii de locuri. Va costa aproximativ 100 de milioane de euro.

Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
Citește și
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”
Citește mai mult
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”

Demolarea stadionului Dinamo ar urma să înceapă în luna noiembrie

Compania Națională de Investiții a anunțat că demolarea stadionului din centrul Capitalei va începe în luna noiembrie.

Proiectul tehnic ar urma să fie aprobat pe 15 octombrie, demolarea urmând a începe în maximum o lună de la data emiterii aprobării.

„Lucrările de demolare pot începe după aprobarea proiectului tehnic. Estimăm că acesta va fi aprobat în jurul datei de 15 octombrie 2025.

Lucrările pot demara în maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii acestuia”, a transmis Compania Națională de Investiții, conform observatornews.ro.

Demolarea va dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Deși trebuia să dureze doar 3 luni, demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare” se va întinde pe o perioadă de jumătate de an.

Durata mai mare de timp se datorează lucrărilor suplimentare din jurul stadionului, precum un zid de susținere pentru Spitalul Floreasca.

„Trebuie realizate lucrări de construire în vederea protejării construcțiilor aflate la limita perimetrului stadionului Dinamo și lucrări la galeria de beton aferentă conductelor de termoficare”, a mai transmis CNI.

Totodată, o conductă de apă aflată în apropierea stadionului trebuie să fie mutată, lucrări care ar putea dura până la 6 luni. CNI a anunțat că mutarea conductei nu va afecta șantierul de la stadion:

„Lucrările de demolare și construire a stadionului pot interfera cu cele de relocare a conductei având în vedere suprafața de teren pe care se execută această investiție, de aproximativ 70.000 de metri pătrați, există posibilitatea ca cele două tipuri de lucrări să meargă în paralel”.

Stadionul Dinamo, la peste 3 ani de la ultimul meci disputat în Liga 1

Ultimul meci disputat la nivelul Ligii 1 a fost returul barajului de menținere/retrogradare dintre Dinamo și Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-2 în tur), „dublă” care i-a trimis pe „câini” în Liga 2 pentru prima dată în istorie. Meciul s-a jucat pe 29 mai 2022.

În luna iunie, GOLAZO.ro a vizitat arena din centrul Bucureștiului, imaginile fiind dezolante:

CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (41 imagini)

CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg CS Dinamo a promovat în Liga 2/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+41 Foto
labels.photo-gallery

Scaunele sunt rupte cu rândurile la tribuna a II-a, tribuna 0 nu mai există, în timp ce acoperișul tribunei I a dispărut și el.

Nici masa presei nu mai există, iar întreaga structură se află într-un stadiu avansat de degradare.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, care va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1, va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

Citește și

Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
Opinii
16:35
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!
Citește mai mult
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
dinamo bucuresti STADION liga 1 demolare
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share