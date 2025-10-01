Compania Națională de Investiții (CNI) a oferit detalii despre demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare”.

Procesul de demolare al stadionului va dura mai mult decât se anunțase inițial. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Complexul sportiv Dinamo a fost inaugurat în luna octombrie a anului 1951. La 73 de ani distanță, bătrânul stadion este pe punctul de a fi demolat, în locul său urmând a se construi o arenă ultramodernă, la standarde europene.

Noul stadion din „Ștefan cel Mare” ar urma să aibă o capacitate de 25.000 mii de locuri. Va costa aproximativ 100 de milioane de euro.

Demolarea stadionului Dinamo ar urma să înceapă în luna noiembrie

Compania Națională de Investiții a anunțat că demolarea stadionului din centrul Capitalei va începe în luna noiembrie.

Proiectul tehnic ar urma să fie aprobat pe 15 octombrie, demolarea urmând a începe în maximum o lună de la data emiterii aprobării.

„Lucrările de demolare pot începe după aprobarea proiectului tehnic. Estimăm că acesta va fi aprobat în jurul datei de 15 octombrie 2025.

Lucrările pot demara în maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii acestuia ”, a transmis Compania Națională de Investiții, conform observatornews.ro.

Demolarea va dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Deși trebuia să dureze doar 3 luni, demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare” se va întinde pe o perioadă de jumătate de an.

Durata mai mare de timp se datorează lucrărilor suplimentare din jurul stadionului, precum un zid de susținere pentru Spitalul Floreasca.

„Trebuie realizate lucrări de construire în vederea protejării construcțiilor aflate la limita perimetrului stadionului Dinamo și lucrări la galeria de beton aferentă conductelor de termoficare”, a mai transmis CNI.

Totodată, o conductă de apă aflată în apropierea stadionului trebuie să fie mutată, lucrări care ar putea dura până la 6 luni. CNI a anunțat că mutarea conductei nu va afecta șantierul de la stadion:

„Lucrările de demolare și construire a stadionului pot interfera cu cele de relocare a conductei având în vedere suprafața de teren pe care se execută această investiție, de aproximativ 70.000 de metri pătrați, există posibilitatea ca cele două tipuri de lucrări să meargă în paralel”.

Stadionul Dinamo, la peste 3 ani de la ultimul meci disputat în Liga 1

Ultimul meci disputat la nivelul Ligii 1 a fost returul barajului de menținere/retrogradare dintre Dinamo și Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-2 în tur), „dublă” care i-a trimis pe „câini” în Liga 2 pentru prima dată în istorie. Meciul s-a jucat pe 29 mai 2022.

În luna iunie, GOLAZO.ro a vizitat arena din centrul Bucureștiului, imaginile fiind dezolante:

Scaunele sunt rupte cu rândurile la tribuna a II-a, tribuna 0 nu mai există, în timp ce acoperișul tribunei I a dispărut și el.

Nici masa presei nu mai există, iar întreaga structură se află într-un stadiu avansat de degradare.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, care va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1, va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport