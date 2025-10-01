Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează”

Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la FC Barcelona, a distribuit pe contul său de Instagram un montaj inspirat din filmul Pact cu Diavolul, care îl are în rol principal pe Al Pacino.

Barcelona - PSG este liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

Lamine Yamal este nerăbdător să o întâlnească pe PSG. Starul catalanilor a absentat câteva săptămâni de pe gazon, după ce s-a confruntat cu probleme în zona inghinală.

Spaniolul a revenit pe gazon, în weekend, la meciul cu Real Sociedad (2-1) și a avut nevoie de doar un minut pentru a se face remarcat. I-a pasat decisiv lui Robert Lewandowski, la golul care a decis partida în favoarea catalanilor.

Lamine Yamal, inspirat de Al Pacino: „Unii reacționează, alții eșuează”

Acum, după o săptămână întreagă de antrenament cu echipa, Yamal este complet apt și gata să înfrunte campioana Europei.

Starul Barcelonei a distribuit un mesaj pe rețelele de socializare inspirat din filmul Pact cu Diavolul, cu Al Pacino.

„Presiunea schimbă totul. Unii oameni, când simt presiunea, reacționează, alții eșuează. Îți aduni talentul și voința, dai randament contracronometru și dormi liniștit noaptea”, a fost mesajul lui Yamal.

Până în acest moment, Lamine Yamal are 23 de apariții în Liga Campionilor. A marcat de 5 ori și a reușit 6 pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport