Scene șocante în Spania FOTO+VIDEO. Portarul și-a luat la bătaie adversarul! Cum s-a justificat agresorul +11 foto
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 09:36
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 09:36
  • Scene inimaginabile în liga a doua din Spania! Esteban Andrada (35 de ani), portarul celor de la Zaragoza, i-a aplicat un pumn direct în față unui adversar.

Derby-ul aragonez dintre Huesca și Zaragoza, câștigat de gazde cu 1-0, s-a încins pe final. Nervii au cedat la duelul din zona retrogradării din La Liga 2.

Scene incredibile în Spania! Portarul și-a luat adversarul la bătaie pe teren

La scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, în prelungirile meciului, Jorge Pulido i-a spus câteva cuvinte lui Esteban Andrada, la mijlocul terenului. Portarul a reacționat nervos, împingându-și adversarul, motiv pentru care arbitrul i-a arătat cartonașul galben.

Din acel moment, au urmat scene inimaginabile. După ce s-a ridicat, Pulido i-ar fi transmis din nou câteva cuvinte lui Andrada, moment în care portarul s-a îndreptat furios spre acesta și i-a dat un pumn direct în față.

Apoi, pe gazon s-a stârnit un adevărat meleu, mai mulți jucători chinuindu-se să îl țină în frâu pe portarul argentinian.

Odată ce lucrurile s-au calmat, arbitrul Arcediano Monescillo a fost chemat la monitorul VAR, acolo unde a mai observat o lovitură.

Celălalt portar, Dani Jimenez, a fost surprins de camere cum îi dă un pumn în cap lui Andrada, fiind și el eliminat. Tasende de la Zaragoza a văzut și el cartonașul roșu.

Suspendarea lui Esteban Andrada ar putea fi cuprinsă între 10 și 12 etape, ceea ce ar însemna că acesta a fost ultimul său meci la Zaragoza, el fiind împrumutat de la Monterrey (Mexic).

Esteban Andrada: „Mi-am pierdut concentrarea”

Portarul celor de la Zaragoza și-a exprimat regretul față de cele întâmplate.

„Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Nu este o imagine bună pentru club, pentru fani și pentru un profesionist ca mine.

Vreau să-mi cer scuze lui Jorge Pulido pentru că suntem colegi… M-am deconectat și voi respecta orice decide LaLiga.

De-a lungul carierei mele am fost eliminat o singură dată, și aceea a fost pentru că am atins mingea cu mâna în afara careului. A fost o situație critică, am pierdut controlul și am reacționat așa. Nu aș mai face asta pentru că sunt o figură publică și un profesionist cu mulți ani de experiență.

Vreau să-i cer scuze lui Jorge Pulido pentru că suntem colegi. Mi-am pierdut concentrarea în acel moment și sunt aici să respect orice va decide LaLiga. Dacă vor să vorbesc și să dau explicații, mă voi duce”, a declarat Andrada, citat de marca.com.

