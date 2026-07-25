„Nu mai există titulari” Marius Baciu pregătește schimbări după eșecul cu Auda. Jucătorii care nu merg la Miercurea Ciuc + Ce se întâmplă cu Târnovanu +43 foto
Marius Baciu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Nu mai există titulari” Marius Baciu pregătește schimbări după eșecul cu Auda. Jucătorii care nu merg la Miercurea Ciuc + Ce se întâmplă cu Târnovanu

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 15:40
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare deplasării cu Csikszereda. Acesta a vorbit despre starea echipei după eșecul cu Auda. scor 3-2, în preliminariile Conference League.
  • Tehnicianul a discutat și despre posibilele schimbări din primul „11”, precum și despre situația accidentaților.
  • Formația roș-albastră se pregătește de partida cu Csikszereda, care va avea loc mâine, de la 20:30. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în drect pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Formația bucureșteană vine după înfrângerea suferită în fața letonilor de la Auda, scor 2-3, în prima manșă din turul al doilea preliminar al Conference League.

Auda a deschis scorul în minutul 5, iar Octavian Popescu a egalat în minutul 23. Letonii au revenit în avantaj în minutul 32, apoi Aymen Boutoutaou a făcut 2-2 în minutul 71. Kader Kone a înscris golul victoriei pentru Auda în minutul 90+4.

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Baciu, înaintea meciului cu Csikszereda: „Acasă au un joc agresiv, pierd greu”

FCSB a început campionatul cu o victorie, 2-0 cu FC Argeș, în timp ce Csikszereda a pierdut în deplasare cu Corvinul Hunedoara, scor 0-3.

„Suntem la începutul campionatului. Încercăm să ne regăsim, să ne adunăm, să fim un lot competitiv și să găsim cel mai bun «11» în fiecare săptămână. E un joc cu Csikszereda, o echipă care a pierdut prima etapă, dar a avut momente bune. Am văzut o echipă organizată. Știm cu toții că acasă au un joc agresiv, pierd foarte greu.

Am avut o ședință de recuperare. Astăzi e cea mai grea zi, după joc. Sperăm să recuperăm, în primul rând, jucătorii foarte bine”, a declarat Marius Baciu.

Starea... Încercăm să îi adunăm. Nu e ușor să pierzi în ultimul minut. Pentru mine e clar. Ori că făceam egal, ori că am pierdut, tot trebuie să câștigăm meciul care va urma. A fost rândul nostru să suferim. O echipă mare trebuie să se readune. Marius Baciu, antrenor FCSB

Târnovanu a fost criticat de patronul echipei după înfrângerea cu Auda. Întrebat dacă va schimba portarul, Baciu nu a oferit un răspuns clar.

„Ne-am gândit la multe variante, dar trebuie să ne adunăm mental absolut toți. Vom stabili cu trei ore înainte, mâine, cine va juca și cine nu”.

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FCSB - Auda, meci (26).jpeg

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Gnahore, Mihai Popescu și Ofri Arad nu fac deplasarea Miercurea Ciuc

FCSB nu se va putea baza la Miercurea Ciuc pe Eddy Gnahore. Baciu spune că mijlocașul are probleme medicale și va rămâne la București pentru recuperare.

„El are o lovitură. E la recuperare. Va rămâne acasă, nu va face deplasarea. Are un program separat, să se recupereze.

Nu avem încă un lot numeric, avem jucători de pus la punct fizic și nu e simplu deloc. Nu o să fie nici Mihai Popescu, nici Ofri Arad. Nu i-am avut pe toți.

Dylan Batubinsika e la 2-3 antrenamente, are completare. În următoarele două săptămâni cred că ne putem aduna. Avem niște principii clare, pe care le-am văzut și în primele două jocuri”, a spus acesta.

Astăzi avem probleme la fundașii centrali, avem doi fundași centrali accidentați. E loc de îmbunătățiri pe orice poziție. S-a întors Joao Paulo, va intra și el în lot pentru jocul ăsta. L-am așteptat foarte mult. Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului

Întrebat dacă Pădurariu, Stoian sau Luca ar putea juca în meciul de la Miercurea Ciuc, Baciu a lăsat deschisă această posibilitate.

„Se poate orice, pentru că eu le-am spus de la bun început: competiția e lungă. Anul trecut și acum doi ani, FCSB-ul a avut mai multe meciuri în Europa.

Am avut acum două zile un joc greu, pe un teren foarte greu. Suntem și la început. Pot să apară jucători care n-au jucat în ultima perioadă.

Eu am mare încredere în tinerii noștri. S-au ridicat la un nivel foarte bun. Aș vrea să ajungem să nu ne mai gândim că e un jucător under. Mulți, pe vremea mea, la 20 de ani jucam titulari la Steaua: eu, Denis Șerban, Ciocoiu, era Roșu. Eram toți de tineret și jucam majoritatea”, a mai spus acesta.

Ce spune Marius Baciu despre Denis Drăguș

Baciu a fost întrebat și despre eventuala venire a lui Denis Drăguș.

„Deocamdată nu știu nimic. Aștept să-l văd la antrenament. Dacă nu… Drăguș poate să joace și atacant, și în stânga, cum a jucat și la echipa națională.”

Întrebat cum i-ar putea folosi pe Denis Drăguș, Octavian Popescu, Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian, Baciu a spus că toți trebuie să fie pregătiți să joace.

Nu trebuie să îl scoți neapărat. Poate să joace unul un meci, altul al doilea, pot să joace amândoi în teren (n.r. – el și Tavi Popescu). Aș vrea să am problema asta, să nu știm ce jucător valoros să alegem. Nu mai există titulari și rezerve. Trebuie ca toți să fie pregătiți să intre să joace. Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului

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