Am văzut în această dimineață o echipă încântătoare, care a practicat fotbalul viitorului

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Am rămas cu denumirea de zidul galben, după participarea de la Euro 2024. Ni s-a tras de la tribuna galbenă și de la cei peste 30.000 de suporteri de la meciul cu Ucraina, dar la fel de bine putea să fie și o explicație pentru modul în care arătam pe teren: echipă defensivă, ca un zid galben în fața careului.

Ei bine, dacă așa arată zidul galben, în această dimineață, la Mondial, a apărut vijelia galbenă. Columbia a făcut un meci fabulos. A fost galben și pe teren și în tribune. Doar galben!

Totul a fost galben la Guadalajara

Deși au avut în față o echipă bună, Congo, columbienii au fost irezistibili. Cel puțin în primele 30 de minute a fost ceva ce n-am văzut de multă vreme în fotbal: un asediu continuu, un fotbal jucat într-o viteză uluitoare, ocazii de gol produse aproape în fiecare minut. O încântare, de-a dreptul!

În tribune, altă nebunie galbenă. S-a jucat practic la Bogota, Medellin sau Santiago de Cali, nu la Guadalajara, la peste 3.500 de kilometri de capitala Columbiei. Doar tricouri galbene, o atmosferă fantastică, dar și un cadru sugestiv surprins de regizorul transmisiunii: un fan mexican, îmbrăcat în tricoul naționalei lui, arăta că la acest joc e suporter columbian.

Așa arată fotbalul viitorului

Columbia a jucat fotbalul viitorului în această dimineață. Așa va arăta acest sport, la nivelul celor mai buni, în deceniul următor. Cei care vor putea să joace în mare viteză, să alerge non-stop și care să poată câștiga și duelurile fizice, aceia vor fi buni. Restul, vor deveni doar pradă sau vor continua să fie prezenți la masa Mondialului, dar vor fi în meniu, nu între cei care vor comanda ce mănâncă .

Finalul meciului s-a jucat în stil sud-american, mai ales după golul lui Munoz. Apropo, fundașul dreapta columbian, care vine de la Crystal Palace, a jucat de parcă era conectat la aparate și avea plămâni artificiali. Sprijiniți de un public fantastic, columbienii au transformat finalul, mai ales fazele fixe qle africanilor, în adevărate lupte de UFC.

Nu s-a mai jucat fotbal, singurul scop al celor de pe teren și a celor din tribune era să se câștige meciul. Ceea ce fusese de demonstrat se demonstrase deja: vijelie galbenă e prezentă la Mondial.