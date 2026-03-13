- Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist la Rayo Vallecano în victoria obținută pe terenul celor de la Samsunspor, scor 3-1, în manșa tur a optimilor Conference League.
- Răzvan Marin (29 de ani) a fost unul dintre remarcați în succesul categoric înregistrat de AEK Atena în Slovenia, 4-0 cu Celje. Românul a pasat decisiv la două goluri.
- Cu Bogdan Racovițan (25 de ani) pe teren, Rakow a fost învinsă în prelungiri de Fiorentina, scor 1-2.
Răzvan Marin a pasat decisiv la primul și la ultimul gol marcat de AEK pe terenul celor de la Celje, iar returul de la Atena se anunță a fi o simplă formalitate în drumul formației elene spre sferturile competiției.
Deși n-a ieșit în evidență, și Rațiu este cu un pas în runda următoare din Conference League. O misiune mai dificilă va avea Racovițan, însă Rakow nu a arătat rău în Italia.
Meciurile decisive se vor disputa pe 19 martie.
AZ Alkmaar - Sparta Praga 2-1
- Au marcat: Parrot ('29, '87)/Vojta ('50)
Lech Poznan - Shakhtar 1-3
- Au marcat: Ishak '70 / Gomes '36, Newerton '48, Silva '85
Rijeka - Strasbourg 1-2
- Au marcat: Majstorovic '76 / Panichelli '2, Godo '72
Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3
- Au marcat: Marius '21 / Alemao '15, '78, A. Garcia '40
Celje - AEK Atena 0-4
- Au marcat: Barga '3, Koita '33, Gacinovic '36, Moukoudi '49
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-0
Fiorentina - Rakow 2-1
- Au marcat: Ndour '62, Gudmundsson '90+3 (penalty) / Brunes '60
Sigma Olomuc - Mainz 0-0
Programul fazei eliminatorii din Conference League
- Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026
- Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026
- Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
- Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)