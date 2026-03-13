Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist la Rayo Vallecano în victoria obținută pe terenul celor de la Samsunspor, scor 3-1, în manșa tur a optimilor Conference League.

Răzvan Marin (29 de ani) a fost unul dintre remarcați în succesul categoric înregistrat de AEK Atena în Slovenia, 4-0 cu Celje. Românul a pasat decisiv la două goluri.

Cu Bogdan Racovițan (25 de ani) pe teren, Rakow a fost învinsă în prelungiri de Fiorentina, scor 1-2.

Răzvan Marin a pasat decisiv la primul și la ultimul gol marcat de AEK pe terenul celor de la Celje, iar returul de la Atena se anunță a fi o simplă formalitate în drumul formației elene spre sferturile competiției.

Deși n-a ieșit în evidență, și Rațiu este cu un pas în runda următoare din Conference League. O misiune mai dificilă va avea Racovițan, însă Rakow nu a arătat rău în Italia.

Meciurile decisive se vor disputa pe 19 martie.

AZ Alkmaar - Sparta Praga 2-1

Au marcat: Parrot ('29, '87)/Vojta ('50)

Lech Poznan - Shakhtar 1-3

Au marcat: Ishak '70 / Gomes '36, Newerton '48, Silva '85

Rijeka - Strasbourg 1-2

Au marcat: Majstorovic '76 / Panichelli '2, Godo '72

Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3

Au marcat: Marius '21 / Alemao '15, '78, A. Garcia '40

Celje - AEK Atena 0-4

Au marcat: Barga '3, Koita '33, Gacinovic '36, Moukoudi '49

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-0

Fiorentina - Rakow 2-1

Au marcat: Ndour '62, Gudmundsson '90+3 (penalty) / Brunes '60

Sigma Olomuc - Mainz 0-0

Programul fazei eliminatorii din Conference League

Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026

12 și 19 martie 2026 Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026

9 și 16 aprilie 2026 Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

30 aprilie și 7 mai 2026 Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)

