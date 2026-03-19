Rațiu vs. R. Marin Știm sferturile Conference League! Urmează un duel românesc

- Faza optimilor din Conference League a ajuns la final.
- Andrei Rațiu și Răzvan Marin sunt ultimii doi jucători români rămași în competiție, însă formațiile lor se vor întâlni în faza următoare.
- Rakow, formația lui Bogdan Racovițan, a fost eliminată de Fiorentina, după 2-4 la general
AEK Atena, formația lui Marin, a pierdut scor 0-2, însă avantajul de 4 goluri din tur i-a asigurat calificarea în sferturi, în timp ce Rayo a tremurat cu turcii de la Samsunspor, care s-au impus în Spania, fiind la doar un gol distanța de a egala la general.
Sferturile Conference League
- Shakhtar - AZ Alkmaar
- Crystal Palace - Fiorentina
- Rayo Vallecano - AEK Atena
- Mainz - Strasbourg
Tabloul Conference League:
AEK ATENA - Celje 0-2 (în tur 4-0)
- Au marcat: Iosifov (13), Pozeg (42)
Rakow - FIORENTINA 1-2 (în tur 1-2)
- Au marcat: Struski (46) / Piccoli (68), Pongracic (90+7)
AEK Larnaca - CRYSTAL PALACE 1-2 d. prel. (în tur 0-0)
- Au marcat: Saborit (63) / Sarr (13, 99)
MAINZ - Sigma Olomouc 2-0 (în tur 0-0)
- Au marcat: Posch (46), Sieb (82)
RAYO VALLECANO - Samsunspor 0-1 (în tur 3-1)
- A marcat: Ndiaye (65)
SHAKHTAR - Lech Poznan 1-2 (în tur 3-1)
- Au marcat: Moutinho (67, autogol) / Ishak (13, 45+7)
Sparta Praga - AZ ALKMAAR 0-4 (în tur 1-2)
- Au marcat: Jensen (8), Parrot (58), Mijnans (62), Daal (73)
STRASBOURG - Rijeka 1-1 (în tur 2-1)
- Au marcat: Barco (71) / Fruk (21)
Programul fazei eliminatorii din Conference League
- Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026
- Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
- Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)