Ilie Drăgan (41 de ani), învins de Răzvan Burleanu (41 de ani) la alegerile FRF, nu renunță la președinția Federației.

Actualul șef al FRF a câștigat, miercuri, al patrulea mandat, alegerile fiind marcate de un eveniment șocant, după ce lui Drăgan i s-a interzis să-și țină discursul, iar agenții de securitate au încercat să-l scoată din sală.

Ilie Drăgan nu renunță la președinția FRF: „Voi depune contestație pentru aceste alegeri”

Drăgan a încercat inițial să obțină amânarea alegerilor prin instanță, iar acum plănuiește să conteste procesul electoral la Tribunalul București, după rezultatul de ieri.

„Pe 10 martie am cerut o ordonanță prezidențială prin care am încercat să-l blochez pe Burleanu și n-am reușit. A fost respinsă dinainte de alegeri. Simultan am mers și la TAS.

Tribunalul București a zis că nu e o justificare reală chestia asta legată de ordonanța prezidențială și că mă pot duce și după alegeri. Asta voi face acum. Mâine (n.r. - vineri) voi depune contestația pentru aceste alegeri”, a declarat Ilie Drăgan, potrivit prosport.ro.

Ilie Drăgan: „Burleanu a mințit pe toată lumea”

Pe lângă inițiativa din instanță, Drăgan speră ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să decidă că al patrulea mandat al lui Răzvan Burleanu încalcă regulamentele FRF.

„Domnul Burleanu nu este onest, a minţit pe toată lumea. Ştie toată lumea, a spus că va sta două mandate la conducerea FRF, după care a trecut la trei, iar acum se pregăteşte de al patrulea. În regulament scrie foarte clar că nicio persoană nu poate deţine funcţia de preşedinte pentru mai mult de trei mandate.

Când tu îţi depui candidatura, ai trei mandate sau nu ai? Punct. Domnul Burleanu a crezut că nu va candida nimeni, ăsta e adevărul, şi că el se va «sacrifica» pentru binele fotbalului românesc.

Dar s-a înşelat, iar acum o să mergem la TAS, unde sper că va face dreptate privind candidatura dânsului. Nu poţi să elimini principiul alternării la putere. E unul dintre principiile promovate de UEFA şi FIFA. Preşedinţii UEFA şi FIFA au dreptul la doar trei mandate, la fel şi în statutul FRF scrie tot trei mandate.

Noi vom merge până la capăt să vedem dacă e corectă candidatura. Dacă nici la TAS nu se schimbă ceva, ne putem lua gândul de la orice speranţă de schimbare în bine a fotbalului românesc”, a mai transmis Drăgan.

