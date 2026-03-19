Ilie Drăgan nu renunță Îl amenință pe Răzvan Burleanu: „A mințit pe toată lumea, toți știu! Voi merge până la capăt” +14 foto
Ilie Drăgan. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 17:55
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 17:55
  • Ilie Drăgan (41 de ani), învins de Răzvan Burleanu (41 de ani) la alegerile FRF, nu renunță la președinția Federației.

Actualul șef al FRF a câștigat, miercuri, al patrulea mandat, alegerile fiind marcate de un eveniment șocant, după ce lui Drăgan i s-a interzis să-și țină discursul, iar agenții de securitate au încercat să-l scoată din sală.

Citește și
Citește mai mult
Ilie Drăgan nu renunță la președinția FRF: „Voi depune contestație pentru aceste alegeri”

Drăgan a încercat inițial să obțină amânarea alegerilor prin instanță, iar acum plănuiește să conteste procesul electoral la Tribunalul București, după rezultatul de ieri.

„Pe 10 martie am cerut o ordonanță prezidențială prin care am încercat să-l blochez pe Burleanu și n-am reușit. A fost respinsă dinainte de alegeri. Simultan am mers și la TAS.

Tribunalul București a zis că nu e o justificare reală chestia asta legată de ordonanța prezidențială și că mă pot duce și după alegeri. Asta voi face acum. Mâine (n.r. - vineri) voi depune contestația pentru aceste alegeri”, a declarat Ilie Drăgan, potrivit prosport.ro

Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Galerie foto (14 imagini)

+14 Foto
Ilie Drăgan: „Burleanu a mințit pe toată lumea”

Pe lângă inițiativa din instanță, Drăgan speră ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să decidă că al patrulea mandat al lui Răzvan Burleanu încalcă regulamentele FRF.

„Domnul Burleanu nu este onest, a minţit pe toată lumea. Ştie toată lumea, a spus că va sta două mandate la conducerea FRF, după care a trecut la trei, iar acum se pregăteşte de al patrulea. În regulament scrie foarte clar că nicio persoană nu poate deţine funcţia de preşedinte pentru mai mult de trei mandate.

Când tu îţi depui candidatura, ai trei mandate sau nu ai? Punct. Domnul Burleanu a crezut că nu va candida nimeni, ăsta e adevărul, şi că el se va «sacrifica» pentru binele fotbalului românesc.

Dar s-a înşelat, iar acum o să mergem la TAS, unde sper că va face dreptate privind candidatura dânsului. Nu poţi să elimini principiul alternării la putere. E unul dintre principiile promovate de UEFA şi FIFA. Preşedinţii UEFA şi FIFA au dreptul la doar trei mandate, la fel şi în statutul FRF scrie tot trei mandate.

Noi vom merge până la capăt să vedem dacă e corectă candidatura. Dacă nici la TAS nu se schimbă ceva, ne putem lua gândul de la orice speranţă de schimbare în bine a fotbalului românesc”, a mai transmis Drăgan.

Galerie foto (45 imagini)

+45 Foto
Citește și

Nationala
16:55
Citește mai mult
Tenis
16:00
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FRF tribunalul bucuresti razvan burleanu ilie dragan alegeri frf
Știrile zilei din sport
Superliga
19.03
Citește mai mult
Superliga
19.03
Citește mai mult
Nationala
19.03
Citește mai mult
Media
19.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
10:20
10:36
09:58
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Burleanu și burlescul

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne"

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!"

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Top stiri
Diverse
19.03
Citește mai mult
Nationala
19.03
Citește mai mult
Superliga
19.03
Citește mai mult
B365
19.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share