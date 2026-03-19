„Un rezultat corect” Filipe Coelho, convins că echipa sa a meritat victoria cu Dinamo: „N-au avut ocazii” +50 foto
Filipe Coelho. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Un rezultat corect" Filipe Coelho, convins că echipa sa a meritat victoria cu Dinamo: „N-au avut ocazii"

Publicat: 19.03.2026, ora 23:47
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 23:48
  • Dinamo - U Craiova 0-1. Filipe Coelho a tras primele concluzii după derby-ul dificil de pe Arena Națională.

Craiova a obținut o victorie foarte importantă, după o repriză jucată în inferioritate, iar tehnicianul oltenilor e convins că echipa sa a meritat să se impună pe Arena Națională.

Dinamo - U Craiova 0-1. Filipe Coelho: „Un rezultat corect”

„Sunt 3 puncte în fața unei echipe bune, cu două momente diferite pe parcursul partidei: până în eliminare și după eliminare.

Cred că este un rezultat corect, nu am oferit ocazii deosebite adversarului. Am încercat să pregătesc meciul încât să putem juca și în inferioritate numerică. Pregătim asta la antrenamente, pentru că este parte din fotbal.

Cred că ne-am descurcat foarte bine, am avut un control foarte bun, inclusiv din punct de vedere emoțional.

Toate victoriile sunt importante, cred că e important să ne păstrăm echilibrul, nu considerăm că suntem o echipă slabă când pierdem sau una puternică atunci când câștigăm.

Mai sunt 8 meciuri, e timpul să ne odihnim puțin și apoi să ne pregătim pentru următorul meci”, a declarat Coelho, la Digi Sport.

Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

La finalul flash-interviului, tehnicianul portughez a ținut să transmită un mesaj de susținere pentru naționala României, înaintea barajului de joi, cu Turcia:

„Vreau să mai spun un lucru important, îi urez echipei naționale a României tot ce e mai bun și sper să obțină calificarea la Mondial”.

Filipe Coelho: „Toți știm că rasismul este rău”

Ulterior, la conferința de presă, antrenorul Craiovei a vorbit și despre actele de rasism venite din tribune.

„Nu contează dacă e pe teren sau în afara terenului, toți știm că rasismul e rău. Nu-mi place deloc. Dacă unii cred că e bine, le spun că nu e bine deloc.

E a doua oară când se întâmplă contra lui Dinamo. Trebuie să faci ceva dacă rasismul continuă. Trebuie să avem grijă de jucători. Să facem ceva contra rasismului”, a mai spus Coelho.

