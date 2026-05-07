Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida

Rayo Vallecano, echipa la care este legitimat Andrei Rațiu (27 de ani), a câștigat și manșa retur cu Strasbourg și s-a calificat în finala Conference League.

Crystal Palace - Rayo Vallecano se joacă pe 27 mai, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena din Leipzig, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a învins-o pe Strasbourg și în retur, scor 1-0, același rezultat ca în manșa tur, și va avea ocazia să pună mâna pe trofeul Conference League la doar a doua participare în cupele europene.

În ultimul act, spaniolii o vor întâlni pe Crystal Palace, care nu a avut nicio emoție în „dubla” cu Șahtior. A câștigat-o cu scorul general de 5-2, după 3-1 în tur și 2-1 în retur.

Crystal Palace - Șahtior 2-1

Henrique ('25, aut), Sarr ('52) / Eguinaldo ('34) Scorul din tur: 3-1 pentru Crystal Palace

: Alejandro Hernández, : José Naranjo, Diego Sánchez Rojo, : Carlos del Cerro Grande, : Guillermo Cuadra Fernandez Stadion: Selhurst Park

Strasbourg - Rayo Vallecano 0-1

Alemao ('42) Scorul din tur: 1-0 pentru Rayo Vallecano

: Ivan Kružliak, : Branislav Hancko, Jan Pozor, : Pol van Boekel, : Fedayi San Stadion: Stade de La Meinau

Finala Conference League se va juca la Leipzig, Germania, pe 27 mai.

