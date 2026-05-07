Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida
Rayo Vallecano, echipa la care este legitimat Andrei Rațiu (27 de ani), a câștigat și manșa retur cu Strasbourg și s-a calificat în finala Conference League.
George Neagu , Alexandru Smeu
Publicat: 07.05.2026, ora 23:54
Actualizat: 08.05.2026, ora 00:11
  • Crystal Palace - Rayo Vallecano se joacă pe 27 mai, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena din Leipzig, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a învins-o pe Strasbourg și în retur, scor 1-0, același rezultat ca în manșa tur, și va avea ocazia să pună mâna pe trofeul Conference League la doar a doua participare în cupele europene.

În ultimul act, spaniolii o vor întâlni pe Crystal Palace, care nu a avut nicio emoție în „dubla” cu Șahtior. A câștigat-o cu scorul general de 5-2, după 3-1 în tur și 2-1 în retur.

Crystal Palace - Șahtior 2-1

  • Au marcat: Henrique ('25, aut), Sarr ('52) / Eguinaldo ('34)
  • Scorul din tur: 3-1 pentru Crystal Palace
  • Arbitru: Alejandro Hernández, Asistenți: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo, VAR: Carlos del Cerro Grande, AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez
  • Stadion: Selhurst Park

Strasbourg - Rayo Vallecano 0-1

  • A marcat: Alemao ('42)
  • Scorul din tur: 1-0 pentru Rayo Vallecano
  • Arbitru: Ivan Kružliak, Asistenți: Branislav Hancko, Jan Pozor, VAR: Pol van Boekel, AVAR: Fedayi San
  • Stadion: Stade de La Meinau

Finala Conference League se va juca la Leipzig, Germania, pe 27 mai.

