Rațiu, în finala Conference League Pe cine înfruntă Rayo în ultimul act și când este programată partida

- Rayo Vallecano, echipa la care este legitimat Andrei Rațiu (27 de ani), a câștigat și manșa retur cu Strasbourg și s-a calificat în finala Conference League.
- Crystal Palace - Rayo Vallecano se joacă pe 27 mai, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena din Leipzig, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a învins-o pe Strasbourg și în retur, scor 1-0, același rezultat ca în manșa tur, și va avea ocazia să pună mâna pe trofeul Conference League la doar a doua participare în cupele europene.
În ultimul act, spaniolii o vor întâlni pe Crystal Palace, care nu a avut nicio emoție în „dubla” cu Șahtior. A câștigat-o cu scorul general de 5-2, după 3-1 în tur și 2-1 în retur.
Crystal Palace - Șahtior 2-1
- Au marcat: Henrique ('25, aut), Sarr ('52) / Eguinaldo ('34)
- Scorul din tur: 3-1 pentru Crystal Palace
- Arbitru: Alejandro Hernández, Asistenți: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo, VAR: Carlos del Cerro Grande, AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez
- Stadion: Selhurst Park
Strasbourg - Rayo Vallecano 0-1
- A marcat: Alemao ('42)
- Scorul din tur: 1-0 pentru Rayo Vallecano
- Arbitru: Ivan Kružliak, Asistenți: Branislav Hancko, Jan Pozor, VAR: Pol van Boekel, AVAR: Fedayi San
- Stadion: Stade de La Meinau
Finala Conference League se va juca la Leipzig, Germania, pe 27 mai.