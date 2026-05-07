„M-a surprins foarte mult asta” VIDEO. Ladislau Boloni, uluit că fostul său coleg de la Steaua nu a fost luat în calcul pentru funcția de selecționer al României

Ladislau Boloni (73 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a vorbit despre numirea lui Gică Hagi (61 de ani) în funcția de selecționer al României.

Fostul internațional a venit și cu precizări legate și de promovarea echipei Steaua București în Liga 1.

Banca Națională a României a organizat, joi, un eveniment special cu ocazia aniversării a 40 de ani de la momentul în care Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

La eveniment au participat legendele echipei de atunci, printre care și Ladislau Boloni.

Ladislau Boloni: „ M-a surprins foarte mult”

Ladislau Boloni a vorbit despre numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer al României, în locul lui Mircea Lucescu, care a decedat pe 7 aprilie.

Fostul jucător al Stelei a rămas uimit de faptul că Victor Pițurcă nu a fost propus pentru a prelua banca tehnică a naționalei.

„Eu consider că a fost ceva normal ca Gică (Hagi) să revină la echipa națională. Am vorbit cu el înainte despre treaba aceasta, când deja se zvonea. E ceva ce și-a dorit. Sper că va reuși și sper că o să mă înțeleagă pentru că o să și critic ceva.

Sunt total de acord cu Gică Hagi că trebuie să devină selecționer. Ce m-a surprins foarte mult, că un nume precum Victor Pițurcă nu a fost absolut deloc pronunțat de nimeni.

Pițurcă, care cunoaște foarte bine fotbalul românesc și care a obținut, cred eu, cele mai multe calificări la diferite competiții internaționale cu echipa națională”, a declarat Ladislau Boloni.

Ladislau Boloni: „Mă bucur foarte mult pentru ceea ce am auzit”

Boloni a fost întrebat și despre potențiala promovare a Stelei în Liga 1, în contextul în care Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că „drumul ca Steaua să ajungă în prima ligă nu mai poate fi întors”.

„Mă bucur foarte mult pentru ceea ce am auzit. Chiar m-am oprit și l-am felicitat pe domnul ministru (n.r. Radu Miruță, ministrul Apărării).

Eu simțeam determinarea, simțeam capacitatea de a analiza dificultățile, de a analiza problemele care au fost produse de alți oameni, cu mult timp înainte. Sper, din tot sufletul meu, că se va reuși (n.r. ca Steaua să promoveze în Liga 1).

Mă gândesc în primul rând la suporterii noștri, suporterii Stelei, care, din păcate, s-au rupt în două. Cum se va reuși să se reunească treaba aceasta, vom vedea. Eu îi doresc domnului ministru să ajungă la un bun sfârșit”, a mai declarat Boloni.

Ladislau Boloni a mai fost întrebat care ar fi maximul pe care o echipă românească îl poate atinge în acest moment.

„Eu așa cred că în cele trei cupe europene care decurg acum (n.r. Liga Campionilor, Europa și Conference league), o calificare din grupe deja ar fi extraordinară”.

BNR a lansat două monede aniversare, iar evenimentul a început cu un discurs al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, urmat apoi de urcarea pe scenă a fiecăruia dintre cei care au scris istorie pe 7 mai 1986, la Sevilla.

Marea performanță reușită de Steaua în 1986

Au trecut 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986, devenind prima echipă din estul Europei care cucerea acest trofeu.

În finala competiției, Steaua a învins-o pe Barcelona la penalty-uri, scor 2-0, după ce partida se încheiase 0-0.

Marius Lăcătuș și Gabi Balint au marcat golurile formației roș-albastre, în timp ce Majearu și Boloni au ratat de la 11 metri.

Echipa Stelei din finala CCE din 1986:

Duckadam - Iovan, Belodedici, Bumbescu, Bărbulescu - Balint, Bălan, Boloni, Majearu - Lăcătuș, Pițurcă

Rezerve: Stângaciu, Iordănescu, Weissenbacher, Pistol, Radu

Antrenor: Emeric Ienei

Arbitru: Michel Vautrot

GOLAZO.ro a realizat o infografie spectaculoasă la 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, care poate fi văzută aici.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport