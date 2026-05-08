Finala Europa League  Aston Villa și Freiburg s-au calificat în ultimul act » Când se va disputa meciul

Aston Villa și Freiburg s-au calificat în finala Europa League

Meciul se va juca pe 20 mai, de la ora 22:00, pe stadionul celor de la Beșiktaș Istanbul

În duelul britanic, Aston Villa s-a impus fără probleme în fața celor de la Nottingham Forest, scor general 4-1. În tur, Villa pierduse cu 1-0.

În celălalt meci, Freiburg a învins cu 3-1 pe teren propriu în partida cu Braga, după ce lusitanii câștigaseră turul din Portugalia cu 2-1. Astfel, după rezultatul din această seară, Freiburg obține biletele pentru finala de la Istanbul.

Aston Villa - Nottingham Forest 4-0

Au marcat: Watkins (min. 36), Buendia (min. 57 pen.), McGinn (min. 77, 80)

Scorul din tur: 1-0 pentru Nottingham

Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)

Freiburg - Braga 3-1

Kubler (min. 19, 72), Manzambi (min. 41) / Victor (min. 79)

Scorul din tur: 2-1 pentru Braga

Arbitru: Davide Massa (Italia)

Finala Europa League va avea loc miercuri, 20 mai, de la ora 22:00, la Istanbul.

