Finala Europa League  Aston Villa și Freiburg s-au calificat în ultimul act » Când se va disputa meciul

- Aston Villa și Freiburg s-au calificat în finala Europa League
- Meciul se va juca pe 20 mai, de la ora 22:00, pe stadionul celor de la Beșiktaș Istanbul
În duelul britanic, Aston Villa s-a impus fără probleme în fața celor de la Nottingham Forest, scor general 4-1. În tur, Villa pierduse cu 1-0.
În celălalt meci, Freiburg a învins cu 3-1 pe teren propriu în partida cu Braga, după ce lusitanii câștigaseră turul din Portugalia cu 2-1. Astfel, după rezultatul din această seară, Freiburg obține biletele pentru finala de la Istanbul.
Aston Villa - Nottingham Forest 4-0
- Au marcat: Watkins (min. 36), Buendia (min. 57 pen.), McGinn (min. 77, 80)
- Scorul din tur: 1-0 pentru Nottingham
- Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)
Freiburg - Braga 3-1
- Kubler (min. 19, 72), Manzambi (min. 41) / Victor (min. 79)
- Scorul din tur: 2-1 pentru Braga
- Arbitru: Davide Massa (Italia)
