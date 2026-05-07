Donald Trump (79 de ani) a venit cu noi detalii despre evenimentul UFC care va avea loc luna viitoare la Casa Albă.

Evenimentul va marca cea de-a 250-a aniversare a existenței Statelor Unite și va avea loc pe 14 iunie, în ziua în care Trump împlinește 80 de ani.

Donald Trump: „Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”

Președintele american prezentat o imagine cu cușca în care vor avea loc luptele, în fața a mii de spectatori, Casa Albă devenind un fel de arenă improvizată.

Apoi, Trump a arătat imagini cu ringul de luptă, din mai multe unghiuri, subliniind importanța evenimentului.

„Nu se va mai întâmpla niciodată așa ceva. Nu s-a mai întâmplat niciodată. Și toți sunt cei mai buni luptători. Ss va întâmpla chiar în fața Casei Albe”, a declarat Trump la Biroul Oval, potrivit eu.usatoday.com.

Trump a prezentat cușca UFC din curtea Casei Albe FOTO Imago

Arena improvizată va avea aproximativ 5.000 de locuri, iar alți 75.000-100.000 de spectatori vor putea sta în apropiere, unde vor putea urmări gratuit meciurile pe ecrane uriașe. Construcția structurii temporare să înceapă în curând.

Donald Trump: „Sunt adevărați războinici”

Alături de Trump au fost și luptătorii UFC Justin Gaethje și Ilia Topuria, care se vor înfrunta în lupta principală, dar și Alex Pereira și Ciryl Gane, care vor lua parte la una dintre celelalte confruntări.

„Aceștia sunt adevărați războinici. Când vorbim despre războinici, ei sunt. Sunt cei mai duri oameni. Aceștia sunt cei mai mari luptători din lume. Vin din toată lumea. Unii provin din sărăcie extremă. În mare parte, nu prea mulți oameni vin de pe Fifth Avenue (n.red. - o stradă faimoasă din New York)”, a mai spus Trump.

