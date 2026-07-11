„Sunt cel mai mare după Bruce Lee!” Declarația lui Conor McGregor a aprins MMA-ul: „Rezultatele demonstrează asta!”

Conor McGregor (37 de ani) revine cu una dintre cele mai îndrăznețe declarații din cariera sa: se compară cu legendarul Bruce Lee.

Fostul campion UFC la categoria pană consideră că realizările sale au fost ignorate în mod nedrept atunci când vine vorba despre clasamentele celor mai mari sportivi din această categorie.

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Într-un interviu acordat ESPN MMA, irlandezul și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care este evaluată cariera sa.

McGregor se compară cu Bruce Lee: „Sunt cel mai mare luptător la categoria pană după el”

„Acest sistem de clasificare al celor mai mari luptători la categoria pană… i-am învins pe acești oameni și nici măcar nu am fost inclus pe listă!

Cum este posibil să-i fi învins ușor și categoric, iar eu să fiu ținut în afara listei? Ce înseamnă, de fapt, valoarea? Cine este cel mai mare? Cine este cel mai bun? Eu sunt acela, iar rezultatele demonstrează acest lucru”, a declarat McGregor, conform Yahoo Sports.

Fostul campion UFC consideră că schimbările de categorie și circumstanțele din cariera sa au influențat percepția asupra performanțelor sale.

„Nu este ca și cum acele lupte nu au existat, doar că s-au desfășurat în altă parte. Au fost schimbări de categorie, care, inițial, nu au fost alegerea mea.

Au fost adversari care s-au retras și alte situații de acest gen care au dus la asta. Înțeleg de ce s-a întâmplat, dar nu sunt de acord”, a spus irlandezul.

Declarația care a atras cel mai mult atenția a fost însă comparația cu una dintre cele mai mari legende ale artelor marțiale.

Sunt cel mai mare luptător la categoria pană de după Bruce Lee, iar sâmbătă seară voi demonstra acest lucru Conor McGregor

Cine a fost Bruce Lee

Unul dintre cei mai influenți practicanți de arte marțiale din secolul XX. Născut în 1940 în San Francisco și crescut în Hong Kong, el a început să studieze arte marțiale de tânăr, antrenându-se în special în Wing Chun sub îndrumarea maestrului Ip Man.

După revenirea în Statele Unite, Bruce Lee a dezvoltat propriul său sistem de luptă, Jeet Kune Do, bazat pe eficiență, adaptabilitate și combinarea tehnicilor din mai multe stiluri. A pus accent pe viteza, condiția fizică, mișcarea naturală și evitarea regulilor rigide ale stilurilor tradiționale.

În paralel cu activitatea de instructor, Bruce Lee a devenit cunoscut prin filme precum The Big Boss, Fist of Fury și Enter the Dragon, care au popularizat artele marțiale asiatice în întreaga lume.

În paralel cu activitatea de instructor, Bruce Lee a devenit cunoscut prin filme precum The Big Boss, Fist of Fury și Enter the Dragon, care au popularizat artele marțiale asiatice în întreaga lume. A murit în 1973, la doar 32 de ani.

Cauza oficială a morții a fost edem cerebral, apărut după ce a luat un medicament numit Equagesic pentru o durere de cap. Potrivit anchetei medico-legale din Hong Kong, reacția organismului la medicament a dus la acumularea de lichid în creier, provocând decesul.

Conor McGregor revine după 5 ani de pauză

McGregor intră în lupta de sâmbătă la categoria semimijlocie, împotriva lui Max Holloway. Pentru irlandez, confruntarea marchează revenirea în Octogon după aproape cinci ani de absență.

Meciul Conor McGregor - Max Holloway 2 este capul de afiș al galei UFC 329, programată în noaptea de sâmbătă spre duminică (11 spre 12 iulie 2026), la T-Mobile Arena din Las Vegas. Meciul ar urma să înceapă în jurul orei 07:45 - 08:00 dimineața.

Ultima sa apariție în UFC a avut loc în 2021, când a suferit două înfrângeri consecutive în fața lui Dustin Poirier, a doua fiind încheiată dramatic după ce și-a fracturat piciorul.

De atunci, tentativa de revenire împotriva lui Michael Chandler, programată pentru UFC 303 în iunie 2024, nu s-a mai concretizat.

Ulterior, în 2025, UFC i-a aplicat o suspendare de 18 luni după ce nu și-a comunicat locul unde se afla pentru controalele antidoping în trei rânduri.

Ultima victorie a lui McGregor în UFC rămâne succesul obținut în ianuarie 2020 împotriva lui Donald Cerrone.

Holloway, victorie cu Poirier și eșec cu Charles Oliveira

De partea cealaltă, Max Holloway este într-o cu totul altă situație din punct de vedere al activității. Ultima sa victorie a venit în iulie 2025, când l-a învins pe Dustin Poirier, înainte de a pierde în fața lui Charles Oliveira, în martie 2026.

McGregor și Holloway s-au mai întâlnit o singură dată, în august 2013, atunci când irlandezul s-a impus prin decizie unanimă.

De atunci însă, ambii luptători au evoluat considerabil, iar duelul programat acum se anunță complet diferit față de primul lor meci.

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