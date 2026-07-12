România, ce performanță!  FOTO: Selecționata U20 a obținut o calificare neașteptată la Campionatul European de handbal +8 foto
Foto: Facebook/FRH
Handbal

România, ce performanță! FOTO: Selecționata U20 a obținut o calificare neașteptată la Campionatul European de handbal

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 11:14
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 11:14
  • Naționala masculină U20 a României a obținut o calificare neașteptată în grupele principale ale Campionatului European de handbal, găzduit la Cluj-Napoca și Turda.
  • „Tricolorii” au învins categoric naționala similară a Israelului, scor 39-31, deși adversarii porneau cu prima șansă.
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Naționala pregătită de Bogdan Șoldănescu nu a reușit să se impună în primele două meciuri: 34-36 cu Bosnia și 26-44 cu Suedia.

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România U20, calificată în grupele Campionatului European de handbal

Sâmbătă, „tricolorii” avea nevoie de o victorie la cel puțin 7 goluri diferență pentru a obține calificarea în grupele principale ale turneului final. Și tinerii handbaliști au reușit minunea!

La pauza meciului, obiectivul părea departe de a fi realizat. România conducea Israel cu scorul de 16-15.

În partea secundă, elevii lui Bogdan Șoldănescu s-au dezlănțuit și nu le-au mai acordat nicio șansă adversarilor. Șerban, Chiruț, Iluca și Rusu au avut niște prestații excepționale și au dus România în avantaj.

Scorul final al partidei din Sala Sporturilor „Horia Demian” a fost 39-31, exact rezultatul de care avea nevoie România pentru a se califica în faza principală a Campionatului European.

România U20, calificare la Campionatul European de handbal. Foto: Facebook/FRH
România U20, calificare la Campionatul European de handbal. Foto: Facebook/FRH

Galerie foto (8 imagini)

România U20, calificare la Campionatul European de handbal. Foto: Facebook/FRH România U20, calificare la Campionatul European de handbal. Foto: Facebook/FRH România U20, calificare la Campionatul European de handbal. Foto: Facebook/FRH România U20, calificare la Campionatul European de handbal. Foto: Facebook/FRH România U20, calificare la Campionatul European de handbal. Foto: Facebook/FRH
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  • Cei mai buni marcatori ai României au fost Emanuel Șerban și Teodor Iluca, fiecare cu câte 8 goluri.
  • Au mai marcat: Alexandru Chiruț (7), Eduard Rusu (6), Codrin Dascălu (4), Sebastian Andronic (2), Romulus Hossu (1), Andrei Negrilă (1), Florin Pușcaș Ilisei (1), Cristian Acsentie (1).
  • În poartă, Denis Ștefan a apărat 34,78% dintre mingile înfruntate.

Grație acestui rezultat, „tricolorii” a obținut și calificarea la Mondialul U21 de anul viitor.

Ce urmează pentru România U20

Naționala pregătită de Bogdan Șoldănescu se află în grupa 3 de la Campionatul European, alături de naționalele similare ale Suediei, Ungariei și Sloveniei.

Primele două clasate în grupă se califică în sferturile de finală.

Deoarece România a jucat deja cu Suedia în grupa preliminară, „tricolorii” vor evolua pe 13 iulie cu Slovenia (ora 17:00) și pe 14 iulie cu Ungaria (ora 19:30).

Meciurile se vor juca pe BTarena din Cluj-Napoca și vor fi transmise live pe Voyo.

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