Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026

Fotbalul sud-african este în stare de șoc după moartea lui Jayden Adams (25 de ani), unul dintre cei mai promițători mijlocași ai naționalei.

Internaționalul sud-african a decedat la doar câteva săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la Campionatul Mondial 2026.

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Jayden Adams a făcut parte din lotul Africii de Sud la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic și a fost utilizat în faza grupelor.

Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026

Mijlocașul a început ca titular partidele cu Mexic și Cehia, iar apoi a evoluat și în victoria împotriva Coreei de Sud, rezultat care a contribuit la calificarea istorică a selecționatei „Bafana Bafana” în fazele eliminatorii ale competiției.

Africa de Sud a fost eliminată, ulterior, de Canada, însă prestațiile lui Adams au fost apreciate, acesta fiind considerat unul dintre jucătorii importanți ai generației actuale, scrie africaninsider.com.

Vestea a provocat un val de reacții în lumea fotbalului, iar numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise de suporteri și personalități din sport. Până la această oră, familia jucătorului și clubul său, Mamelodi Sundowns, nu au oferit detalii privind cauza decesului.

Jayden Adams a trecut recent printr-o dramă personală

Născut pe 5 mai 2001, în Cape Town, Jayden Adams și-a început cariera la academia Stellenbosch FC, devenind primul produs al centrului de juniori care a semnat un contract de profesionist cu clubul.

Evoluțiile constante în campionatul Africii de Sud i-au adus transferul la Mamelodi Sundowns, una dintre cele mai puternice echipe de pe continent.

În paralel, Adams și-a câștigat locul și în echipa națională, pentru care a strâns nouă selecții.

În timpul Mondialului, Adams a fost lovit de o tragedie în familie. Conform goal.com, bunica sa, Marianna Adams, a murit cu o zi înaintea meciului cu Cehia, însă fotbalistul a decis să rămână alături de echipa națională și a evoluat în partida respectivă, gest apreciat atât de Federația Sud-Africană de Fotbal, cât și de foști jucători și suporteri.

Circumstanțele decesului nu au fost confirmate

În spațiul public au apărut informații contradictorii privind circumstanțele morții lui Jayden Adams.

Unele surse susțin că fotbalistul s-ar fi sinucis, însă până în acest moment nu există o confirmare oficială din partea familiei, a clubului sau a autorităților.

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