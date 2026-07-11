Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Jayden Adams (foto: Imago)
Campionatul Mondial

Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026

alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 16:24
  • Fotbalul sud-african este în stare de șoc după moartea lui Jayden Adams (25 de ani), unul dintre cei mai promițători mijlocași ai naționalei.
  • Internaționalul sud-african a decedat la doar câteva săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la Campionatul Mondial 2026.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jayden Adams a făcut parte din lotul Africii de Sud la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic și a fost utilizat în faza grupelor.

E justificată supărarea belgienilor? FOTO. Rodri a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul nu a dictat penalty: „Ne-a dezavantajat!”. Care e explicația
Citește și
E justificată supărarea belgienilor? FOTO. Rodri a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul nu a dictat penalty: „Ne-a dezavantajat!”. Care e explicația
Citește mai mult
E justificată supărarea belgienilor? FOTO. Rodri a atins mingea cu mâna în careu, dar arbitrul nu a dictat penalty: „Ne-a dezavantajat!”. Care e explicația

Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026

Mijlocașul a început ca titular partidele cu Mexic și Cehia, iar apoi a evoluat și în victoria împotriva Coreei de Sud, rezultat care a contribuit la calificarea istorică a selecționatei „Bafana Bafana” în fazele eliminatorii ale competiției.

Africa de Sud a fost eliminată, ulterior, de Canada, însă prestațiile lui Adams au fost apreciate, acesta fiind considerat unul dintre jucătorii importanți ai generației actuale, scrie africaninsider.com.

Vestea a provocat un val de reacții în lumea fotbalului, iar numeroase mesaje de condoleanțe au fost transmise de suporteri și personalități din sport. Până la această oră, familia jucătorului și clubul său, Mamelodi Sundowns, nu au oferit detalii privind cauza decesului.

Jayden Adams a trecut recent printr-o dramă personală

Născut pe 5 mai 2001, în Cape Town, Jayden Adams și-a început cariera la academia Stellenbosch FC, devenind primul produs al centrului de juniori care a semnat un contract de profesionist cu clubul.

Evoluțiile constante în campionatul Africii de Sud i-au adus transferul la Mamelodi Sundowns, una dintre cele mai puternice echipe de pe continent.

În paralel, Adams și-a câștigat locul și în echipa națională, pentru care a strâns nouă selecții.

În timpul Mondialului, Adams a fost lovit de o tragedie în familie. Conform goal.com, bunica sa, Marianna Adams, a murit cu o zi înaintea meciului cu Cehia, însă fotbalistul a decis să rămână alături de echipa națională și a evoluat în partida respectivă, gest apreciat atât de Federația Sud-Africană de Fotbal, cât și de foști jucători și suporteri.

Circumstanțele decesului nu au fost confirmate

În spațiul public au apărut informații contradictorii privind circumstanțele morții lui Jayden Adams.

Unele surse susțin că fotbalistul s-ar fi sinucis, însă până în acest moment nu există o confirmare oficială din partea familiei, a clubului sau a autorităților.

Citește și

Suvenir de lux de la Mondial Cât costă o bucată de gazon și câți bani poate încasa FIFA
Campionatul Mondial
15:40
Suvenir de lux de la Mondial Cât costă o bucată de gazon și câți bani poate încasa FIFA
Citește mai mult
Suvenir de lux de la Mondial Cât costă o bucată de gazon și câți bani poate încasa FIFA
Plecare-șoc de la Barcelona Semifinalistul de la Mondial e pe punctul de a semna cu PSG
Campionate
13:30
Plecare-șoc de la Barcelona Semifinalistul de la Mondial e pe punctul de a semna cu PSG
Citește mai mult
Plecare-șoc de la Barcelona Semifinalistul de la Mondial e pe punctul de a semna cu PSG

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Campionatul Mondial africa de sud deces cm 2026 jayden adams
Știrile zilei din sport
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
Superliga
11.07
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
Citește mai mult
FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după  trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Superliga
11.07
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Citește mai mult
„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după  trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Superliga
11.07
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Citește mai mult
Nervi în direct MM Stoica nu s-a mai putut abține: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Tenis
11.07
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Citește mai mult
Triumf istoric la Wimbledon VIDEO. Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a cucerit primul trofeu de Grand Slam la 21 de ani!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:35
Cristian Geambașu La judecata lui Jude
Cristian Geambașu La judecata lui Jude
13:02
Când n-ar fi putut interveni VAR Condițiile în care fazele cruciale din Anglia - Norvegia și Argentina - Elveția n-ar fi beneficiat de arbitrajul video
Când n-ar fi putut interveni VAR Condițiile în care fazele cruciale din Anglia - Norvegia și Argentina - Elveția n-ar fi beneficiat de arbitrajul video
12:53
Câți bani iau englezii la titlu Insularii pregătesc o sumă uriașă dacă repetă performanța mondială după 60 de ani. Tuchel, bonus din 7 cifre!
Câți bani iau englezii la titlu Insularii pregătesc o sumă uriașă dacă repetă performanța mondială după 60 de ani. Tuchel, bonus din 7 cifre!
12:41
Safin încinge spiritele în tenis Fostul lider ATP nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Dacă jucau atunci, nu erau în top 2”
Safin încinge spiritele în tenis Fostul lider ATP nu-i menajează pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz: „Dacă jucau atunci, nu erau în top 2”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
Top stiri
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru  GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Superliga
11.07
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Citește mai mult
Inimă de câine roșu Cătălin Cîrjan, interviu sincer pentru  GOLAZO.ro: „După meciuri veneam și scriam cântecele ca să fiu pregătit data viitoare”
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Campionatul Mondial
11.07
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Citește mai mult
Tragedie după Mondial Jayden Adams a murit la doar 25 de ani, la două săptămâni după ce a reprezentat Africa de Sud la CM 2026
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Campionatul Mondial
11.07
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Citește mai mult
Explicații pentru fenomenul de la Mondial Messi, Mbappe și Kane, metodă controversată de executare a penalty-urilor. E și eficientă?
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
10.07
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 7 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share