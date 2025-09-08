McGregor i-a cerut ajutorul lui Musk Fostul campion din UFC, probleme în campania pentru a deveni noul președinte al Irlandei: „Nivel demn de Superman”
Conor McGregor și Elon Musk/ Foto: IMAGO
Diverse

McGregor i-a cerut ajutorul lui Musk Fostul campion din UFC, probleme în campania pentru a deveni noul președinte al Irlandei: „Nivel demn de Superman”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 21:54
alt-text Actualizat: 09.09.2025, ora 16:20
  • Conor McGregor (37 de ani) candidează la alegerile prezidențiale din Irlanda.
  • Fostul campion din UFC se confruntă cu mari probleme, motiv pentru care l-a contactat pe miliardarul Elon Musk (54 de ani).

Conor McGregor întâmpină dificultăți în a-și înscrie numele pe buletinul de vot, din cauza legislației electorale a țării.

O nouă plecare de la Dinamo Fundașul central se desparte de formația antrenată de Zeljko Kopic
Citește și
O nouă plecare de la Dinamo Fundașul central se desparte de formația antrenată de Zeljko Kopic
Citește mai mult
O nouă plecare de la Dinamo Fundașul central se desparte de formația antrenată de Zeljko Kopic

Concret, irlandezul poate candida doar dacă are susținerea a cel puțin 20 dintre cei 234 de parlamentari sau a cel puțin patru din cele 31 de consilii locale.

Conor McGregor i-a cerut ajutorul lui Elon Musk

Într-o postare făcută pe 4 septembrie, McGregor a îndemnat publicul irlandez să contacteze consilierii din zonele lor locale pentru a-l nominaliza, ceea ce sugerează că nu a atins încă numărul necesar pentru a candida.

Acum, fostul luptător a recurs din nou la ajutorul rețelelor de socializare.

A postat o captură de ecran dintr-o conversație privată avută cu Elon Musk, cel care a ocupat timp de 130 de zile o funcție în guvernul american al lui Donald Trump, alături de mesajul: «Acesta este un nivel demn de Superman, oameni buni»”, informează dailymail.co.uk.

Foto: Instagram Conor McGregor Foto: Instagram Conor McGregor
Foto: Instagram Conor McGregor

De altfel, cel mai bogat om din lume și-a arătat anterior sprijinul pentru McGregor, la președinție.

„Nimeni nu va lupta mai aprig pentru poporul irlandez decât Conor McGregor!”, a scris Musk pe X, companie pe care o deține, ca răspuns la videoclipul cu anunțul lui McGregor.

Imaginile respective îl prezintă pe bărbatul în vârstă de 37 de ani stând în fața clădirilor guvernamentale irlandeze din Dublin. Luptătorul își reafirmă opiniile anti-imigrație și critică regimul actual.

„Cetățeni ai Irlandei, momentul pentru o schimbare reală este acum!

În calitate de președinte, nu voi semna niciun proiect de lege până când acesta nu va fi supus mai întâi votului poporului!

Dacă doriți să vedeți numele meu pe buletinul de vot pentru președinție, vă îndemn să contactați astăzi (n.r. 4 septembrie) consilierii locali și să le cereți să mă nominalizeze.

Consilierii noștri sunt coloana vertebrală a comunităților noastre. Ei muncesc mai mult și fac mai multe pentru oameni decât cei din Oireachtas (n.r. Parlamentul irlandez), care continuă să dezamăgească această țară de fiecare dată.

Dacă sunteți un consilier care simte că vocea sa este ignorată, că are mâinile legate și comunitatea sa este neglijată, atunci vă rog să vă alăturați mie. Nominalizați-mă, iar eu vă voi oferi platforma și puterea de a fi cu adevărat auziți.

Dacă doriți să votați pentru McGregor, începeți chiar acum. Sunați-vă consilierul local astăzi și cereți schimbarea!”, a fost mesajul fostului luptător.

Conor McGregor a pierdut apelul într-un proces civil de agresiune sexuală

Postarea lui McGregor a venit la doar câteva zile, după ce Curtea de Apel din Irlanda a respins apelul făcut de fostul luptător în procesul civil de agresiune sexuală, în urma acuzațiilor aduse de Nikita Hand, în 2018.

În noiembrie, 2024, McGregor a fost obligat să plătească despăgubiri în valoare de aproximativ 248.000 de euro plus cheltuieli de judecată victimei.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

De 100 de ori mai mult Jucătorul plecat în Arabia pe un salariu fabulos: „Am început să râd când am văzut sumele din contract”
Campionate
21:13
De 100 de ori mai mult Jucătorul plecat în Arabia pe un salariu fabulos: „Am început să râd când am văzut sumele din contract”
Citește mai mult
De 100 de ori mai mult Jucătorul plecat în Arabia pe un salariu fabulos: „Am început să râd când am văzut sumele din contract”
Blănuță, debut la Dinamo Kiev A avut nevoie de doar 6 minute pentru a se face remarcat
Stranieri
20:07
Blănuță, debut la Dinamo Kiev A avut nevoie de doar 6 minute pentru a se face remarcat
Citește mai mult
Blănuță, debut la Dinamo Kiev A avut nevoie de doar 6 minute pentru a se face remarcat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
UFC candidatura irlanda conor mcgregor elon musk
Știrile zilei din sport
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Nationala
14:24
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Citește mai mult
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Campionatul Mondial
12:52
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Citește mai mult
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Superliga
13:11
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Citește mai mult
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Campionatul Mondial
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Citește mai mult
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:42
„Eram deja foarte nervoși” Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
„Eram deja foarte nervoși”  Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
17:31
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
18:09
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Top stiri din sport
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Campionate
11:31
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Citește mai mult
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Superliga
11:20
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Citește mai mult
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Superliga
11:42
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Citește mai mult
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Special
08.09
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Citește mai mult
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 13 rapid 15 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share