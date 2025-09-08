Conor McGregor (37 de ani) candidează la alegerile prezidențiale din Irlanda.

candidează la alegerile prezidențiale din Irlanda. Fostul campion din UFC se confruntă cu mari probleme, motiv pentru care l-a contactat pe miliardarul Elon Musk (54 de ani).

Conor McGregor întâmpină dificultăți în a-și înscrie numele pe buletinul de vot, din cauza legislației electorale a țării.

Citește și O nouă plecare de la Dinamo Fundașul central se desparte de formația antrenată de Zeljko Kopic Citește mai mult O nouă plecare de la Dinamo Fundașul central se desparte de formația antrenată de Zeljko Kopic

Concret, irlandezul poate candida doar dacă are susținerea a cel puțin 20 dintre cei 234 de parlamentari sau a cel puțin patru din cele 31 de consilii locale.

Conor McGregor i-a cerut ajutorul lui Elon Musk

Într-o postare făcută pe 4 septembrie, McGregor a îndemnat publicul irlandez să contacteze consilierii din zonele lor locale pentru a-l nominaliza, ceea ce sugerează că nu a atins încă numărul necesar pentru a candida.

Acum, fostul luptător a recurs din nou la ajutorul rețelelor de socializare.

A postat o captură de ecran dintr-o conversație privată avută cu Elon Musk, cel care a ocupat timp de 130 de zile o funcție în guvernul american al lui Donald Trump, alături de mesajul: «Acesta este un nivel demn de Superman, oameni buni»”, informează dailymail.co.uk.

Foto: Instagram Conor McGregor

De altfel, cel mai bogat om din lume și-a arătat anterior sprijinul pentru McGregor, la președinție.

„Nimeni nu va lupta mai aprig pentru poporul irlandez decât Conor McGregor!”, a scris Musk pe X, companie pe care o deține, ca răspuns la videoclipul cu anunțul lui McGregor.

Imaginile respective îl prezintă pe bărbatul în vârstă de 37 de ani stând în fața clădirilor guvernamentale irlandeze din Dublin. Luptătorul își reafirmă opiniile anti-imigrație și critică regimul actual.

„Cetățeni ai Irlandei, momentul pentru o schimbare reală este acum!

În calitate de președinte, nu voi semna niciun proiect de lege până când acesta nu va fi supus mai întâi votului poporului!

Dacă doriți să vedeți numele meu pe buletinul de vot pentru președinție, vă îndemn să contactați astăzi (n.r. 4 septembrie) consilierii locali și să le cereți să mă nominalizeze.

Consilierii noștri sunt coloana vertebrală a comunităților noastre. Ei muncesc mai mult și fac mai multe pentru oameni decât cei din Oireachtas (n.r. Parlamentul irlandez), care continuă să dezamăgească această țară de fiecare dată.

Dacă sunteți un consilier care simte că vocea sa este ignorată, că are mâinile legate și comunitatea sa este neglijată, atunci vă rog să vă alăturați mie. Nominalizați-mă, iar eu vă voi oferi platforma și puterea de a fi cu adevărat auziți.

Dacă doriți să votați pentru McGregor, începeți chiar acum. Sunați-vă consilierul local astăzi și cereți schimbarea!”, a fost mesajul fostului luptător.

Conor McGregor a pierdut apelul într-un proces civil de agresiune sexuală

Postarea lui McGregor a venit la doar câteva zile, după ce Curtea de Apel din Irlanda a respins apelul făcut de fostul luptător în procesul civil de agresiune sexuală, în urma acuzațiilor aduse de Nikita Hand, în 2018.

În noiembrie, 2024, McGregor a fost obligat să plătească despăgubiri în valoare de aproximativ 248.000 de euro plus cheltuieli de judecată victimei.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport